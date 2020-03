Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir mercredi 25 mars

Un mois gratuit pour les abonnés Rémi, 2 millions de masques commandés dans la région...

Chaque matin Info Tours fait le point sur l’épidémie de coronavirus Covid-19 et sur ses conséquences dans le département d’Indre-et-Loire. Pour en savoir plus vous pouvez consulter l’article où nous répondons à vos questions.Nous mettons également en place un direct pour suivre les informations en temps réel dans la journée.

Le point sur la maladie :

L’Agence Régionale de Santé publie un bilan tous les soirs à 20h. Il est établi à partir des cas testés positifs qui, rappelons-le, ne représentent pas l’ensemble des malades : ce sont surtout les cas les plus sérieux qui sont diagnostiqués. Voici les chiffres :

86 cas confirmés en Indre-et-Loire (+15 en 24h), et 2 décès annoncés ce lundi, deux retraités de 79 et 89 ans

450 cas confirmés dans la région (+89 en 24h), 170 cas rien que dans le Loiret

8 décès dans la région, 44 cas en réanimation (+6 en 24h)

1 100 décès en France (+240 en 24h), 85% des personnes décédées ont plus de 70 ans

Attention : des rumeurs peuvent circuler sur l’existence de cas à certains endroits, voire de décès. Nous insistons sur le fait que nous publions uniquement des informations dont la provenance est fiable.

Les symptômes principaux : fièvre, toux et difficultés à respirer. Si vous êtes malades, le bon réflexe est de contacter votre médecin, et le SAMU si la situation s’aggrave sérieusement. N’allez pas aux urgences et ne vous déplacez pas sans rendez-vous médical.

Comment luttent les soignants d’Indre-et-Loire ?

Pour gérer la situation, le CHU de Tours a reporté un grand nombre d’interventions non urgentes. Les visites sont interdites pour les adultes hospitalisés, autorisées pour les enfants avec un seul parent à la fois. Les hôpitaux d’Amboise, Chinon et Loches ainsi que les cliniques privées sont susceptibles de recevoir des malades : des tentes ont été installées sur les parkings des cliniques de Saint-Cyr et Chambray. Sur consigne du SAMU, les pompiers peuvent emmener des cas suspects jusqu’à l’hôpital. Les ambulances sont systématiquement désinfectées, les victimes équipées de masques voire enveloppées dans un drap pour limiter les risques de contamination.

Nouvelle info tombée ce mardi soir, la Ville de Tours et SOS Médecins mettent en place trois sites de consultation médicale dédiés à la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 :

SOS Médecins (19 Rue de la Dolve, 37000 Tours) : mercredi 25 mars 2020

Centre médical des Fontaines (Salle familiale, 8 avenue de Milan 37200 Tours ) : jeudi 26 mars 2020

Centre médical de Choiseul (Gymnase, 84 rue des Douets 37100 Tours) : lundi 30 mars 2020

Les locaux seront désinfectés tous les jours. Concernant les modalités d’accès à ces centres médicaux : les patients doivent appeler leur médecin traitant afin de savoir vers quel site se diriger. Tous n’ont pas le même équipement et ne reçoivent donc pas le même type de patients. Par ailleurs la ville disposera bientôt du matériel pour faire des tests à grande échelle. On en saura plus en fin de semaine.

Pour l’instant, le problème pour les professions médicales : le manque de masques ou de protections, en particulier pour les infirmières libérales, les médecins de ville ou les personnels d’EHPAD. La ville de Tours va prochainement en recevoir, envoyés par sa ville jumelle de Luoyang en Chine.

En pharmacie, la demande reste forte ainsi que pour les gels hydroalcooliques. S’ils sont disponibles c’est en priorité pour le personnel soignant ou d’aide à domicile. Plusieurs usines de la région (Tours, Joué, Vouvray) vont en produire d’ici peu. Si vous avez des dons à effectuer, écrivez un mail à [email protected]s.fr. Des infirmières lancent également un appel pour des dons de protections plastiques afin de recouvrir les sièges e leurs véhicules. Des initiatives individuelles se mettent en place pour fabriquer des masques et les donner à celles et ceux qui en ont besoin. 4 couturières de la ville de Tours vont être mobilisées spécifiquement pour cette tâche.

La région Centre-Val de Loire a annoncé la commande d’un million de masques, et associe les autres collectivités pour doubler ce chiffre. 2 millions de masques devraient donc bientôt être livrés.

Tout autre sujet : si vous cherchez un dentiste en urgence il faut appeler le02 47 05 63 52.

Quelles sont les règles à respecter absolument ?

