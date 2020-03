Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir dimanche 22 mars

On vous dit tout sur les marchés, les cérémonies religieuses, le fonctionnement des assos caritatives...

Avec l’apparition du Covid-19 nous vivions une crise sanitaire inédite nécessitant la mise en place de mesures exceptionnelles. Info Tours vous propose chaque matin un résumé précis de l’actualité autour du coronavirus dans le département d’Indre-et-Loire. Vous pouvez également nous poser vos questions dans cet article.

----------------

Où en est l’épidémie en Touraine ?

On comptait 61 cas après test de Covid-19 en Indre-et-Loire ce samedi soir (+12 en 24h), 254 dans toute la région, +35 depuis vendredi soir. Le nombre de cas réels est plus élevé car les dépistages ne sont pas systématiques, seulement pour les cas les plus graves. 2 personnes sont désormais décédées en Eure-et-Loir, 15 sont en réanimation sur l’ensemble de la région.

Qu’est-ce que j’ai le droit de faire ou pas ?

Il faut rester chez vous à part pour faire des courses, vous soigner ou vous rendre au travail si impossibilité de télétravail. Les déplacements pour sortir son chien et aller chercher ses enfants ou les ramener en cas de garde alternée font également partie des options possibles. Le sport ? Ok mais seulement autour de son domicile et seul(e), donc pas de balade à vélo. Dans tous les cas une attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire sous peine d’amende de 135€ et 375€ pour l’amende majorée. Des contrôles ont lieu tous les jours.

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à cette adresse. Il vous faut forcément sortir avec un document papier. Il existe un autre formulaire pour les déplacements professionnels à remplir par votre employeur. Vous la trouverez ici.

Face au non-respect des règles de confinement, les bords de Loire, du Cher, de l’Indre ou de la Vienne sont interdits depuis vendredi. Les chemins de randonnée, les parcs publics, les aires de jeu aussi. Les terrains de sport ? Pareil, fermés.

Si vous voyez d'autres personnes il faut rester à 1m de distance, ne pas se faire la bise ni se serrer la main. La pêche, la chasse ou les balades à cheval ne font pas partie des activités prévues. Il faut éviter le jardinage pour ne pas vous blesser, et le proscrire en dehors de votre domicile.

Quelles sont les consignes si je ne me sens pas bien ?

En cas de symptômes (fièvre, difficultés à respirer) n’allez pas chez votre médecin ou aux urgences. Appelez votre médecin et le SAMU (15) en cas de nette aggravation de la situation. Avant ça ne sert à rien, à part surcharger son standard.

Ça se passe comment dans le domaine de la santé ?

Le CHU de Tours filtre ses entrées. Il a interdit toutes les visites aux patients adultes et n’autorise qu’un parent en simultané pour les enfants hospitalisés. Les activités d’associations extérieures comme Magie à l’Hôpital sont suspendues, les soins non urgents reportés, y compris dans les cliniques privées de Chambray et Saint-Cyr. Des tentes ont été installées sur les parkings des cliniques en cas d’afflux de malades. Des médecins s’organisent également pour mettre en place des centres de pré-hospitalisation et décharger les hôpitaux si besoin. Le service des maladies infectieuses du CHU de Tours affiche actuellement complet.

Même si des masques ont été livrés aux professionnels de santé de Touraine ce mercredi, il en manque souvent. Le CHU de Tours a lancé un appel aux dons jeudi tout comme l’ASSAD-HAD qui envoie des soignants au domicile de personnes malades. Les établissements de santé appellent la population à ne pas voler les masques qui sont avant tout pour les soignants. Certaines collectivités et entreprises ont fait des dons de masques aux établissements de santé. Concernant la pénurie de gel hydroalcoolique en pharmacie, une usine du Loir-et-Cher va en produire. Les officines pourraient être réapprovisionnées dans quelques jours.

Autres actions généreuses : un appel aux dons de sang a été lancé parce qu’ils restent possibles malgré le confinement (uniquement sur rendez-vous). La semaine prochaine des collectes sont prévues à Monts et Monnaie.

A savoir que chaque soir, un appel à soutenir les soignants et les autres salariés encore mobilisés en période de confinement (caissières, routiers) a été lancé. L’idée : applaudir ou jouer de la musique à sa fenêtre pendant quelques minutes à partir de 20h. On a même entendu des routiers klaxonner à tout rompre sur l’A10 à 20h pile.

Comment fonctionnent les transports ?

En semaine, le réseau Fil Bleu de Tours Métropole ne circule qu’à 25% (un tram toutes les 20 minutes). Les horaires sont disponibles sur www.filbleu.fr. Ce dimanche la priorité sera donnée à la desserte des établissements de santé. Pour acheter des tickets vous devez utiliser les automates. La montée par l’avant des bus est interdite. Pas de transport à la demande ni de service Fil Blanc pour les personnes en situation de handicap. Les lignes régulières des cars Rémi sont perturbées et les infos sont disponible sur le site http://www.remi-centrevaldeloire.fr.

A la SNCF, environ 30% des trains, plus de guichets à Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Les billets sont échangeables et remboursables sans frais et avec des conditions assouplies. A l’aéroport de Tours, les liaisons avec Marrakech sont suspendues. Les autres conservées.

Le stationnement est gratuit dans le centre-ville de Tours. Les taxis peuvent continuer leur activité.

Quels sont les commerces ouverts ?

