[Article collaboratif] Vente à la ferme ou livraisons : les solutions pour "Manger Touraine" pendant le confinement

Plusieurs initiatives se mettent en place.

Marre des pâtes ou de la cohue dans les supermarchés ? Ce vendredi le 1er ministre Edouard Philippe a annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 15 avril, minimum. Toujours pour ralentir les effets de l'épidémie de coronavirus en France. Cette mesure inédite a notamment pour conséquence une réduction du nombre de marchés dans le département d'Indre-et-Loire, la préfecture en ayant interdit plusieurs en début de semaine (dont ceux des Halles et de la Place Rabelais à Tours, mais aussi le marché de la Rabière à Joué).

La suspension des marchés + la fermeture des restaurants + l'arrêt des commandes des cantines avec la fermeture des écoles... Autant de débouchés en moins pour les agriculteurs du département. Ils sont donc nombreux à chercher une façon d'écouler leur production. Dans cet article, nous allons essayer de recenser un maximum de possibilités offertes pour consommer local.

Pour commencer :

Vous trouverez dans cet article la liste des marchés maintenus pendant le confinement

Voici quelques commerces physiques - hors grandes chaînes de supermarchés - qui proposent des produits locaux (en gras si livraison possible) :

Attention : pendant le confinement leurs horaires habituels peuvent être réduits. Par ailleurs certains proposent un service de livraison : n'hésitez pas à les appeler ou à leur écrire pour en savoir plus.

Tours :

Les Halles de Tours - (France Fromages propose des livraisons l'après-midi),

Sur la Branche - Place de la Victoire à Tours,

Au Tour du Vrac - Rue des Abeilles,

Biocité - 6 bis, rue Emile Zola,

Biocoop - 15 rue Arthur Rimbaud, Tours Nord,

Coop Nature - 17, rue J.Chalmel et 25 Rue Hollande, Tours Nord,

Day By Day - Rue des Halles,

Maison Gramm - 57 Avenue de Grammont,

La Balade Gourmande - Place du Grand Marché

Tours Métropole :

La Mesure - Saint-Avertin,

La Charrette - Chambray-lès-Tours,

Le Drive du Bon Sens - Chambray-lès-Tours

Biocoop - Chambray-lès-Tours,

Coop Nature - Chambray-lès-Tours,

Le Blé Sauv'age - St Avertin,

Le Marché de Léopold – Saint-Cyr-sur-Loire,

Mon Marché Bio – Chambray-lès-Tours,

Tours de Ferme - Joué-lès-Tours,

Les Halles de Lange - Chanceaux-sur-Choisille,

Label Echoppe - Rochecorbon,

Terre y Fruits - Saint-Cyr-sur-Loire

Indre-et-Loire :

La Charrette à Truyes,

O P'tit Vrac à Amboise,

Graines de Loire à Langeais,

Le Garage à Légumes à Benais,

O Panier Gourmand - Vernou-sur-Brenne,

Les Bocaux d'Alex - Vouvray,

Biocoop - Bourgueil, Chinon, Azay-le-Rideau,

Biolinet - Montlouis-sur-Loire (livraisons possibles)

K'Di Fermier - Chaveignes,

Saveurs Lochoises - Loches,

La Promenade des Gourmets à Sorigny,

Hôtel du Boeuf - Rouziers-de-Touraine,

Terre y Fruits - Esvres, Chinon, Descartes, Sainte-Maure-de-Touraine

Vous en connaissez d'autres ? Contactez-nous !

Sur le web :

Vous pouvez commander sur le site www.panierdetouraine.fr (livraisons possibles, ou retrait en point relais à Tours), sur www.locavor.fr/78 ou sur www.laruchequiditoui.fr (retrait en point relais). Renseignez-vous également sur les AMAP près de chez vous qui proposent des paniers de légumes,ou sur le site Terroir de Touraine.