RESTEZ CHEZ VOUS ! Selon un avis du conseil scientifique qui conseille le gouvernement et le président, le confinement devrait durer au moins 6 semaines à partir de sa mise en place. On ne sait pas encore de quelle façon il sera levé (d’un seul coup ou par étapes). En attendant, les sorties autorisées c’est seulement pour :

Faire des courses de première nécessité (manger, aller à la pharmacie…)

Se soigner sur convocation médicale ou en cas de besoin urgent

Impératif familial (aide à une personne vulnérable, enterrement – limité à 20 personnes –, relais parental en cas de garde d’enfants alternée, déménagement si rupture de bail…)

Activité physique (footing ou promenade du chien en solitaire dans un rayon d'1km autour de chez soi, pendant 1h maximum)

Aller au travail

A chaque fois que vous sortez, vous devez avoir une attestation de déplacement dérogatoire ou un papier signé de votre employeur si c’est professionnel. Pour le sport il faudra marquer l'heure de votre sortie.

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à cette adresse. Si vous ne pouvez pas l’imprimer, la mairie de Tours en met à disposition à l’Hôtel de Ville ouvert de 9h à midi et de 14h à 16h.

Sans ce document, les policiers, policiers municipaux et gendarmes peuvent vous verbaliser (coût de l’amende : 135€, voire 1 500€ en cas de récidive). Les chemins de randonnée, les bords de Loire et de rivières ainsi que les parcs et les aires de jeux sont interdits.

Qu’est-ce qui est ouvert qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?

Pour faire vos courses :

Vous pouvez aller dans les supermarchés. Attention certains d’entre eux ont adapté leurs horaires (créneaux réservés aux soignants le matin aux Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps, début de journée accessible uniquement aux plus de 70 ans à Intermarché, pas d’ouverture le dimanche…)

Les marchés alimentaires sont suspendus à Amboise, Langeais, La Riche ou Joué-lès-Tours, ils se poursuivent à Loches, Joué, Saint-Avertin ou Tours (au moins pour ce mercredi)



Les Halles de Tours sont ouvertes avec des accès limités et de nouveaux horaires : 7h-13h30 du lundi au jeudi, 7h30-17h vendredi et samedi, 7h30-13h le dimanche

Les commerces alimentaires sont autorisés (boulangeries, boucheries, cavistes…). Attention : certains professionnels ouvrent moins longtemps (des boulangeries ouvertes que le matin, par exemple). Des systèmes de livraison sont parfois proposés

Les pharmacies, laveries, stations-services, banques, bureaux de tabac, garagistes peuvent ouvrir

Les restaurants doivent uniquement assurer la vente à emporter ou en livraison. A Château-Renault, les pharmacies peuvent livrer les personnes vulnérables.

La plupart des services publics sont fermés mais un accueil téléphonique demeure assuré. Vous pouvez être reçu(e) sur rendez-vous en cas d’urgence, par exemple pour déclarer une naissance. Même procédé pour la CAF, la Sécurité Sociale, les impôts ou les bailleurs sociaux : ils sont joignables, mais les dossiers se traitent à distance.

Le tribunal de Tours maintient uniquement les audiences urgentes. Il n’y a pas de parloir à la Maison d’Arrêt de Tours et les activités des détenus sont réduites au minimum (un peu de sport, pas de travail à l’atelier, pas de cours, pas de salle de musculation). Le nombre d’incarcérations est en baisse depuis le début du confinement et quelques libérations conditionnelles ont été ordonnées pour faire baisser la surpopulation de l’établissement. On compte tout de même 265 personnes incarcérées pour 145 places.

Pour porter plainte, vous devez utiliser les formulaires de pré-plainte en ligne avant de prendre rendez-vous avec les forces de l’ordre. Le 17 reste bien sûr joignable mais pas pour poser des questions sur le Covid-19, uniquement pour les faits graves à signaler. La situation de confinement fait craindre une hausse des violences au sein des foyers. L’association France Victimes 37 reste joignable au 02 47 66 87 33. Le CIDFF37 peut aussi fournir une assistance aux femmes victimes par mail : [email protected]

La Poste, ça marche ?

Quelques bureaux restent ouverts 4 jours cette semaine en Indre-et-Loire mais on ne peut pas forcément y réaliser toutes les opérations habituelles (parmi eux citons, sous réserve : Amboise, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St Pierre des Corps, Tours Béranger, Tours Coty). La distribution du courrier et des colis n’est pas assurée ce mercredi, elle le sera jeudi et vendredi. La semaine du 30 mars, les facteurs travailleront uniquement mercredi, jeudi et vendredi. Les bureaux ne seront ouverts que ces trois jours-ci.

Et mes déchets, quand seront-ils ramassés ?

