Coronavirus en Touraine : les infos de lundi 23 à mercredi 25 mars

2 morts en Indre-et-Loire, 1 100 en France

Le coronavirus et ses conséquences occupent toute l’actualité en ce moment. Le confinement est la règle : restez chez vous. Pendant cette période, Info Tours se mobilise pour vous informer. Vous trouverez dans cet article un condensé des informations qui nous parviennent et des liens vers nos articles complets pour aller plus loin.

--------------------

[Mercredi 25 mars, 21h00]

L’Agence Régionale de Santé publie un bilan tous les soirs à 20h. Il est établi à partir des cas testés positifs. Ces chiffres ne comptabilisent pas l’ensemble des malades : ce sont surtout les cas les plus sérieux qui sont diagnostiqués.

103 cas confirmés en Indre-et-Loire (+17 en 24h), et 3 décès annoncés : 2 ce lundi, 1 ce mercredi (un homme de 85 ans)



561 cas confirmés dans la région (+111 en 24h), 227 cas rien que dans le Loiret

13 décès dans la région, 58 cas en réanimation (+14 en 24h)

1 331 décès en France (+231 en 24h), 2 827 personnes en réanimation

[Mercredi 25 mars, 17h06]

Le concert de Lenni Kim qui devait avoir lieu à l'Espace Malraux de Joué le 25 avril est annulé, sans date de report. Vous pouvez vous faire rembourser les places auprès de l'entreprise qui vous les ont vendues.

[Mercredi 25 mars, 17h03]

Avant même la mise en place du confinement, les vols entre Tours et Marrakech avaient été suspendus à l'aéroport de Tours. Ce sont désormais tous les vols commerciaux qui sont annulés jusqu'au 8 avril. Néanmoins, l'activité se poursuit, notamment les vols sanitaires pour le CHU de Tours (transferts d'organes, notamment).

[Mercredi 25 mars, 17h00]

Une info qui concerne le volley : le final four de la Coupe de France est annulé. Le Tours Volley Ball devait y défendre son titre de l'an dernier et défier Paris en demi-finale. Le match n'aura donc pas lieu. Le club a également réclamé l'annulation du championnat de Ligue A pour cette saison.

[Mercredi 25 mars, 15h32]

Le soir à 20h il y a des applaudissements qui résonnent partout pour les soignants. Le Collectif Santé de Touraine qui se bat pour une amélioration des conditions de travail des soignants veut aller plus loin : "Il faut réclamer les tests et les protections efficaces pour toute la chaîne des soignant.es depuis l'hôpital jusqu'à tous les types de prises en charge à domicile ou dans les établissements. Ils ne doivent plus craindre ni pour leur santé ni d'être contaminant.es pour leurs patient.es ou leurs proches. Le collectif 37 Notre Santé en Danger propose de mettre une pancarte à la fenêtre chaque soir à 20h avec : DES PROTECTIONS ET DES TESTS POUR TOUS LES SOIGNANTS."

[Mercredi 25 mars, 15h30]

Lundi, la préfecture d'Indre-et-Loire rappelait que seuls les travaux urgents pouvaient se poursuivre dans le BTP, afin de respecter au mieux le confinement. Elle précise ce mercredi qu'en cas de litige entre une entreprise et un client c'est la préfète qui tranchera pour déterminer si il y a urgence à assurer le chantier... ou pas.

[Mercredi 25 mars, 15h27]

Le coronavirus ralentit le commerce mais des initiatives se mettent en place. Exemple : Les vins de Bourgueil ont créé un coffret de six bouteilles, livré à domicile, pour découvrir les différents styles de vins produits sur l’aire d’appellation. Plus d'infos sur www.vinbourgueil.com. Tarif : 59€ + frais de port.

[Mercredi 25 mars, 15h25]

La ville de Loches précise les mesures mises en place pour venir en aide à sa population :

il suffit pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou présentant des fragilités de santé les rendant plus vulnérables au COVID 19, de s’inscrire au 07 72 16 35 77. Les élus ont aussi engagé un repérage de bénévoles, notamment par l’intermédiaire des associations caritatives (Croix Rouge, Secours catholique...), déjà 25 bénévoles ont été recensés. Ainsi, un agent communal, un élu ou un bénévole appelle chaque jour du lundi au vendredi les 30 bénéficiaires inscrits à ce jour, pour prendre des nouvelles.



Et pour les personnes qui n’ont aucune possibilité d’assurer elles-mêmes leur approvisionnement en denrées de première nécessité, un service de portage à domicile peut être organisé. Plus d'infos au 07 72 16 35 77.



