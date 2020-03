Coronavirus en Touraine : le confinement vu des réseaux sociaux, épisode 4

De l’humour, des activités pour enfants, une nouvelle carte du tram de Tours…

Ce lundi nous en sommes au 7e jour de confinement général pour lutter contre le coronavirus. Une situation qui encourage la créativité sur les réseaux sociaux alors, régulièrement, nous allons vous proposer notre best of. N’hésitez pas à nous contacter pour nous signaler une initiative qui nous aurait échappé !

------------------

On commence avec ce montage qui a beaucoup tourné dans le week-end (7 700 partages dimanche !), et qui donne furieusement envie de revoir Asterix et Obelix : Mission Cléopatre :

Le comédien tourangeau Rodolphe Coutouis profite aussi de son confinement pour faire de l'humour :

Un autre comédien - Antoine Miglioretti - boit du gel hydroalcoolique cul sec sur du Renaud :

Le blog Le Tram de Tours a redessiné la ligne A de Fil Bleu pour l'adapter à la situation :

A Sepmes, on tente de sourire de la situation :

Plus sérieux, l'homme de théâtre, Stéphane Titeca lit son roman (un chapitre par jour) :

Comme d'autres (Les Océades, Aviron Tours Métropole...) BeFit Studio 37 (Fondettes) propose des cours de sport en vidéo :

La maison d'enchères Rouillac fait rimer vieux objets avec actualité :

A Loches, une boutique de cuisine propose un concours de dessins pour occuper les enfants :

Depuis Ligueil, L'Ecole Buissonnière propose aux internautes de choisir des extraits de spectacles à revisionner pendant le confinement :

L'Office du Tourisme de Tours a lancé une opération #FenetresurTours pour que l'on partage la vue depuis nos fenêtres et donner envie à des gens de venir ici quand ils auront de nouveau le droit de sortir (la ville de Tours en a fait une autre dans le même esprit avec le mot-dièse #BonBaisersdeTours) :

Et on termine avec des actions solidaires, d'abord à Langeais :

Et à Château-Renault :