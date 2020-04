Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir vendredi 3 avril

2 nouveaux décès dans le département / Loyers gratuits pour des entreprises de Tours Métropole.

Cette synthèse est réalisée à partir d'informations officielles et vérifiées, elle se veut la plus complète possible mais nous ne pouvons pas tout dire.

Où en est l’épidémie dans la région ?

Pour suivre l’évolution de la maladie, l’Agence Régionale de Santé publie un bulletin quotidien à 20h. Voici les dernières données :

13 décès à l'hôpital en Indre-et-Loire (+2 par rapport à mardi, un record), 85 dans toute la région (+8 en 24h)

174 personnes en réanimation en Centre-Val de Loire (+20 en 24h, chiffre stable)

1 759 cas confirmés dans les 6 départements de la région (+172 en 24h)

4 503 décès à l’hôpital en France,"au moins" 884 dans les EHPAD, 6 400 personnes sont en réanimation

Précisons que l’ARS ne donne plus le nombre de tests positifs pour chaque département. Le pic épidémique est estimé autour du 10-15 avril par les professionnels du CHU de Tours qui ont la capacité de réaliser 200 tests au quotidien. D'autres sites se mettent en place pour réaliser des tests avant analyse, par exemple dans des laboratoires de Loches et d'Amboise (Abo plus) en mode drive (prélèvement depuis la voiture). Le procédé devrait également être mis en place à Tours. Ces tests se font uniquement sur prescription médicale.

Le Conseil Départmeental d'Indre-et-Loire - et d'autres - avaient demandé à ce que le lmaboratoire vétérinaire Inovalys soit autorisé à analyser des tests Covid-19. Convergence Services Publics 37 a annoncé que le ministère de la santé avait finalement donné son accord après avoir été réticent (le Département n'a pas confirmé l'information). L'Académie Nationale de Médecine est également favorable au projet. Objectif : augmenter la capacité globale de tests, pour l'instant limitée. Ainsi, 1 000 tests supplémentaires pourraient être réalisés.

Comment on gère la situation ?

Au CHU de Tours :

Environ 5 personnes sortent guéries chaque jour (mais restent suivies à distance). En cas de besoin l'établissement peut atteindre 61 lits de réanimation. Il a accueilli 15 patients de l'extérieur (en particulier l'hôpital Lariboisière de Paris). En cas de saturation, l'hôpital travaille à la mise en place d'oxygénation de patients à domicile avec suivi par un médecin traitant. Mais pour l'instant ce n'est pas nécessaire.

Rappelons que les soins non urgents sont reportés et les visites aux patients adultes interdites. Pour les enfants, un seul parent est autorisé à leur rendre visite.

Les cliniques privées :

Les soins non urgents ont été déprogrammés. Des tentes ont été installées à l’extérieur afin d’accueil des patients atteints du coronavirus sans risque de contaminer les autres pensionnaires de l’établissement. Les cliniques sont également sollicitées pour accueillir des patients en réanimation en provenance d’autres hôpitaux débordés : on en compte 2 à Saint-Cyr-sur-Loire, et d'autres à venir.



Les médecins de ville :

Des centres médicaux ont été montés à Tours (gymnase Choiseul au nord, Rue de la Dolve chez SOS Médecins à Tours Centre, aux Fontaines à Tours Sud), Joué-lès-Tours (à l’Espace Clos Neuf), Savonnières, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps, Loches, Amboise ou Bourgueil. Ils sont uniquement accessibles sur rendez-vous. En cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés à respirer) appelez votre médecin traitant ou un médecin proche de chez vous, ne vous déplacez pas. Si nécessaire, certains malades seront ensuite orientés vers l’hôpital, sinon confinés à domicile avec un suivi par téléconsultation.

En EHPAD :

Les visites sont interdites et les personnes âgées confinées dans leurs chambres. A Tours, 2 cas ont été rencsés à l'EHPAD Varennes de Loire, un 3e test est en attente de résultats. Les résidents sont concentrés sur un seul étage.

Quelles protections contre l'épidemie ?

