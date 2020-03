Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir mardi 24 mars

Trains et cars Rémi gratuits pour les soignants / Les marchés ouverts interdits.

Chaque matin sur Info Tours nous faisons le point sur l’épidémie de coronavirus Covid-19 et sur ses conséquences dans le département d’Indre-et-Loire. Nous détaillons les informations en notre possession, les infos pratiques pour organiser votre quotidien, et les initiatives solidaires en cette longue période de confinement. Pour en savoir plus vous pouvez consulter l’article où nous répondons à vos questions.Nous mettons également en place un direct pour suivre les informations en temps réel au fil de la journée.

----------------

Le point sur la maladie :

Chaque soir à 20h l’Agence Régionale de Santé publie un bilan du coronavirus en Centre-Val de Loire, établi à partir des cas testés positifs. Ils ne représentent pas l’ensemble des malades car ce sont surtout les cas les plus sérieux qui sont diagnostiqués. Voici les chiffres :

71 cas confirmés en Indre-et-Loire (+7 en 24h), et 2 décès annoncés ce lundi, les premiers dans le département

361 cas confirmés dans la région (+70 en 24h), 129 cas rien que dans le Loiret

8 décès dans la région, 38 cas en réanimation (+17 en 24h)

860 décès en France (+186 en 24h), 2 082 personnes en réanimation

Attention : des rumeurs peuvent circuler sur l’existence de cas à certains endroits, voire de décès. Nous insistons sur le fait que nous publions uniquement des informations dont la provenance est fiable.

Si vous êtes malades, il ne faut pas aller aux urgences. Vous devez contacter votre médecin, et le SAMU dans le cas où la situation s’aggrave sérieusement. Les symptômes principaux de cette maladie : fièvre, toux et difficultés à respirer. Ces symptômes n’ont pas la même ampleur selon les personnes. Il est aussi possible d’être porteur du virus sans tomber malade, tout en étant contagieux.

Comment luttent les soignants d’Indre-et-Loire ?

Pour gérer au mieux la situation, le CHU de Tours a reporté un grand nombre d’interventions non urgentes. Les entrées des différents sites sont filtrées, les visites interdites pour les adultes, autorisées pour les enfants avec un seul parent à la fois. Les hôpitaux d’Amboise, Chinon et Loches ainsi que les cliniques privées sont également susceptibles de recevoir des cas. Tous sont en « 2e ligne », c’est-à-dire qu’on les sollicitera si nécessaire. Des tentes capables d’accueillir des malades du coronavirus ont été installées à l’extérieur des cliniques de l’Alliance et Vinci à Saint-Cyr et Chambray afin d’isoler ces personnes contagieuses des autres patients. Ces établissements aussi ont reporté les soins non urgents.

Le problème pour les soignants : le manque de masques ou de protections, en particulier pour les infirmières libérales, les médecins de ville ou les personnels d’EHPAD. En pharmacie, la demande reste forte ainsi que pour les gels hydroalcooliques. S’ils sont disponibles c’est en priorité pour le personnel soignant ou d’aide à domicile. Plusieurs usines de la région (Tours, Joué, Vouvray) vont en produire d’ici peu, en priorité pour le personnel soignant. Si vous avez des dons à effectuer, écrivez un mail à [email protected]. Des initiatives individuelles se mettent également en place pour fabriquer des masques et les donner à celles et ceux qui en ont besoin.

A noter que le CHU de Tours participe à des activités de recherche en vue de trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Par ailleurs, face à l'ampleur de la crise, un praticien de SOS Médecins Tours a porté plainte contre l'Etat parce qu'il estime que l'ampleur de la pandémie a été mal gérée par l'exécutif.

Enfin, si vous cherchez un dentiste en urgence il faut appeler le 02 47 05 63 52.

Quelles sont les règles à respecter absolument ?

Rester chez soi. Les sorties autorisées ne se font que sur certains motifs :

Faire des courses de première nécessité (pour manger)

Se soigner sur convocation médicale ou en cas de besoin urgent

Impératif familial (aide à une personne vulnérable, enterrement, garde d’enfants alternée, déménagement…)

Activité physique (footing ou promenade du chien à pratiquer en solitaire dans un rayon d'1km autour de chez soi, pendant 1h maximum)

Aller au travail

A chaque fois que vous partez de chez vous, vous devez avoir une attestation de déplacement dérogatoire ou un papier signé de votre employeur si c’est pour le travail. Pour le sport il faudra marquer l'heure de votre sortie.

