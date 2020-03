[Questions conf #2] "C'est le moment d'écouter la compil' des années 80"

Par Nathalie Bois-Gigou, de la Cité des Formations à Tours.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spéciale "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de Nathalie Bois-Gigou de la Cité des Formations de Tours-Nord Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? Une rue vide avec des voitures garées toujours au même endroit.

Est-ce que tu as organisé une petite routine de confinement ? Garder les habitudes comme pour aller travailler : douche, petit déj' et télétravail - mais en plus devoir préparer le déjeuner !



Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Pour l'instant rien de plus - comme si le confinement n'allait pas durer...



Au moins un point positif à ce confinement ? Se lever plus tard pour "aller" au travail.



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? Sortir avec sérénité de chez moi sans appréhension !



Qui as-tu très envie de revoir en vrai après le confinement ? Mes amis et ma famille



Un lieu où tu as très envie de retourner ? Mon restaurant bar à vins préféré !



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? 1



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? Difficile de dire qu'un confinement peut être bon pour l'humanité à part peut-être de croire que l'on sera plus attentifs aux autres et avec soi-même ...



Un disque à écouter pour garder le moral ? La compil des années 80.



La recette à cuisiner ? Equilibrée pour ne pas faire crier ou pour ne pas faire bugger la balance... que je n'ai pas d'ailleurs !



Un pari sur la date de fin du confinement ? 1er mai...



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Carpe Diem.