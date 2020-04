[Photo du jour] A Fondettes, à l'Université, au Département... Des dons de masques par milliers

De la part d'entreprises ou de collectivités.

"J'ai récupéré ce matin 10 000 masques de protection auprès de la société Rubex-Pharma qui a eu la gentillesse d'en faire don dans ce contexte si particulier. J'ai aussitôt fait livrer ces masques à destination des Ephad du département" : voici le message publié ce vendredi par le maire de Fondettes, Cédric de Oliveira. Malgré les commandes géantes de masques au niveau national, sur le terrain ces équipements de protection manquent encore. Une raison simple : les livraisons vont mettre du temps à arriver et rien que dans les hôpitaux on estime la consommation hebdomadaire à 40 millions de masques. Les dons d'entreprises ou d'institutions restent donc essentielles et ils se multiplient.

Ce sont des masques qui étaient stockés, ou qui ne servent pas en raison de services à l'arrêt pendant le confinement.

Outre ces 10 000 masques fondettois, on peut évoquer le don des établissements d'enseignement supérieur de l'académie Orléans-Tours et d'instituts scientifiques comme l'INSERM ou le CNRS. A l'échelle régionale, ce sont 23.717 masques (9.250 chirurgicaux, 14.467 FFP2 et FFP3, très protecteurs), 82.000 gants, 135 paires de lunettes, 100 visières, 1.694 blouses et sur-blouses et 19.330 sur-chaussures qui ont été recensés puis collectés pour les centres hospitaliers régionaux.

Les laboratoires ont également remis 4.000 micro-tubes stériles pour la réalisation d’analyses. Spontanément, des scientifiques ont aussi fait le choix de fournir leur matériel aux médecins généralistes indique l'Univerité de Tours ce vendredi.

De son côté le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire a organisé - avec l'Etat - une distribution de 80 750 masques cette semaine : 37 850 pour les maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 21 000 pour l'aide et l'accompagnement à domicile, 8 000 aux établissements de protection de l'enfance, 5 650 aux foyers de vie pour personnes âgées et handicapées, 2 900 pour les résidences autonomie, 2 100 pour les résidences séniors services, 2 000 pour des résidences médicalisées pour personnes handicapées, 1 200 pour des associations caritatives.

Ces livraisons s'ajoutent à un premier contingent de 24 000 masques distribués fin mars.