Si vous souhaitez proposer vos services en tant que bénévoles envoyez vos coordonnées précises (NOM, prénom, adresse numéro de téléphone, possibilités de déplacement…) à l’adresse mail suivante : [email protected] ou appelez le 06 21 50 20 75 (si répondeur, merci de laisser un message et un agent vous rappellera).

[Mercredi 25 mars, 11h13)

Prévue en mai, la course Happy Color de Tours est annulée. Les personnes déjà inscrites seront remboursées.

[Mercredi 25 mars, 11h11]

Le concert de Kid Francescoli initialement prévu le 11 avril au Temps Machine est reporté au 20 novembre 2020. Les billets resteront valables pour ce nouveau concert. Toutefois, les personnes souhaitant d'ores et déjà se faire rembourser leurs billets peuvent s'adresser au point de vente où ils ont été achetés.

[Mercredi 25 mars, 11h00]

L'UMIH37 - qui représente les métiers de l'hôtellerie et de la restauration en Indre-et-Loire - annonce "une bonne nouvelle" : une exonération totale des cotisations employeurs et salariés pour le 2e trimestre 2020 et un budget d'ide supplémentaire pour les entreprises du secteur. Un accord proposé par plusieurs mutuelles.

[Mercredi 25 mars, 10h54]

Les pompiers tourangeaux s'adaptent à la crise du Covid-19 : on vous explique dans cet article.

[Mercredi 25 mars, 10h53]

Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est entrée en vigueur ce mercredi, même si l'ancienne reste encore valable un ou deux jours. Pour en savoir plus et la télécharger, consultez cet article.

[Mercredi 25 mars, 10h52]

Comment ça se passe en ce moment au Tours Volley Ball, avec une saison en suspens ? La réponse sur 37 degrés.



[Mardi 24 mars, 20h05]

Bilan du jour de lL’Agence Régionale de Santé (prenant uniquement en compte les cas sérieux) :

86 cas confirmés en Indre-et-Loire (+15 en 24h), et 2 décès annoncés ce lundi, deux retraités de 79 et 89 ans

450 cas confirmés dans la région (+89 en 24h), 170 cas rien que dans le Loiret

8 décès dans la région, 44 cas en réanimation (+6 en 24h)

1 100 décès en France (+240 en 24h), 85% des personnes décédées ont plus de 70 ans

[Mardi 24 mars, 19h50]

A Tours, les marchés de plein-air des Halles, de Coty, de Beaujardin et des Fontaines sont maintenus mercredi, la tenue des marchés au-delà de la journée de mercredi est actuellement en cours de discussion avec les services de la Préfecture.

[Mardi 24 mars, 19h40]

Une information de la ville de Tours :

La Ville de Tours et SOS Médecins mettent en place trois sites de consultation médicale dédiés à la lutte contre la propagation du virus COVID19 :



- SOS Médecins (19 Rue de la Dolve, 37000 Tours) : mercredi 25 mars 2020.

- Centre médical des Fontaines (Salle familiale, 8 avenue de Milan 37200 Tours ) : jeudi 26 mars 2020

- Centre médical de Choiseul (Gymnase, 84 rue des Douets 37100 Tours) : lundi 30 mars 2020



Aux Fontaines et à Choiseul, l’installation du matériel, l’entretien des lieux et la désinfection seront pris en charge tous les jours par les agents de la Ville de Tours. Quant aux déchets médicaux, le CCAS en assurera la gestion. Concernant les modalités d’accès à ces centres médicaux : les patients doivent appeler leur médecin traitant en première intention afin de savoir vers quel site se diriger. Tous n’ont pas le même équipement et ne reçoivent donc pas le même type de patients.



Par ailleurs "nous devrions prochainement bénéficier prochainement sur notre territoire de capacité de tests de dépistage à grande échelle. Nous fournirons plus d’informations en fin de semaine" nous dit la ville.

[Mardi 24 mars, 17h48]

De nouveaux reports de spectacles :

Le Loup qui voulait faire son spectacle, initialement prévu le samedi 4 avril au Palais des Congrès de Tours reporté au samedi 24 octobre

Alex Ramires, initialement prévu le vendredi 10 avril à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours reporté au dimanche 15 novembre à 18h00.

[Mardi 24 mars, 17h32]

Une info en provenance de Château-Renault :



[Mardi 24 mars, 17h17]

Après la gratuité des personnels soignants, pompiers et forces de l’ordre de police sur les cars et trains Rémi, la Région Centre-Val de Loire a décidé la suspension du prélèvement du mois d’avril pour tous les abonnements mensualisés Rémi sur les cars et les trains.



