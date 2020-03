Coronavirus en Touraine : ce qu’il faut savoir lundi 30 mars

Nombre de cas, gestion des hôpitaux, ramassage des déchets... On vous dit tout !

Chaque matin Info Tours vous propose un tour d’horizon détaillé concernant le coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire. Cette synthèse réalisée à partir d’informations officielles et vérifiées se veut la plus complète possible, mais nous ne pouvons pas tout dire. De nouvelles informations y sont ajoutées tous les jours, d'autres retirées ou raccourcies. Vous trouverez par ailleurs plusieurs liens pour approfondir certains sujets. N’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos articles sur le coronavirus en cliquant ici, et à nous contacter pour nous poser des questions ou nous signaler des informations. Notre adresse : [email protected].

Où en est l’épidémie dans la région ?

Pour suivre l’évolution de la maladie, l’Agence Régionale de Santé publie un bulletin quotidien à 20h. Voici les dernières données :

4 décès à l'hôpital Indre-et-Loire (comme samedi), 39 dans toute la région (+4 en 24h)

103 personnes en réanimation en Centre-Val de Loire (+14 en 24h)

1 157 cas confirmés dans les 6 départements de la région (+127 en 24h)

2 606 décès à l’hôpital en France, presque 300 de plus par rapport à samedi soir, 7 312 personnes sont sorties guéries de l'hôpital, 4 632 sont toujours en réanimation

Précisons que l’ARS ne donne plus le nombre de cas pour chaque département. Par ailleurs, pour l’instant, le seul site tourangeau pour les dépistages est situé au CHU de Tours, dans les locaux de l’hôpital Bretonneau. Ses équipes reçoivent les cas les plus sérieux sur rendez-vous. Ce sont eux qui sont testés en priorité, mais aussi les professionnels de santé.

Comment on gère la situation ?

Au CHU de Tours :

Les soins non urgents sont reportés : plusieurs services réduisent leur activité pour garantir un maximum de personnel disponible afin de traiter les malades du Covid-19. Plusieurs services sont dédiés à leur accueil avec plusieurs dizaines de lits de réanimation disponibles. Ils ne sont pas tous occupés, d’ailleurs l’hôpital a reçu plusieurs patients d’autres départements pour venir en aide à des hôpitaux sous tension (originaires de région parisienne).

Rappelons que les visites aux patients adultes sont interdites. Pour les enfants, un seul parent est autorisé à leur rendre visite. A la maternité de Bretonneau, les papas peuvent uniquement assister à l’accouchement, leur présence est totalement interdite à la maternité de la clinique Vinci.

Les cliniques privées :

Les soins non urgents ont été déprogrammés. Des tentes ont été installées à l’extérieur afin d’accueil des patients atteints du coronavirus sans risque de contaminer les autres pensionnaires de l’établissement. Les cliniques sont également sollicitées pour accueillir des patients en réanimation en provenance d’autres hôpitaux débordés.

Les médecins de ville :

Ils se sont organisés pour éviter de recevoir des cas suspects de Covid-19 dans leurs cabinets. Des centres médicaux ont été montés à Tours (gymnase Choiseul au nord, Rue de la Dolve chez SOS Médecins à Tours Centre, aux Fontaines à Tours Sud), Joué-lès-Tours (à l’Espace Clos Neuf), Savonnières, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps, Loches, Amboise ou dans le Bourgueillois. Ils sont uniquement accessibles sur rendez-vous. En cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés à respirer) appelez un médecin traitant, ne vous déplacez pas. Si nécessaire, certains malades seront ensuite orientés vers l’hôpital, sinon confinés à domicile avec un suivi par téléconsultation.

A noter : si vous n’avez pas de médecin traitant, appelez celui qui est le plus proche de chez vous. La plupart d’entre eux acceptent les nouveaux patients en ce moment.

Les EHPAD :

A Tours, les résidents sont confinés dans leurs chambres.

Les pompiers :

Leur nombre d’interventions a baissé mais ils restent en première ligne face au virus, par exemple pour transporter des malades potentiellement infectés vers le CHU. Les secouristes sont équipés de surblouses ou surbottes, ils fournissent des masques aux victimes et désinfectent scrupuleusement les ambulances après chaque déplacement. Leurs entraînements sont suspendus le temps du confinement tout comme les activités des Jeunes Sapeurs Pompiers.

