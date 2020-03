Confinement en Touraine : bureaux ouverts, distribution du courrier... Le point sur l'activité de La Poste

Service réduit pendant plusieurs semaines.

On vous en parle depuis le début du confinement : La Poste réduit son activité en Indre-et-Loire. Cette semaine, le courrier est uniquement distribué sur 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi) et à partir du 30 mars les facteurs effectueront uniquement 3 tournées par semaine (mercredi-jeudi-vendredi). Les services postaux comme Veiller sur Mes Parents sont maintenus.

Concernant les bureaux de postes, 17 sites sont toujours ouverts en Touraine, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ils sont également ouverts le samedi matin. Voici la liste actualisée au 25 mars (susceptible d'évoluer dans les prochains jours) :

Amboise

Chinon

Joué-lès-Tours

Langeais

Loches

Montlouis-sur-Loire

Monts

La Riche

Saint-Avertin

Saint-Pierre-des-Corps

Tours-Béranger

Tours-Coty

Tours-Grammont

Château-la-Vallière

Château-Renault

Fondettes

Sainte-Maure-de-Touraine

On peut y réaliser en priorité les opérations suivantes :

retrait d'espèces au guichet ou aux automates

dépôt d'espèces sur automate

dépôts de chèques sur automates et urnes

Les autres opérations ne sont pas forcément disponibles. Il n'y aura pas de relevage de courrier dans ces bureaux ce mercredi et ce samedi. Il se fera aux heures habituelles jeudi et vendredi (26 et 27 mars). Concernant les boîtes jaunes, 50% d'entre elles seront collectées dans les prochains jours. Les autres seront équipées d'une affiche indiquant la présence de la boîte collectée la plus proche.