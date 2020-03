Coronavirus en Touraine : les villes qui interdisent leurs marchés… et celles qui les maintiennent

Suite aux dernières déclarations du 1er ministre.

C’était une décision redoutée par beaucoup de professionnels de l’agriculture : l’interdiction des marches en plein air pour lutter contre les regroupements de population en cette période de diffusion du coronavirus Covid-19. Après dix jours d’incertitudes, le 1er ministre Edouard Philippe a finalement annoncé que leur suspension était désormais la règle, mais qu’un maintien était possible sur dérogation des préfectures.

Bref, en théorie tous les marchés d’Indre-et-Loire sont interdits mais les villes qui le souhaitent peuvent demander à les maintenir. 50 maires ont fait la démarche auprès de la préfecture. Si leur requête est validée, les stands pourront donc s’installer avec des mesures de précaution (points de vente espacés, protection des étals, interdiction de toucher les aliments, écart d’1m entre chaque client dans les files d’attente).

Alors où peut-on encore faire ses courses au plus près des producteurs ? Où est-ce que ce n’est plus possible ? Nous vous répondons dans cet article en fonction des informations qui remontent jusqu’à nous. Rappelons que seuls les stands alimentaires sont autorisés, qu’il faut venir faire ses courses en solitaire et avec son attestation de déplacement dérogatoire remplie, datée, signée.

Les villes où les marchés sont autorisés ce mercredi : Loches, Tours (Les Halles, Beaujardin, Les Fontaines et Coty ce mercredi), Joué-lès-Tours, Nazelles-Négron, Saint-Avertin

Autres villes qui ont demandé une dérogation : Chambray-lès-Tours, Château-Renault, Bourgueil, Montbazon, Saint-Cyr-sur-Loire,Fondettes (seulement pour le dimanche), La Riche (uniquement pour le samedi), Chinon (sauf le samedi),

Les villes où les marchés sont désormais interdits : Amboise, Langeais, Azay-le-Rideau

La préfecture précise que les regroupements de moins de 5 commerçants ambulants ne sont pas considérés comme des marchés. Ils pourront donc se poursuivre dans toutes les communes concernées. Les autorisations pour les marchés programmés à partir de jeudi seront connues dans la journée de mercredi, nous mettrons donc notre article à jour une fois que des informations nous aurons été communiquées.