La solidarité pendant l’épidémie :

Pour donner des masques :

Si vous en avez moins de 500 vous pouvez les apporter directement à une infirmière, un EHPAD, un médecin…

Pour plus de 500 masques il faut contacter les autorités. Par exemple le CHU de Tours : [email protected]

Même s’ils sont réputés moins efficaces, les masques en tissu peuvent dépanner. On commence à en fabriquer un peu partout en Indre-et-Loire (2 500 à Tours par les couturières de la ville et des bénévoles, d’autres à La Ressourcerie La Charpentière ou dans le Lochois).

Face à la pénurie de gel hydroalcoolique, plusieurs entreprises tourangelles ont décidé d’en fabriquer en urgence : Synthron, Dellpharm, Chmineau, Indena…

Le fonds de dotation de l’hôpital a mis en ligne une collecte pour améliorer le quotidien des soignants ou des enfants hospitalisés. Pour y participer : www.fondsdedotation-chru-tours.fr ou 06 83 85 39 42. De son côté l’Agence Régionale de Santé lance un appel aux dons de surblouses, charlottes pour les cheveux ou gants non stériles. Infos sur http://centre-val-de-loire.ars.sante.fr.

Les associations caritatives comme la Croix Rouge, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire ou La Table de Jeanne-Marie poursuivent leurs activités. Il y a donc toujours des distributions d’aide alimentaire ou des maraudes pour les sans-abris. Le gymnase Paul Racault de Tours héberge des SDF, et leurs chiens si nécessaire. Pour aider une association, des annonces sont en ligne sur le site http://jeveuxaider.gouv.fr

La solidarité s’est également exprimée de plusieurs manières : un hôtel de Tours Centre qui propose des chambres gratuites aux soignants, un garage de Bléré qui leur prête des véhicules, des livraisons de nourriture à l’hôpital…

Le gouvernement a lancé un appel aux personnes actuellement sans activité à cause du confinement : elles peuvent être recrutées dans les exploitations agricoles. On vous en dit plus dans cet article.

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a également besoin de renforts pour ses services sociaux (EHPAD, aide à l’enfance) : il a lancé un appel à ses agents volontaires pour reprendre le travail sur d’autres missions que celles qu’ils et elles effectuent d’habitude. Certains personnels de collèges ont déjà accepté.

Le confinement au quotidien :

Toute sortie non justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire est interdite jusqu’au 15 avril sous peine d’une amende de 135€ (200€ en cas de récidive, jusqu'à 3 750€ en cas de multiples récidives). Aucune ville d’Indre-et-Loire n’a mis en place de couvre-feu mais les aires de jeux pour enfants, les parcs, les forêts, les bords de Loire ou de rivières sont interdits d’accès. Les jardins familiaux restent accessibles avec une personne à la fois pour chaque parcelle, pendant 2h maximum.

L'attestation de déplacement dérogatoire (version 2.0) est disponible à cette adresse. Si vous ne pouvez pas l’imprimer, la mairie de Tours en met à disposition à l’Hôtel de Ville. Celle d’Avoine en propose également.

Commerces :

Peuvent ouvrir : les supermarchés, les commerces alimentaires (boulangeries, boucheries, chocolateries…), les pharmacies, les garages automobiles, les laveries, les bureaux de tabac et points presse, les banques, les stations-services… Les restaurants peuvent uniquement servir en livraison ou à emporter.

Même avec une autorisation de poursuite d’activité, certains commerces préfèrent fermer ou réduire leurs horaires (c’est le cas des Halles de Tours), renseignez-vous avant de vous déplacer. Plusieurs magasins ont choisi de limiter les entrées simultanées pour limiter les risques de propagation du virus et certains achats peuvent être rationnés (pâtes, œuf, farine).

Les marchés sont interdits, sauf s’ils rassemblent moins de 5 commerçants ou qu’ils ont obtenu une dérogation de la préfecture (c’est le cas pour 2 marchés de Joué-lès-Tours ou 6 marchés de Tours). Nous vous détaillons les mesures en vigueur dans cet article, nous vous proposons aussi une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux en cette période de confinement.

Ramassage des déchets :

Un service minimum est assuré partout dans le département. La priorité est donnée aux ordures ménagères (1 ramassage par semaine pour les 22 communes de Tours Métropole). La collecte des déchets recyclables est parfois assurée (tous les 15 jours pour Tours Métropole). Les déchèteries sont fermées et les récupérations d’encombrants suspendues. Stockez vos déchets le temps du confinement et ne faites pas de dépôt sauvage, même pour des dons caritatifs (par exemple des vêtements à Active).