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à cette adresse. Si vous ne pouvez pas l’imprimer, la mairie de Tours en met à disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville ouvert de 9h à midi et de 14h à 16h.

Sans ce document, les policiers, policiers municipaux et gendarmes peuvent vous verbaliser (coût de l’amende : 135€, voire 1 500€ en cas de récidive). Les chemins de randonnée, les bords de Loire et de rivières ainsi que les parcs sont interdits. A Tours, des barrières ou des rubans vont être installés pour dissuader d’y accéder. Y compris sur les aires de jeux pour enfants.

Qu’est-ce qui est ouvert qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?

Pour faire vos courses :

Vous pouvez aller dans les supermarchés. Attention certains d’entre eux ont adapté leurs horaires (créneaux réservés aux soignants le matin aux Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps, début de journée accessible uniquement aux plus de 70 ans à Intermarché, pas d’ouverture le dimanche…)

Les marchés alimentaires sont désormais interdits (annonce du 1er ministre lundi soir), à lm'exception de quelques dérogations

Les Halles de Tours sont ouvertes avec des accès limités et une régulation du nombre de clients dans le bâtiment. Nouveaux horaires des commerçants : 7h-13h30 du lundi au jeudi, 7h30-17h vendredi et samedi, 7h30-13h le dimanche.

Les commerces alimentaires sont autorisés (boulangeries, boucheries, cavistes…). Attention : certains professionnels réduisent leurs horaires (des boulangeries ouvertes que le matin, par exemple).

Les pharmacies, laveries, stations-services, banques, bureaux de tabac, garagistes peuvent ouvrir

Les restaurants doivent uniquement assurer la vente à emporter ou en livraison.

Concernant les services publics, la plupart des locaux sont fermés mais un accueil téléphonique est assuré. Vous pouvez être reçu(e) sur rendez-vous en cas d’urgence, par exemple pour déclarer une naissance. Même procédé pour la CAF, la Sécurité Sociale, les impôts ou les bailleurs sociaux : ils sont joignables, mais les dossiers se traitent à distance.

Le tribunal de Tours maintient un minimum d’activités (comparutions immédiates, dossiers urgents). Il n’y a pas de parloir à la Maison d’Arrêt de Tours. Pour porter plainte, vous devez utiliser les formulaires de pré-plainte en ligne : commissariats et gendarmeries reçoivent uniquement en cas d’urgence. Le 17 reste bien sûr joignable mais pas pour poser des questions sur le Covid-19, uniquement pour les faits graves à signaler.

Les avocats du barreau de Tours proposent des consultations gratuites par téléphone. Il suffit de s’inscrire sur www.avocat.fr.

La situation de confinement fait craindre une hausse des violences au sein des foyers (contre les femmes ou les enfants notamment). L’association France Victimes 37 reste joignable au 02 47 66 87 33. Le CIDFF peut aussi founir une assistance aux victimes par mail : [email protected]

La Poste, ça marche ?

Quelques bureaux restent ouverts en Indre-et-Loire mais on ne peut pas forcément y réaliser toutes les opérations habituelles (parmi eux citons, sous réserve : Amboise, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St Pierre des Corps, Tours Béranger, Tours Coty). La distribution du courrier et des colis reste assurée mais le temps de travail des agents se réduit petit à petit : 4 jours cette semaine, 3 à partir du 30 mars (sans impact sur les salaires).

Et mes déchets, quand seront-ils ramassés ?

Une fois par semaine à Tours Métropole mais uniquement les bacs d’ordures ménagères. Les jours de collecte sont aléatoires même si un calendrier indicatif est disponible sur le site de l’agglomération et l’application TM Tours. Il est conseillé de laisser vos poubelles sorties ou de déposer vos déchets dans les points d’apport volontaire. Aucune collecte de bacs de recyclage ou de déchets verts dans l’immédiat. Pas de déchèteries ouvertes ni de collecte d’encombrants.

Des collectes a minima sont également organisées dans le reste du département.

Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.

J’ai besoin de prendre les transports, ça circule ?

La SNCF fait rouler environ 30% des TER Rémi en Centre-Val de Loire et ses guichets sont fermés. Si votre train est annulé (par exemple un TGV), les conditions d’échange et de remboursement des billets sont assouplies.

