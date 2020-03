[Coup de pouce] « Je veux aider pendant le confinement » : 7 structures cherchent des bénévoles en Touraine

Elles sont recensées sur un site national.

[Coup de pouce] c’est notre rubrique pour recenser et encourager des initiatives tourangelles qui méritent d’être diffusées. N’hésitez pas à faire connaître la vôtre en nous contactant !

Dimanche 22 mars nous avons relayé l’appel de la Croix Rouge d’Indre-et-Loire qui cherche des bénévoles en cette période de confinement, car l’aide aux plus démunis reste une mission prioritaire. Ce n’est pas la seule structure tourangelle à la recherche de bras en ce moment. En effet, les associations fonctionnent souvent grâce à des bénévoles retraités : entre 25 et 50% de leurs forces vives qui hésitent désormais à sortir car il s’agit de personnes plus vulnérables face au coronavirus. C’est de toute façon formellement déconseillé aux plus de 70 ans.

Alors comment faire pour poursuivre son activité ? Certaines associations ont lancé des appels indépendants comme les Restos du Cœur d’Indre-et-Loire et la Banque Alimentaire de Touraine. D’autres se sont tournées vers une plateforme gouvernementale : http://jeveuxaider.gouv.fr.

Ce site recense les besoins dans toute la France : on peut proposer son aide ou publier sa recherche. Tout se fait en ligne, y compris la mise en relation entre futurs bénévoles et associations. 4 domaines d’activités sont recensés :

Aide d’alimentaire et aide d’urgence

Garde exceptionnelle d’enfants de soignants

Garder le lien avec les personnes isolées

Solidarité de proximité (par exemple faire des courses pour des personnes bloquées à domicile)

En Indre-et-Loire ce lundi après-midi, 7 structures ont lancé un appel sur la plateforme :

Emergence recherche une personne pour de l’aide d’urgence à Tours, en l’occurrence de l’aide aux SDF dans un centre médical https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/471

Toujours à Tours, Ensembl’Or recherche encore une dizaine de personnes pour approvisionner des particuliers qui ne peuvent pas se déplacer https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/451

La mairie de Pouzay cherche une personne pour porter des courses ou faire des démarches administratives https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/445

Le CIAS Chinon Vienne Loire cherche encore des volontaires pour répondre aux demandes des personnes fragiles, en particulier âgées et handicapées (faire les courses…). Son numéro d’appel 02 47 93 93 10 est également une ligne d’écoute pour les personnes dans le besoin https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/421

La mairie de Genillé a publié une annonce pour aider les personnes âgées de la commune https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/302

La municipalité de Benais recherche des volontaires prêts à soutenir les plus fragiles du village https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/200

Maillé a besoin de bras également https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions/128

Cela représente au moins une vingtaine de postes de bénévoles disponibles et à pourvoir le plus vite possible.