Pour connaître les jours de collecte, renseignez-vous auprès de votre mairie ou, pour Tours Métropole, consultez le site www.tours-metropole.fr ainsi que l’application TM Tours : les informations sont mises à jour en temps réel avec les consignes.

Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié. Ce sac doit être conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.

Transports :

La SNCF maintient un aller-retour TGV quotidien entre Tours et Paris Montparnasse. Quelques TER Rémi et trains Rémi Express circulent sur les lignes régionales ainsi que vers Paris Austerlitz. En gare, les guichets sont fermés. Les conditions d’échange et de remboursement des billets ont été assouplies.

Le réseau de cars Rémi circule en service minimum et les horaires sont disponible sur www.remi-centrevaldeloire.fr. Pour Fil Bleu dans l’agglomération de Tours, le tram passe toutes les 20 minutes et pour les bus comptez au moins un aller-retour sur chaque ligne dans la journée. La priorité est de desservir les centres de santé (hôpitaux et centres de traitement des cas suspects de Covid-19). La montée dans les bus se fait par les portes arrière, et on ne peut pas acheter de ticket auprès du chauffeur. Privilégiez les automates ou les tabac-presse point relais Fil Bleu.

Fil Bleu et Rémi ont pris une décision similaire pour leurs abonnés : pas de prélèvement en avril.Néanmoins, les titres de transport restent valables.

A noter que les vols sont suspendus jusqu’au 8 avril à l’aéroport de Tours, le stationnement est gratuit en centre-ville et les taxis poursuivent leur activité.

Courrier :

La Poste maintient une distribution du courrier 3 jours par semaine (mercredi, jeudi, vendredi). Pendant cette période, les boîtes jaunes ne sont pas toutes collectées (vous serez prévenus par des affiches). Quelques bureaux de poste du département demeurent accessibles, en priorité pour les opérations bancaires : Amboise, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St-Pierre-des-Corps, Tours Béranger, Tours Coty, Tours-Grammont, Fondettes, Château-la-Vallière (liste non exhaustive et qui peut varier).

Services publics :

La CAF, la Sécurité Sociale, les Impôts, Pôle Emploi, la Maison Départementale des Personnes Handicapées… Leurs accueils sont fermés au public mais les services sont joignables par téléphone comme par mail. Des rendez-vous peuvent être organisés en cas d’urgence. C’est le cas aussi en mairie (naissances, décès). Attention :pas de rendez-vous pour faire ou récupérer des papiers d’identité.

8 Maisons de la Solidarité poursuivent leur activité : Tours-Monconseil, Joué, Saint-Pierre-des-Corps, Amboise, Château-Renault, Loches, Chinon, Neuillé-Pont-Pierre. Les sites seront ouverts 1 à 2 demi-journées par semaine. Tours-Mame et Tours-Dublineau devraient reprendre du service le 2 avril. Pour les visites à domicile, c’est possible seulement en cas d'urgence. Pour une question sur le RSA il faut écrire à [email protected]. Pour l'habitat tous les services restent joignables aux numéros habituels.

Police / justice :

Le 17 reste disponible en cas d’urgence pour joindre la police et la gendarmerie. Les commissariats de Tours Centre (Rue Marceau) et Joué-lès-Tours sont les seuls encore ouverts. Cela dit, les dépôts de plainte en ligne sont à privilégier via le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Certaines audiences sont maintenues au tribunal judiciaire de Tours, seulement les plus urgentes. Il est possible d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat via le site www.avocat.fr.

A la maison d’arrêt de Tours, les parloirs sont suspendus ainsi que la plupart des activités (sport, cours). Les détenus malades ou dont l’état de santé est à surveiller sont placés en isolement dans des cellules individuelles. Le nombre de prisonniers a d’ailleurs baissé et les nouvelles incarcérations sont rares depuis le début du confinement.

Quelles conséquences sur la vie tourangelle ?

Economie / emploi :

Au dernier pointage, plus de 900 entreprises tourangelles ont réclamé la mise en place du chômage partiel ce qui concerne environ 9 500 personnes. Dans le BTP, les chantiers non urgents sont suspendus (c’est le cas pour les travaux de voirie à Tours). De nombreuses entreprises sont déjà en difficulté : la Fédération des Commerçants d’Indre-et-Loire demande par exemple le gel des loyers le temps de la crise (déjà adopté à certains endroits comme le centre commercial Ma Petite Madelaine de Chambray)

Les chômeurs en fin de droit verront leur allocation prolongée le temps du confinement. Comme tous les autres, ils doivent néanmoins s’actualiser avant le 15 avril par téléphone, sur Internet, ou sur l’application mobile dédiée.