Tours Métropole assure un ramassage au moins une fois par semaine dans ses 22 communes mais uniquement les bacs d’ordures ménagères. Un calendrier indicatif des collectes est disponible sur le site de l’agglomération et l’application TM Tours. Dans le doute, laissez vos poubelles sorties ou déposez vos déchets dans les points d’apport volontaire. Aucune collecte de bacs de recyclage ou de déchets verts dans l’immédiat. Pas de déchèteries ouvertes ni de collecte d’encombrants.

Des collectes sont également organisées dans le reste du département. Parfois le recyclage est ramassé (La-Ville-aux-Dames), mais pas le verre.

Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié. Ce sac doit être conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.

J’ai besoin de prendre les transports, ça circule ?

A Tours et dans l’agglo, le réseau Fil Bleu circule en horaires réduits : un tram toutes les 20 minutes et 25% des bus. La SNCF fait rouler environ 30% des TER Rémi en Centre-Val de Loire et ses guichets sont fermés. Les lignes régulières de car Rémi sont en mode service minimum avec la gratuité pour les soignants, les pompiers ou les forces de l’ordre (idem pour les trains, sur présentation d’une carte professionnelle ou d’une attestation de l’employeur). La région Centre-Val de Loire annonce que les 6 500 abonnés aux cars et trains Rémi ne seront pas prélevés au mois d’avril.

A Tours, le stationnement est gratuit partout. Les taxis poursuivent leurs missions normalement.

D’autres choses que j’ai besoin de savoir ?

On rappelle que les musées, piscines, bibliothèques… sont fermés. Pour vous occuper, de nombreuses initiatives ont été mises en place dans le département : cours de sport, activités pour enfants, suggestions culturelles… Nous en recensons quelques-unes dans la rubrique « Tendances » d’Info Tours. Notez par exemple que la plateforme [email protected] est accessible gratuitement pendant le confinement et on peut par exemple y regarder des films.

Pour les enfants,reprise de la classe envisageable le 4 mai.

Des crèches et écoles restent ouvertes au profit des personnels soignants, désormais aussi aux personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance ainsi que des associations et établissements publics. Concernant les assistantes maternelles, elles ont obligation de recevoir les enfants même si les parents sont en télétravail, sauf si leurs conditions d’accueil ne sont pas adaptées en cette période de pandémie. Il leur est désormais possible d’accueillir jusqu’à 6 enfants.

Beaucoup d’entreprises tournent au ralenti, même celles qui ont le droit d’ouvrir. Au dernier pointage, 243 sociétés tourangelles ont demandé la mise en place de mesures de chômage partiel pour leurs équipes et cela concerne plus de 4 000 personnes. Beaucoup de structures fonctionnent en télétravail. Les chantiers non urgents doivent s’arrêter mais quelques autres peuvent se poursuivre (maintenance, gaz, électricité). Si des sociétés sont en difficulté elles peuvent aller sur ce site. Selon l’URSSAF : « Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d'échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l'échéance du 5 avril 2020. »

Pôle Emploi maintient un accueil par mail et téléphone, et en agence si vraiment nécessaire. Les chômeurs en fin de droit verront leur allocation prolongée pour peu qu’ils actualisent leur situation.

De nombreux syndics et bailleurs sociaux ont annoncé la suspension du ménage dans les halls d’immeuble le temps du confinement. Néanmoins, Tours Habitat va reprendre des tournées dans ses bâtiments deux matins par semaine à partir de ce vendredi 27 mars (ce sera chaque vendredi et chaque mardi). Les entrées et sorties de logements sont suspendues pour l’instant, sauf urgences.

Les associations caritatives comme la Croix Rouge, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire ou La Table de Jeanne-Marie poursuivent leurs activités en s’adaptant à la situation. Il y a donc toujours des distributions d’aide alimentaire ou des maraudes pour les sans-abris. Le gymnase Paul Racault de Tours héberge des SDF depuis ce lundi, y compris des sans-abris avec leur chien. Si vous souhaitez aider une association, des annonces sont en ligne sur le site http://jeveuxaider.gouv.fr.

Ce mercredi l’Eglise catholique appelle à faire sonner les cloches à 19h30 pour soutenir le personnel soignant et les personnes malades.

Enfin chaque soir à 20h, les Tourangelles et Tourangeaux sont invités à applaudir ou jouer de la musique pour remercier les professionnels mobilisés en cette période. Un appel à mettre un cœur blanc à sa fenêtre a également été lancé par une Tourangelle, avec le même objectif.

Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question dans cet article, que faire ?

Vous pouvez appeler le N° vert 0 800 130 000 (gratuit depuis un fixe et un mobile) ou écrire à la préfecture d’Indre-et-Loire qui a une adresse mail dédiée : [email protected]. Plus d’une centaine de messages y sont traités chaque jour.