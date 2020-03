Coronavirus en Touraine : la 2e semaine de confinement en direct

Inquiétude des policiers et du secteur de la métallurgie, une idée détente pour mardi soir…

Le coronavirus et ses conséquences occupent toute l’actualité en ce moment. Le confinement est la règle : restez chez vous. Pendant cette période, Info Tours se mobilise pour vous informer. Vous trouverez dans cet article un condensé des informations qui nous parviennent et des liens vers nos articles complets pour aller plus loin.

[Lundi 23 mars, 18h51]

4 074 salariés sont concernés par des mesures de chômage partiel en Indre-et-Loire. 243 entreprises ont demandé à les appliquer.

[Lundi 23 mars, 18h50]

Les activités du BTP vont se poursuivre malgré le confinement mais en se retreignant aux chantiers définis comme stratégiques. Cela concerne notamment les urgences, les maintenances et tout ce qui concerne les réseaux (énergie, électricité, gaz notamment).

[Lundi 23 mars, 17h35]

Plusieurs associations cherchent des bénévoles en ce moment. Un site répertorie toutes les offres en Indre-et-Loire. Plus d'infos dans notre article ici.

[Lundi 23 mars, 16h55]

Depuis vendredi, les bords de Loire, les aires de jeux pour enfants, tous les parcs... sont interdits d'accès en raison du confinement. Certaines communes ont déjà décidé de protéger ces sites par des barrières pour bien rappeler aux passants que c'est interdit de s'y rendre. Une lectrice nous a interrogés, inquiète de ne pas voir de tel dispositif à Tours. Contactée, la mairie indique que cela se fera dans la semaine avec des barrières ou des rubans, en fonction du personnel disponible pour réaliser ces opérations (les agents encore présents sont moins nombreux vu la situation).

[Lundi 23 mars, 13h33]

La photo du jour en Une de cet article : une rue du centre de Tours habituellement très prisée pour ses places gratuites... aujourd'hui déserte. Tout le centre-ville est gratuit jusqu'à la fin du confinement.

[Lundi 23 mars, 13h30]

Message de l’URSSAF Centre-Val de Loire : « Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d'échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l'échéance du 5 avril 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu'à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. »

D’autres mesures sont mises en place. Vous pouvez contacter l’URSSAF si besoin.

[Lundi 23 mars, 13h25]

Le syndicat FO des métiers de la métallurgie s’inquiète des risques encourus par les salariés de certaines entreprises tourangelles. « La reprise s'organise ou se poursuit des dans les entreprises de la métallurgie d'Indre et Loire, reprise partielle à SKF (Saint-Cyr-sur-Loire), reprise à Mecachrome (Amboise) avec 50% du personnel, poursuite de l'activité à ST Miroelectronics et Corona Medical, chmage partiel à FAIVELEY… Beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens des grands groupes. FO alerte sur la situation sanitaire dans les entreprises qui forcent les salariés à travailler dans des situations dangereuses. FO demande à l'Etat de prendre ses responsabilités, seules les activités essentielles doivent être maintenues et dotées de moyens pour travailler en sécurité. »

[Lundi 23 mars, 13h17]

Au cas où, la ville de Tours propose toujours des attestations de sortie dérogatoires. Vous pouvez venir les récupérer à l’accueil de l’Hôtel de Ville si vous n’avez pas les moyens d’en imprimer chez vous. Il est ouvert de 9h à 12h le matin, de 14h à 16h l’après-midi.

[Lundi 23 mars, 09h55]

Les policiers sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus : ils sont chargés de faire des contrôles d’attestation sur la route ou dans les rues. A Tours, le syndicat Alliance a saisi sa direction et la préfecture pour alerter sur un manque de matériel sanitaire pour protéger les forces de l’ordre. Il réclame notamment des masques pour que les policiers soient en sécurité, mais aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Pour l’instant ces produits sont destinés en priorité aux soignants. En cas d’absence de retour des autorités, Alliance menace de recourir au droit de retrait.

[Lundi 23 mars, 09h35]

Vous voulez jouer en plein confinement ? Le bar tourangeau spécialiste des jeux Le Jeu du Sort diffuse un lien pour une partie de Loups Garous en ligne ce mardi à 20h. Cool ! https://discord.gg/vqep6c9