Les supermarchés, les commerces de bouche (fromageries, boucheries…) et les Halles sont autorisés. Les boulangeries peuvent théoriquement ouvrir 7 jours sur 7 mais la plupart ne le font pas. Elles sont d’ailleurs nombreuses à adapter leurs horaires (ouverture uniquement le matin). Pour éviter les contacts, les commerces limitent le nombre de clients présents en simultané dans leurs boutiques ou interdisent de toucher les produits. La queue se fait à l’extérieur avec 1m de distance entre chaque personne. Surtout, faites vos courses seul(e) (on ne vient pas avec les enfants !) Aux Halles de Tours, deux accès sont autorisés, dont un au niveau du kiosque.Certains supermarchés habituellement ouverts le dimanche seront fermés pour que le personnel se repose. D’autres proposent des créneaux matinaux exprès pour les plus de 70 ans ou les soignants comme à Sainte-Maure-de-Touraine. A Saint-Pierre-des-Corps, le Carrefour des Atlantes ouvre uniquement pour les soignants de 8h à 8h30.

Les marchés alimentaires sont autorisés mais les stands espacés, on ne peut plus toucher les produits, il faut s’éloigner les uns des autres dans la queue et privilégier le paiement par carte bleue sans contact. A Amboise le maire a décidé d’interdire ses marchés pour un mois ce qui a déplu à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et à la préfecture qui l’invitent à renoncer à cette décision très pénalisante pour les agriculteurs.

Concernant les autres commerces, peuvent ouvrir :

les pharmacies, les laveries automatiques

les garages automobiles, les bureaux de tabac, les banques

les stations-services, les blanchisseries, services funéraires, …

Les restaurants doivent uniquement servir des plats à emporter ou en livraison. Les stations de lavage de voiture ne peuvent plus fonctionner.

Comment ça se passe pour les mariages ou les enterrements ?

Pour les unions, elles sont souvent annulées (par exemple jusqu’au 15 avril à Joué-lès-Tours) ou alors elles doivent se dérouler en présence de 20 personnes maximum, espacées les unes des autres. Cette affluence limitée à 20 personnes est également la règle pour les enterrements. Lors des cérémonies religieuses les proches se répartissent : une chaise sur deux, ou un banc sur deux. Seul le prêtre peut bénir le cercueil. Les cimetières de Tours sont fermés mais ouverts pour les mises en bière.

Les cérémonies religieuses sont suspendues mais certains représentants de l’Eglise catholique proposent des messes sur Facebook.

Quelles règles pour les personnes qui travaillent ?

Les entreprises peuvent fonctionner. Par exemple les chantiers du BTP urgents mais de nombreuses sociétés sont à l'arrêt (Plastivaloire à Langeais, Michelin et Hutchinson à Joué-lès-Tours) ou au ralenti (TLD à Sorigny). La consigne est de privilégier le télétravail ou de fournir une attestation de déplacement signée de l’employeur pour chaque déplacement.

Pour les demandeurs d’emploi, les agences Pôle Emploi ne sont ouvertes que pour les urgences. Les conseillers restent joignables par téléphone (39 49) ou par mail. Les chômeurs en fin de droit verront leurs allocations prolongées pendant toute la durée du confinement.

Ce vendredi, la préfecture d’Indre-et-Loire a installé une cellule spéciale pour gérer la crise dans le département. Elle fera un point sur la situation lundi lors d’une conférence de presse. Si les entreprises ont des questions elles peuvent aller sur ce site. La CCI Touraine et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire ont également ouvert des cellules de conseil. Plusieurs aides locales se mettent en place comme la communauté de communes Loches Sud Touraine qui suspend les loyers des entreprises dans les locaux qui lui appartiennent.

Le point services publics :

Le tribunal est fermé, sauf urgences. Les parloirs sont suspendus à la maison d'arrêt de Tours. Au commissariat, il faut prendre rendez-vous pour porter plainte ou privilégier les plaintes en ligne. Face au risque d’augmentation des violences intrafamiliales l’association France Victimes est disponible au 02 47 66 87 33. Les femmes victimes de violences peuvent appeler le 39 19 et surtout le 17 en cas d’urgence.

En cas de problème (question pour une situation particulière comme un déménagement…), une cellule de crise est en place à la préfecture d'Indre-et-Loire. Vous pouvez poser vos questions par mail : [email protected]. Vous pouvez par ailleurs utiliser le N° vert national 0 800 130 000 mais pas le 17.

Les autres infos :

Les communes où les élections municipales du 15 mars se sont jouées sur un seul tour devaient organiser leur premier conseil municipal ce week-end, dimanche au plus tard. Vu la situation sanitaire, et les réticences de certains maires comme celui de Preuilly-sur-Claise en Sud-Touraine, cette obligation a été reportée à fin mai. Les équipes en place restent en fonction pour deux mois supplémentaires.

Les Restos du Cœur d’Indre-et-Loire ont un besoin urgent de bénévoles pour assurer leurs missions d’aide aux plus démunis. Infos et contact : http://ad37.restosducoeur.org. Les SDF peuvent être accueillis nuit et jour au centre d’hébergement Paul Bert. Plusieurs associations poursuivent leurs missions auprès des plus démunis comme la Croix Rouge, la Table de Jeanne-Marie qui distribue des repas le midi dans le quartier Febvotte, et les motards solidaires United Riders venus à la rencontre des sans-abris pour leur remettre notamment des kits d’hygiène.

A Luynes, la SPA affiche presque complet et redoute des euthanasies d’animaux dans les fourrières si elle ne peut plus en accueillir. Actuellement les adoptions sont en effet suspendues. L’association négocie avec le gouvernement pour les reprendre moyennant la mise en place de gestes barrière comme un repérage des animaux adoptables sur Internet.