Voici une liste d'exploitations qui proposent leurs produits en vente directe, parfois en mode drive (et en gras celles qui peuvent livrer sous conditions) :

Attention : pensez à les appeler pour vérifier leurs horaires d'ouverture. Pour certaines vous les trouverez sur le site de la région Centre-Val de Loire créé exprès pour repérer facilement les points de vente locaux (avec une carte interactive) https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/, mais aussi sur cette carte régulièrement mise à jour par les Jeunes Agriculteurs d'Indre-et-Loire, sur le site Touraine Bio, celui d'Inpact 37 ou sur la page Facebook Mangez Local Mangez Touraine de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire. Sinon, une recherche Google/Qwant devrait vous aider :)



Une erreur ? Un ajout à proposer sur la liste ? Ecrivez-nous : [email protected]

Dominante légumes, fleurs, épicerie (mais pas que) :

Berthenay - Le Jardin du Chardonnet (petit marché le vendredi de 16h à 20h)

Saint-Genouph - Le Jardin des Roys

Saint-Genouph - Maison Picou

Saint-Genouph - Carole Chiquet (légumes et fleurs)

Saint-Genouph - Le Bec d'Île

Saint-Genouph - Nicolas Tessier

Sepmes - Les Vergers de la Manse (légumes, fruits, jus de fruits...)

Esvres - La Fruitière Tourangelle

Montlouis-sur-Loire - Mont'Paysan (fruits, légumes, huile, jus...)

Semblançay - L'Orée des Bois

Saint-Christophe-sur-le-Nais - EARL Cartreau (pommes et jus)

Lignières-de-Touraine - Les Vergers de Fontenay

Bréhémont - Chez Xav et Else (légumes, oeufs)

Chouzé-sur-Loire - Ferme du Pont Bretier

Villaines-les-Rochers - Les Jardins du Chêne Percé

Saint-Epain - Chant de Blé (farine)

Marigny-Marmande - André Dabilly (asperges)

Montlouis-sur-Loire - petit marché de producteurs le vendredi au hameau de Husseau de 15h30 à 19h

Mettray - Vergers de la Choisille

Saint-Paterne-Racan - Les Vergers du Parc

Ballan-Miré - Couratin et Fils (drive fleurs)

Larçay - Atout Fleurs Services

Beaulieu-lès-Loches - La Cabane des 4 Saisons

Hommes - Les Jardins d'Aniben

Saint-Patrice - EARL Poussin Thierry et Martine

Dominante fromages (mais pas que) :

Chinon - Le Vazereau,

Sepmes - La Ferme du Cabri au Lait (fromages, boissons, miel),

Dolus-le-Sec - Le Cabras (fromages),

Le Louroux - Le Buisson (fromages de chèvre),

Sainte-Maure-de-Touraine - Les Fromages d'Angel ,

Bossay-sur-Claise - Le Blanc Cabri (fromages),

Abilly - La Boîte à fromages,

Ligueil - Les Pampilles de l'Oisellière (fromages, épicerie sèche type lentilles, pois chiches),

Marcilly-sur-Vienne - Les Biquettes du Clos,

Chaveignes - Les Bergers de la Veude (brebis),

Les Hermites - La Fromagerie de Lucie,

Channay-sur-Lathan - GAEC Chartier,

Montreuil-en-Touraine - EARL Grands Villepins,

Villandry - Fromagerie Mabiquette,

Druye - Ferme de la Bernassière,

Pont-de-Ruan - Cloche d'Or

Bières :

Lochais-sur-Indrois - Brasserie La Gironnette

Cormery - Brasserie de l'Aurore

Amboise - Art Is An Ale

La Riche - Micro Brasserie de Tours

Notre-Dame-d'Oé - La P'tite Maiz'



Dominante viande (mais pas que) :

Marcilly-sur-Maulne - La Cabrett du Viornay

Le-Petit-Pressigny - GAEC Limouzin (fromages, viande)

La-Celle-Guénand - Maison Perrin (viande)

Ferrière-Larçon - La Mangrière (volailles)

Betz-le-Château - Maison Galland (viande de porc)

Cérelles - Le Berger de Cérelles (viande d'agneau)

Saint-Christophe-sur-le-Nais - Volailles Roche (viande et oeufs)

Hommes - Ferme de la Vignellerie (viandes)

Courcoué - La Ti'Bio d'Aire (viande, huile, farine)

Coteaux-sur-Loire / Bourgueil - Des Poules et des Vignes

Avoine - Ferme des Buteaux

Pouzay - Au Pré Charmant (agneau)

Saint-Epain - Ferme de Sauvé

Chemillé-sur-Dème - Ferme de Touchelion (agneau),

Crouzilles - Ferme de Villiers

Couesmes - Côme Deffontaines (boeuf),

Esvres-sur-Indre - Ferme du Peuplier