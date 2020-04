[Article collaboratif] Qui recrute pendant le confinement en Touraine ?

Plusieurs offres sont disponibles.

Info-Tours.fr se mobilise une nouvelle fois pour l'emploi. Notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises, y compris pendant cette période particulière de confinement. Beaucoup d’entreprises sont à l’arrêt pour respecter les consignes gouvernementales mais certaines ont aussi besoin de main d’œuvre. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nous pour l’Indre-et-Loire.

Pour enrichir la liste, écrivez-nous à [email protected] ou par message privé sur les réseaux sociaux, puis nous actualiserons cet article.

Attention : nous publions seulement les offres pour une entreprise en particulier, merci donc de nous remplir le formulaire ci-dessous et de nous le transmettre (pas d’autres formes d’annonces).

Formulaire à remplir :

Nom et commune de l’entreprise qui recrute : / Pour quel(s) type(s) de poste(s) ? / Vos missions : / Quel contrat, quel volume horaire, quelle rémunération ? / Conditions (diplôme, permis…) : / Contact pour postuler : /

Nous nous réservons la possibilité de refuser toute proposition qui ne correspond pas à nos critères. Par ailleurs, si vous postulez plusieurs jours après la première mise en ligne, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

-------------------------

ASSAD-HAD - Tours et Indre-et-Loire

Pour quel(s) type(s) de poste(s) ? Aide à domicile, aide-soignant(e), auxiliaire de vie sociale

Vos missions : Intervenir au domicile de personnes âgées et / ou handicapées en perte d'autonomie pour assurer les soins d’hygiène, de confort et les soins préventifs.

Quel contrat, quel volume horaire, quelle rémunération ? CDD-CDI, temps partiel à temps plein, catégorie C

Conditions (diplôme, permis…) : Être titulaire de diplôme d'aide-soignant(e) ou DE Aide Médico-psychologique ou diplôme du secteur sanitaire et socil selon les postes, permis B exigé (véhicule de service dans certains cas), expérience souhaitée

Contact pour postuler : [email protected]

Intermarché - Base de Noyant

Pour quel(s) type(s) de poste(s) ? Préparateurs de commandes, caristes, réceptionnaires, chargeurs

Vos missions : Gérer la plateforme d'approvisionnement des magasins

Quel contrat, quel volume horaire, quelle rémunération ? Intérim, différents jours de travail, rémunération non précisée

Conditions (diplôme, permis…) : Missions pour étudiants, personnes en recherche d'emploi ou dont la société est à l'a^^ret moyennant une mise à disposition

Contact pour postuler : 02 47 72 60 00

Pompiers d'Indre-et-Loire - Sud 37

Pour quel(s) type(s) de poste(s) ? 1 officier de sapeurs-pompiers professionnel

Vos missions : Relais entre centre de secours et état major, rôle de chef de service

Quel contrat, quel volume horaire, quelle rémunération ? CDI, temps plein, rémunération statutaire

Conditions (diplôme, permis…) : connaissances du fonctionnement d'un centre de secours, connaissance des logiciels...

Contact pour postuler : 02 47 85 10 60