Cette suspension de prélèvement concerne l’ensemble des abonnements Rémi Zen annuels trains ou car, les abonnements de travail annualisés (trajets vers l’Ile de France), les Optiforfaits Centre-Val de Loire.



Un courrier sera adressé aux 6 500 usagers concernés par cette mesure.

[Mardi 24 mars, 16h28]

Quelles sont les conséquences du coronavirus pour les vignerons ? La réponse dans notre enquêtre sur 37 degrés.



[Mardi 24 mars, 16h26]

On lance une nouvelle rubrique sur 37° : Le Petit Café Confiné, une interview vidéo pour prendre des nouvelles de personnalités tourangelles confinées.

[Mardi 24 mars, 16h25]

C'est officiel : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo seront reportés d'un an en raison de la crise du coronavirus. Réaction du vice-président de la région Centre-Val de Loire en charge des sports, Mohamed Moulay :

"C’est une très sage décision pour tous qui va au-delà des enjeux économiques. Dans cette période très grave, les Jeux ne sont pas la priorité. La priorité c’est la santé de tous."

[Mardi 24 mars, 16h04]

Pour informer les seniors et les personnes fragiles ou isolées de la ville de La Riche rappelle que l'Hôtel de ville peut apporter une aide à celles et ceux qui éprouvent des difficultés en appelant le 02 47 36 24 47 du lundi au vendredi de 9h à 17h (numéro spécifique mis en place pour cette période).

[Mardi 24 mars, 14h03]

Chinon veut garder son marché :

[Mardi 24 mars, 13h56]

Loches veut sauver son marché

Le maire de Loches a demandé ce mardi matin à la préfète une dérogation pour le maintien du marché. En effet, selon la ville, "depuis le début du confinement des mesures spécifiques ont été prises pour étaler le marché sur une surface beaucoup plus étendue qu’en temps normal afin de permettre une circulation fluide et le respect des distances préconisées par le Ministère. Grâce à la sensibilisation faite par les agents de Police, le placier et les commerçants, il a été constaté le respect de ces règles sur les marchés qui se sont tenus. La ville de Loches souhaite ainsi maintenir l'offre alimentaire de proximité et soutenir les filières des producteurs locaux."



Les consignes suivantes sont systématiquement diffusées aux commerçants non sédentaires comme aux clients :



- respect des distances avec le commerçant et entre les clients

- respect des gestes barrières

- interdiction pour les clients de toucher les denrées

Selon la ville, la sous-préfecture a donné un accord de principe pour le maintien des deux marchés lochois de la semaine.

[Mardi 24 mars, 11h54]

Une info de la mairie de Montbazon :

[Mardi 24 mars, 09h33]

Les deux premières victimes tourangelles du coronavirus recensées par l'Agence Régionale de Santé sont deux retraités de 79 et 89 ans.

[Mardi 24 mars, 09h32]

A la suite des annonces du 1er ministre, la ville de Joué-lès-Tours confirme que ses marchés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

[Mardi 24 mars, 09h31]

La région Centre-Val de Loire annonce la commande d'un million de masques, mais on ne sait pas encore quand ils seront livrés. De son côté la ville de Tours annonce qu'elle va recevoir des masques envoyés par sa ville jumelle chinoise Luoyang (en début d'année, la mairie avait été sollicitée par Luoyang sans pouvoir répondre favorablement à sa requête). Par ailleurs, 4 couturières qui travaillent pour la ville de Tours vont confectionner 1 000 masques en tissu dans les prochains jours afin de les distribuer aux personnes qui en auront besoin.

[Mardi 24 mars, 09h30]

On commence la journée en musique avec les initiatives tourangelles pour amener du bon son dans vos enceintes pendant le confinement : c'est à lire sur 37°.



[Lundi 23 mars, 21h19]

Une précision de la préfecture d'Indre-et-Loire :

Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.

[Lundi 23 mars, 21h15]

Le 1er ministre a annoncé, sur TF1, un durcissement des mesures de confinement :

Interdiction des marchés ouverts, sauf dérogation de la préfecture (par exemple pour de petites communes)

Pour le sport c'est désormais 1h maximum, dans un rayon d'1km de son domicile et en marquant l'heure de sortie sur son attestation pour une vérification en cas de contrôle

Les sorties pour se soigner devront uniquement se faire en cas d'urgence ou pour répondre à la convocation d'un médecin

[Lundi 23 mars, 20h25]

La Poste maintient une quinzaine de bureaux ouverts en Indre-et-Loire mais pas pour toutes les opérations. la distribution du courrier se poursuit également en mode dégradé. Les agents ne travailleront que 4 jours cette semaine et 3 la semaine prochaine.

