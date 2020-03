Coronavirus et confinement : un service minimum à la mairie de Tours

L’état civil poursuit notamment ses missions.

C’est un chiffre communiqué ce week-end par le maire de Tours, au cours d’une interview pour 37 degrés : la ville compte 2 200 agents mais actuellement il n’y en a que 350 qui poursuivent leurs missions. Avec le confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus, la commune tourne au ralenti. Les parcs et jardins sont fermés, les bibliothèques, piscines et musées restent portent closes… Et pourtant, il faut poursuivre un semblant d’activité comme l’information à la population et les démarches d’état civil.

« Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h » explique Clarisse Bruneau, la responsable du fameux service état civil. Pas besoin de prendre rendez-vous : on peut s’y présenter à n’importe quel moment pour déclarer une naissance ou faire enregistrer un décès. « Notre fonctionnement n’a pas évolué, hormis pour les horaires d’accueil et nos effectifs qui sont moins importants que d’habitude. » Concrètement le service tourne avec une vingtaine de personnes au quotidien, contre 95 en temps normal.

Au sol, un balisage invite chacun à respecter les distances de sécurité. Les agents administratifs sont équipés de gants à usage unique et se lavent régulièrement les mains. La mairie centrale est désinfectée tous les jours. Par ailleurs, les rendez-vous pour demander un passeport ou une carte d’identité sont suspendus. Il est également impossible de venir récupérer des documents déjà fabriqués « mais on les garde dans un coffre-fort » rassure Clarisse Bruneau. Si les cimetières sont fermés au public pendant toute la durée du confinement, leurs gardiens restent disponibles pour assurer l’entrée des convois funéraires.

Enfin, nouveauté en cette période particulière : le standard de la ville (02 47 21 60 00) est accessible 7 jours sur 7, de 8h à 20h : « Nous recevons des appels très variés sur les collectes des ordures, les marchés, les travaux, l’éclairage public, les marches ou des services plus personnels. Nous avons deux équipes de 4 personnes qui se relaient dans la journée, dont 3 pour répondre au standard. » Le site de la ville est également actualisé pour recenser les différentes informations utiles à Tours en période de pandémie.