Education / petite enfance / étudiants :

Les établissements scolaires pourraient rouvrir le 4 mai, en attendant ils restent accessibles uniquement pour les enfants de certaines professions (soignants, travailleurs sociaux). Des cours sont assurés à distance de la maternelle à l’université. La fac de Tours a d’ailleurs mis en place un site spécial avec toutes les informations pratiques liées au Covid-19 ou des vidéos de soutien psychologique. Son adresse : http://coronavirus.univ-tours.fr.

Les micro-crèches peuvent rester ouvertes car la limite c’est 10 enfants maximum au même endroit au même moment. Las assistantes maternelles peuvent accueillir jusqu’à 6 enfants.

Sport :

Plusieurs championnats sont stoppés en rugby, tennis de table, basket ou volley. Il s’agit notamment des compétitions au niveau amateur. Parmi les clubs concernés : l’US Tours Rugby ou le RC Chinon. Mais aussi l’Union Tours Basket Métropole. Plusieurs coachs sportifs tourangeaux proposent des cours en ligne.

Culture / loisirs :

Les bibliothèques, musées, châteaux… d’Indre-et-Loire restent portes closes mais continuent de vivre sur leurs réseaux sociaux (visites virtuelles, propositions d’activités pour petits et grands, énigmes…). De très nombreux spectacles, concerts et événements prévus en mars-avril-mai sont reportés ou annulés. Des remboursements sont possibles mais certains appellent les détenteurs de billets à ne pas réclamer l’argent pour soutenir l’industrie du spectacle.

Liens et contacts utiles :

Questions générales :

Vous pouvez appeler le N° vert national (gratuit depuis un fixe et un mobile) : 0 800 130 000 ou écrire à l’adresse mail [email protected] pour des questions locales.

Mairies / Solidarité :

Les mairies sont fermées (sauf pour l’état civil, les décès ou quelques démarches urgentes). En revanche elles restent mobilisées par téléphone :

02 47 21 60 60 : le standard de la mairie de Tours accessible 7 jours sur 7 de 8h à 20h

07 72 16 35 77 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Loches

02 47 88 11 44 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Fondettes les mardis et vendredis de 14h à 17h

02 47 45 42 11 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Azay-le-Rideau

02 47 36 24 47 : la ligne pour venir en aide aux personnes en difficulté à La Riche

Pour trouver les coordonnées des autres villes et les informations pratiques spécifiques à chaque commune, n’hésitez pas à consulter leur site Internet ou les réseaux sociaux.

A Amboise, un système de livraison de courses se met en place pour les plus vulnérables. Pour plus d’informations envoyez un mail à cette adresse : [email protected].

La Croix Rouge d’Indre-et-Loire peut aussi apporter une aide. Appelez-là au 09 70 28 30 00.

Aide aux victimes :

L’association France Victimes 37 reste joignable au02 47 66 87 33. Le CIDFF37 peut aussi fournir une assistance aux femmes victimes par mail : [email protected]. Par ailleurs, pour donner l’alerte en cas de violences au domicile, il est possible de se rendre en pharmacie et de signaler une situation d’urgence en utilisant le code « Masques 19 ».

Concernant l'enfance en danger en Indre-et-Loire, il faut contacter ce mail si vous avez une information préoccupante à communiquer (par exemple des situations de violences) : [email protected], ou le numéro national 119.

Soutien psychologique :

A Joué-lès-Tours, le psychologue Julien Wehdeking assure une permanence chaque mardi, mercredi et jeudi de 9h à 18h au 06 63 51 16 16. Karen Pinel fait de même les lundis, mercredis et vendredis au 06 99 97 04 08. Plusieurs psychopraticiens d’Indre-et-Loire proposent une permanence téléphonique d’écoute (gratuite). Vous trouverez leurs coordonnées sur le site www.ff2p.fr.

Divertissements :

Le temps du confinement, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire met en ligne gratuitement films, séries et autres contenus (cours de yoga, cours de langues). Il suffit de s’inscrire sur le site http://nomade-mediatheques.fr.