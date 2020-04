Du sport, des petits plats, un tuto déco... Le confinement en Touraine vu du web, épisode 8

On parle aussi de vidéos pour égayer sa quarantaine.

Ce mercredi nous en sommes au 15e jour de confinement général pour lutter contre le coronavirus. Une situation qui encourage la créativité sur les réseaux sociaux alors, régulièrement, nous publions notre best of. N’hésitez pas à nous contacter pour nous signaler une initiative qui nous aurait échappé !

--------------

On commence avec le message marquant d'Alice Robert. Elle a seulement 9 ans et elle veut venir à bout de cette fichue maladie le plus vite possible :

En panne de prof de sport ? On en a trouvé un très bien par ici...

Pour préparer votre summer body (si on sort de confinement d'ici là) vous pouvez aussi demander conseil aux joueurs du Tours FC :

Pendant ce temps l'US Joué Rugby affiche sa solidarité avec les soignants :

Pareil du côté d'Etape 84, l'auberge de jeunesse de Tours :

Des encouragements dans les rues de Beaulieu-lès-Loches :

La ville d'Amboise suggère une activité aux enfants :

Après l'effort, le réconfort. Une petite faim ? Voici une solution aux Hermites :

Une autre à Saint-Avertin :

Et une 3e en Amboisie :

Et si vous avez soif, il y a une conférence en ligne pour ça :

Ou les livraisons d'un bar à vins :

Pour un confinement sans stress, des psychologues tourangeaux se mobilisent en vidéo :

Si vous ne pouvez plus voir votre appart/maison, changez la déco !

C'est aussi la période idéale pour en apprendre plus sur les plantes :

Ou de s'en faire livrer...

Enfin, ce confinement est une période idéale pour découvrir le projet "J'y vis j'agis" de l'association Pih Poh (au Sanitas, à Tours) :