Pour donner des masques :

Si vous en avez moins de 500 vous pouvez les apporter directement à une infirmière, un EHPAD, un médecin…

Pour plus de 500 masques il faut contacter les autorités. Par exemple le CHU de Tours : [email protected]

La ville de Saint-Pierre-des-Corps invite également aux dons de masques à la mairie. La ville de Tours a, elle, lancé un appel à la fabrication et aux dons de masques en tissu. Pour aider, contactez ce mail : [email protected]

Le consortium France Chimie a indiqué ce jeudi que différentes entreprises du Centre-Val de Loire étaient en capacité de produire 60 000l de gel hydroalcoolique. Plusieurs sont situées en Touraine (dans l'agglo de Tours, à Auzouer...). La Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire indique pour sa part que du gel est disponible pour les artisans du département. Il faut contact ce mail : [email protected] pour en savoir plus.

Sinon, retenez que l'entreprise VLAD de Parçay-Meslay triple sa production de batteries pour respirateurs artificiels. 35 personnes sont chargées de leur fabrication en usine. La France est cliente mais aussi l'Espagne ou l'Italie.

Le nouveau besoin du moment : les surblouses à manches longues. Le CHU de Tours en manque cruellement et fait appel aux entreprises qui pourraient lui en donner. Pour cela il faut le contacter ou s'adresser à la préfecture. Par ailleurs le fonds de dotation de l’hôpital a mis en ligne une collecte pour améliorer le quotidien des soignants ou des enfants hospitalisés. Pour y participer : www.fondsdedotation-chru-tours.fr ou 06 83 85 39 42.



Toujours dans la catégorie des protections, signalons l'existence du projet "Makers 37", une communauté qui s'est montée sur Tours pour fournir des protections aux soignants, en imprimant en 3D des pièces pour faire des visières de protection et des masques à oxygène à partir de masques Décathlon.

Le confinement au quotidien :

Toute sortie non justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire est interdite jusqu’au 15 avril sous peine d’une amende de 135€ (200€ en cas de récidive, jusqu'à 3 750€ en cas de multiples récidives). Les aires de jeux pour enfants, les parcs, les forêts, les bords de Loire ou de rivières sont interdits d’accès. Les jardins familiaux restent accessibles avec une personne à la fois pour chaque parcelle, pendant 2h maximum.

Les gendarmes et policiers ont déjà dressé 1 600 PV pour non respect des mesures de confinement en Indre-et-Loire.



La gendarmerie indique qu'elle fera des contrôles sur les routes ce week-end craignant des départs en vacances non autorisés pendant leconfinement. Au Sanitas à Tours un jeune de 17 ans a été placé en garde à vue après plusieurs sorties non autorisées. Un homme qui avait craché sur les policiers a aussi été condamné à 8 mois de prison ferme.

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à cette adresse. Si vous ne pouvez pas l’imprimer, la mairie de Tours en met à disposition à l’Hôtel de Ville. Celle d’Avoine en propose également. Idem à Saint-Pierre-des-Corps (maximum 2 par personne) et à l'extérieur de la mairie de Saint-Avertin.



Et bonne nouvelle : une attestation sur smartphone devrait être disponible dès lundi 6 avril.

Commerces :

Peuvent ouvrir : les supermarchés, les commerces alimentaires (boulangeries, boucheries, chocolateries…), les pharmacies, les garages automobiles, les laveries, les bureaux de tabac et points presse, les banques, les stations-services… Les restaurants peuvent uniquement servir en livraison ou à emporter. Les jardineries peuvent accueillir les clients pour vendre de la nourriture pour animaux ou des plants destinés à faire pousser des légumes.



Même avec une autorisation, certains commerces préfèrent fermer ou réduire leurs horaires (c’est le cas des Halles de Tours ou de boulangeries ouvertes juste le matin). Certains achats peuvent être rationnés (pâtes, œuf, farine).

La ville de Tours a recensé les commerces proposant une livraison à domicile sur cette page web.

Quelques marchés restent autorisés s'ils accueillent moins de 5 commerçants ou s'ils ont obtenu une dérogation de la préfecture. Le marché du mardi de Bléré a perdu la sienne mais celui du dimanche a obtenu la sienne à Langeais.Nous vous détaillons les mesures en vigueur dans cet article, nous vous proposons aussi une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux, parfois en livraison. La région Centre-Val de Loire a également ouvert une plateforme web pour trouver des produits régionaux : www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr.

Ramassage des déchets :

Brûler ses déchets est interdit. Sinon, la priorité est donnée aux ordures ménagères (1 ramassage par semaine pour Tours Métropole). La collecte des déchets recyclables est parfois assurée (tous les 15 jours pour Tours Métropole). Les déchèteries sont fermées et les récupérations d’encombrants suspendues. Pour connaître les jours de collecte, renseignez-vous auprès de votre mairie ou consultez le site www.tours-metropole.fr ainsi que l’application TM Tours.

Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié. Ce sac doit être conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.

Transports :

Il n'y a plus de TGV Tours-Paris et la SNCF maintient 10% du trafic régional avec 2 trains par jour vers Paris Austerlitz et un dans l'autre sens (horaires sur l'appli SNCF,). En gare, les guichets sont fermés. Les conditions d’échange et de remboursement des billets ont été assouplies. Les soignants, pompiers ou policiers peuvent voyager gratuitement avec leur carte professionnelle et certains horaires ont été modifiés spécialement pour eux. Les transports régionaux sont également gratuits pour les étudiants en santé, avec attestation de l'employeur ou de l'établissement de formation.

Le réseau de cars Rémi circule en service minimum et les horaires sont disponible sur www.remi-centrevaldeloire.fr. Pour Fil Bleu dans l’agglomération de Tours, le tram passe toutes les 20 minutes et pour les bus comptez au moins un aller-retour sur chaque ligne dans la journée. Fil Bleu et Rémi ont pris une décision similaire pour leurs abonnés : pas de prélèvement en avril.

Courrier :

Pour l'instant la Poste maintient une distribution du courrier 3 jours par semaine (mercredi, jeudi, vendredi) mais après de multiples protestations devrait augmenter les tournées dès la semaine du 6 avril, par exemple pour mieux distribuer la presse. 17 bureaux de postes poursuivent leurs activités en priorité pour les opérations bancaires : Amboise, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St-Pierre-des-Corps, Tours Béranger, Tours Coty, Tours-Grammont, Fondettes, Sainte-Maure-de-Touraine (liste non exhaustive et qui peut varier). Il est conseillé de vérifier les horaires avant de vous déplacer sur le site de La Poste. D'autres pourraient ouvrir pour la période de versement des prestations sociales.



A noter que la CGT de La Poste en Indre-et-Loire a déploré le retard dans la mise à disposition de protections en plexiglas sur les guichets. Elle s'inquiète aussi du maintien en bureau des conseillers bancaires.

Police / justice :

Les commissariats de Tours Centre (Rue Marceau) et Joué-lès-Tours sont les seuls encore ouverts et les dépôts de plainte en ligne sont à privilégier via le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. A la maison d’arrêt de Tours, les parloirs sont suspendus ainsi que la plupart des activités. Les détenus malades ou dont l’état de santé est à surveiller sont placés en isolement dans des cellules individuelles. Le tribunal de Tours ne maintient que les audiences urgentes.

La gendarmerie d'Indre-et-Loire a annoncé la mise en place d'un service Tranquilité Séniors. Une adresse mail spécifique est désormais disponible pour signaler toute personne isolée ou en difficulté. Une prise de contact par une unité de gendarmerie sera réalisée sur chaque signalement. Il faut écrire à [email protected].

Services publics :

La CAF, la Sécurité Sociale, les Impôts, Pôle Emploi, la Maison Départementale des Personnes Handicapées… Leurs accueils sont fermés au public mais les services sont joignables par téléphone comme par mail. Des rendez-vous peuvent être organisés en cas d’urgence. 8 Maisons de la Solidarité poursuivent leur activité : Tours-Monconseil, Joué, Saint-Pierre-des-Corps, Amboise, Château-Renault, Loches, Chinon, Neuillé-Pont-Pierre. Les sites ouvrent 1 à 2 demi-journées par semaine. Pour les visites à domicile, c’est possible seulement en cas d'urgence.

Autres infos pratiques :



Economie / emploi :

Au dernier pointage, près de 1 300 entreprises tourangelles ont réclamé la mise en place du chômage partiel ce qui concerne environ 12 700 personnes. Dans le BTP, les chantiers non urgents sont suspendus. Les chômeurs en fin de droit verront leur allocation prolongée le temps du confinement. Comme tous les autres, ils doivent s’actualiser avant le 15 avril par téléphone, sur Internet, ou sur l’application mobile dédiée.

Ce jeudi,Tours Métropole a annoncé une série de mesures pour soutenir l'économie : annulation des loyers pour les entreprises installées dans des équipements métropolitains comme Mame, la Maison de la Confluence à Villandry ou les pépinières d'entreprises du Sanitas à Tours et de Joué-lès-Tours. 100 entreprises salariant 400 personnes sont concernées, et la mesure vaut jusqu'à nouvel ordre. Le paiement des factures d'eau peut également être échelonné ou décalé. L'agglo assure qu'elle veut aussi réduire au maximum les délais de paiement pour ses entreprises clientes et n'appliquera pas de pénalité de retard pour les contrats impactés par l'épidémie.