[Lundi 23 mars, 20h24]

La région Centre-Val de Loire annonce la gratuité des transports sur son réseau Rémi (Trains, Cars, Transport à la demande). Cette mesure est également étendue aux pompiers et aux forces de police. Cette mesure sera mise en place dès ce mardi pour leurs déplacements quotidiens et sur présentation d'une carte professionnelle ou d'une attestation de l'employeur.

[Lundi 23 mars, 20h10]

2 premiers décès viennent d'être enregistrés en Indre-et-Loire selon le bilan de l'Agence Régionale de Santé. Le département compte 71 cas officiels soit 7 de plus en 24h. 361 cas dans toute la région, 6m8 morts (+6 en 24h), 38 personnes en réanimation (+17 en 24h). Le Loiret reste le département le plus touché avec 129 cas. En France on compte désormais 860 décès, +186 en 24h. Plus de 2 000 morts en Espagne et une légère inflexion du virus en Italie. 5 soignants sont également décédés.

[Lundi 23 mars, 18h51]

4 074 salariés sont concernés par des mesures de chômage partiel en Indre-et-Loire. 243 entreprises ont demandé à les appliquer.

[Lundi 23 mars, 18h50]

Les activités du BTP vont se poursuivre malgré le confinement mais en se retreignant aux chantiers définis comme stratégiques. Cela concerne notamment les urgences, les maintenances et tout ce qui concerne les réseaux (énergie, électricité, gaz notamment).

[Lundi 23 mars, 17h35]

Plusieurs associations cherchent des bénévoles en ce moment. Un site répertorie toutes les offres en Indre-et-Loire. Plus d'infos dans notre article ici.

[Lundi 23 mars, 16h55]

Depuis vendredi, les bords de Loire, les aires de jeux pour enfants, tous les parcs... sont interdits d'accès en raison du confinement. Certaines communes ont déjà décidé de protéger ces sites par des barrières pour bien rappeler aux passants que c'est interdit de s'y rendre. Une lectrice nous a interrogés, inquiète de ne pas voir de tel dispositif à Tours. Contactée, la mairie indique que cela se fera dans la semaine avec des barrières ou des rubans, en fonction du personnel disponible pour réaliser ces opérations (les agents encore présents sont moins nombreux vu la situation).

[Lundi 23 mars, 13h33]

La photo du jour en Une de cet article : une rue du centre de Tours habituellement très prisée pour ses places gratuites... aujourd'hui déserte. Tout le centre-ville est gratuit jusqu'à la fin du confinement.

[Lundi 23 mars, 13h30]

Message de l’URSSAF Centre-Val de Loire : « Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d'échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l'échéance du 5 avril 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu'à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. »

D’autres mesures sont mises en place. Vous pouvez contacter l’URSSAF si besoin.

[Lundi 23 mars, 13h25]

Le syndicat FO des métiers de la métallurgie s’inquiète des risques encourus par les salariés de certaines entreprises tourangelles. « La reprise s'organise ou se poursuit des dans les entreprises de la métallurgie d'Indre et Loire, reprise partielle à SKF (Saint-Cyr-sur-Loire), reprise à Mecachrome (Amboise) avec 50% du personnel, poursuite de l'activité à ST Miroelectronics et Corona Medical, chmage partiel à FAIVELEY… Beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens des grands groupes. FO alerte sur la situation sanitaire dans les entreprises qui forcent les salariés à travailler dans des situations dangereuses. FO demande à l'Etat de prendre ses responsabilités, seules les activités essentielles doivent être maintenues et dotées de moyens pour travailler en sécurité. »

[Lundi 23 mars, 13h17]

Au cas où, la ville de Tours propose toujours des attestations de sortie dérogatoires. Vous pouvez venir les récupérer à l’accueil de l’Hôtel de Ville si vous n’avez pas les moyens d’en imprimer chez vous. Il est ouvert de 9h à 12h le matin, de 14h à 16h l’après-midi.

[Lundi 23 mars, 09h55]

Les policiers sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus : ils sont chargés de faire des contrôles d’attestation sur la route ou dans les rues. A Tours, le syndicat Alliance a saisi sa direction et la préfecture pour alerter sur un manque de matériel sanitaire pour protéger les forces de l’ordre. Il réclame notamment des masques pour que les policiers soient en sécurité, mais aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Pour l’instant ces produits sont destinés en priorité aux soignants. En cas d’absence de retour des autorités, Alliance menace de recourir au droit de retrait.

[Lundi 23 mars, 09h35]

Vous voulez jouer en plein confinement ? Le bar tourangeau spécialiste des jeux Le Jeu du Sort diffuse un lien pour une partie de Loups Garous en ligne ce mardi à 20h. Cool ! https://discord.gg/vqep6c9