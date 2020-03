Confinement et solidarité en Touraine : la Croix Rouge s'adapte et cherche des bénévoles

Elle maintient plusieurs activités.

Depuis mardi 17 mars à midi, le confinement est devenu la règle pour lutter contre le coronavirus. Il n'empêche, entre les personnes qui n'ont pas de logement et celles qui ont peu de moyens, les associations caritatives doivent poursuivre leurs activités. Parmi les mesures décidées par l'Etat : le report de deux mois de la trève hivernale (pas d'expulsion locative avant le 31 mai), le relogement à l'hôtel de jeunes migrants qui squattaient dans le quartier Velpeau à Tours, l'ouverture d'un site d'accueil à Fondettes. Au total 180 chambres d'hôtel ont été réquisitionnées par la préfecture d'Indre-et-Loire.

La ville de Tours ouvre également un accueil de jour comme de nuit dans le quartier Paul-Bert, les Restos du Coeur poursuivent les distributions comme la Banque Alimentaire, les motards solidaires d'United Riders ont distribué des kits d'hygiène aux sans-abris en fin de semaine et l'association La Table de Jeanne-Marie maintient ses repas gratuits chaque midi dans le quartier Febvotte.

Autre association importante dans la chaîne solidaire tourangelle : la Croix Rouge. Ce week-end elle nous a transmis un point sur la poursuite de ses activités en cette période particulière :

Les actions d’aide alimentaire restent actuellement maintenues à l’épicerie sociale « l’Envol » de Tours (jours et horaires habituels), à Chinon et Sainte-Maure-de-Touraine (les mardis aux conditions habituelles), à Azay-le-Rideau (distribution alimentaire assurée mercredi 25 mars), à Langeais et Château-la-Vallière (colis d’urgence sur demande), à Preuilly-sur-Claise, Descartes, Le Grand Pressigny, Ligueil (distributions de colis aux jours et horaires habituels).

« Le Petit Panier », distribution alimentaire itinérante (ou « Croix-Rouge sur roue ») qui approvisionne entre autres les villes de Fondettes, Saint-Cyr-sur-Loire, Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny, Notre-Dame-d'Oé, Chanceaux-sur-Choisille, La-Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Monnaie et Rochecorbon (mardi et mercredi) poursuit ses tournées.

L’espace « Parents Bébé » d’Amboise continue ses distributions du jeudi pour les colis urgents (alimentaires et d’hygiène bébé). Le SAMU Social a adapté ses horaires pour distribuer des paniers repas aux personnes à la rue, en maraude itinérante tous les jours entre 15h et 19h (par la Croix-Rouge ou Entraide et Solidarités). Le numéro de téléphone 115 reste actif. Un dépannage vestimentaire d’urgence est aussi possible sur demande dans la plupart des Unités Locales de l'association.



La Croix Rouge propose aussi un numéro d'écoute gratuit : 09 70 28 30 00 ouvert de 8h à 20h 7j sur 7, pour obtenir "une écoute chaleureuse et rassurante, la possibilité pour les personnes seules et totalement isolées, de commander des produits de première nécessité (médicaments ou courses alimentaires) que des volontaires de la Croix-Rouge livreront à domicile."

Vous pouvez aussi appeler l'association et devenir bénévole occasionnel durant la période de confinement pour faire des livraisons à certaines personnes qui en ont besoin.