Enfin, comme ça avait déjà été annoncé, le prélèvement de la taxe de séjour a été suspendu par Tours Métropole.

Education / petite enfance / étudiants :

Les établissements scolaires restent accessibles uniquement pour les enfants de certaines professions (soignants, travailleurs sociaux, police, gendarmerie, pompiers). A Saint-Pierre-des-Corps, le Patronage Laique accueillera ces mêmes enfants pendant les vacances scolaires. Pour les jeunes, le Bureau Information Jeunesse de Tours reste joignable au 02 47 64 69 13. Il diffuse aussi des vidéos sur ses réseaux sociaux. A l'Université de Tours, il y a un portail web spécial pour les étudiants : http://coronavirus.univ-tours.fr.

Sports / Culture / Loisirs :

Déjà annoncée il y a une bonne semaine, l'annulation de la Fête Foraine de Tours a été confirmée par la ville ce mercredi. Par mesure de précaution, les boîtes à livres de la ville de Tours sont désormais inaccessibles, protégées par des rubans.



La course cycliste La Roue Tourangelle prévue ce mois-ci ne sera pas reportée. Sa 19e édition aura finalement lieu en 2021. Le parcours prévu initialement pour ce dimanche sera identique (départ de Sainte-Maure-de-Touraine, arrivée à Tours).

Liens et contacts utiles :

Questions générales :

Vous pouvez appeler le N° vert national (gratuit depuis un fixe et un mobile) : 0 800 130 000 ou écrire à l’adresse mail [email protected] pour des questions locales.

Mairies / Solidarité :

Les mairies sont fermées (sauf pour l’état civil, les décès ou quelques démarches urgentes). En revanche elles restent mobilisées par téléphone :

02 47 21 60 60 : le standard de la mairie de Tours accessible 7 jours sur 7 de 8h à 20h

02 47 48 48 40 : le standard de la ville de Saint-Avertin qui propose une aide aux plus vulnérables

07 72 16 35 77 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Loches

02 47 88 11 44 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Fondettes les mardis et vendredis de 14h à 17h

02 47 45 42 11 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Azay-le-Rideau

02 47 36 24 47 : la ligne pour venir en aide aux personnes en difficulté à La Riche

Pour trouver les coordonnées des autres villes et les informations pratiques spécifiques à chaque commune, n’hésitez pas à consulter leur site Internet ou les réseaux sociaux. A Amboise, un système de livraison de courses se met en place pour les plus vulnérables (infos par mail : [email protected]). La Croix Rouge d’Indre-et-Loire peut aussi apporter une aide. Appelez-la au 09 70 28 30 00.

Les associations caritatives comme la Croix Rouge, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire ou La Table de Jeanne-Marie poursuivent leurs activités mais certaines ont fermé leurs portes. Dans certains cas les bénévoles assurent des livraisons à domicile. Des étudiants tourangeaux reçoivent également des colis chez eux..



Pour aider une association, des annonces sont en ligne sur le site http://jeveuxaider.gouv.fr

Aide aux victimes :

L’association France Victimes 37 reste joignable au02 47 66 87 33. Le CIDFF37 peut aussi fournir une assistance aux femmes victimes par mail : [email protected]. Par ailleurs, pour donner l’alerte en cas de violences au domicile, il est possible de se rendre en pharmacie et de signaler une situation d’urgence en utilisant le code « Masques 19 ».

Concernant l'enfance en danger en Indre-et-Loire, il faut contacter ce mail si vous avez une information préoccupante à communiquer (par exemple des situations de violences) : [email protected], ou le numéro national 119. La Maison des Droits de l'Enfant reste également ouverte par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h : 07 88 62 21 50.

Soutien psychologique :

A Joué-lès-Tours, le psychologue Julien Wehdeking assure une permanence chaque mardi, mercredi et jeudi de 9h à 18h au 06 63 51 16 16. Karen Pinel fait de même les lundis, mercredis et vendredis au 06 99 97 04 08.

La Maison des Adolescents maintient une écoute au 02 47 22 20 69 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour sa part l'Espace Santé Jeunes peut être contacté au 02 47 05 07 09 ou au 06 51 21 40 50 pour les parents.

Une aide psychologique est proposée aux soignants au 0 805 23 23 36.