Le réseau Fil Bleu circule en horaires réduits : un tram toutes les 20 minutes et 25% des bus. Les lignes régulières de car Rémi sont également en mode service minimum mais avec la gratuité pour les soignants, les pompiers ou les forces de l’ordre (idem pour les trains, sur présentation d’une carte professionnelle ou d’une attestation de l’employeur. C’est juste pour les trajets domicile-travail).

D’autres choses que j’ai besoin de savoir ?

Pour les enfants, des crèches et écoles restent ouvertes au profit des personnels soignants, désormais aussi aux personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance relevant des conseils départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique.. Sinon, les cours se font à distance. Le syndicat SNUIPP37 s’est inquiété de la proposition du ministre de l’éducation qui veut autoriser les familles à se déplacer à l’école pour récupérer des cours sur papier si elles ne sont pas équipées informatiquement pour faire classe à distance. Il estime que dans les conditions actuelles c’est une idée « peu sérieuse ». « Comment nous sentirions-nous si nous apprenions que nous avons favorisé la circulation du virus, entraînant d’éventuelles complications graves, voire mortelles ? »

Concernant l’économie, beaucoup d’entreprises tournent au ralenti, même celles qui ont le droit d’ouvrir. 243 sociétés tourangelles ont demandé la mise en place de mesures de chômage partiel pour leurs équipes et cela concerne plus de 4 000 personnes. Beaucoup de structures fonctionnent en télétravail. Les chantiers non urgents doivent s’arrêter mais quelques autres peuvent se poursuivre (maintenance, gaz, électricité). Si des sociétés sont en difficulté elles peuvent aller sur ce site. Selon l’URSSAF : « Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d'échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l'échéance du 5 avril 2020. »

Dans la métallurgie, FO s’inquiète de la poursuite d’activité de certaines entreprises avec un risque pour les salariés et demande à l’Etat de faire stopper les activités non essentielles. Dans la police le syndicat Alliance réclame la mise à disposition de masques et de protections contre le virus sous peine d’encourager les forces de l’ordre à exercer leur droit de retrait.

Pôle Emploi maintient un accueil par mail et téléphone, et en agence si vraiment nécessaire. Les chômeurs en fin de droit verront leur allocation prolongée pour peu qu’ils actualisent leur situation.

Les associations caritatives comme la Croix Rouge, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire ou La Table de Jeanne-Marie poursuivent leurs activités en s’adaptant à la situation. Il y a donc toujours des distributions d’aide alimentaire ou des maraudes pour les sans-abris. Le gymnase Paul Racault de Tours souvent réquisitionné en hiver héberge des SDF depuis ce lundi, avec leur chien si nécessaire. Si vous souhaitez aider une association, des annonces sont en ligne sur le site http://jeveuxaider.gouv.fr.

Les enterrements continuent d’avoir lieu mais dans la stricte intimité familiale (20 personnes maximum). Les cimetières de Tours sont fermés sauf pour les obsèques. Les lieux de culte restent ouverts mais sans possibilité de cérémonies religieuses qui ont désormais lieu par Facebook pour certaines d’entre elles. Mercredi soir, l’Eglise catholique appelle à faire sonner les cloches à 19h30 pour soutenir le personnel soignant et les personnes malades.

On rappelle que les musées, piscines, bibliothèques… sont fermés. Pour vous occuper, de nombreuses initiatives ont été mises en place dans le département : cours de sport, activités pour enfants, suggestions culturelles… Nous en recensons quelques-unes dans la rubrique « Tendances » d’Info Tours. Le bar Le Jeu du Sort a diffusé un lien vers une partie de Loups Garous en ligne ce mardi soir. Les Talentueuses proposent chaque soir un live d’artiste tourangeau sur leur page Facebook.

Enfin chaque soir à 20h, les Tourangelles et Tourangeaux sont invités à applaudir ou jouer de la musique pour remercier les professionnels mobilisés en cette période. Un appel à mettre un cœur blanc à sa fenêtre a également été lancé par une Tourangelle, avec le même objectif.

Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question dans cet article, que faire ?

Vous pouvez appeler le N° vert 0 800 130 000 (gratuit depuis un fixe et un mobile) ou écrire à la préfecture d’Indre-et-Loire qui a une adresse mail dédiée : [email protected]. Plus d’une centaine de messages y sont traités chaque jour.