Donner son sang pendant le confinement : plusieurs collectes en Indre-et-Loire

Vous avez le droit de sortir pour faire cette bonne action.

En milieu de semaine, nous avons relayé l’appel de l’Etablissement Français du Sang en Indre-et-Loire, inquiet de voir que les réserves de sang étaient faibles, et que le confinement ne risquait pas d’arranger les choses. Nous vous précisions alors que malgré les restrictions de sorties en vigueur pour lutter contre le coronavirus, quitter son domicile pour donner son sang était complètement autorisé et même chaudement recommandé. Il suffit pour cela de remplir une attestation dérogatoire et de cocher la case « Aide aux personnes vulnérables ».

Cela étant dit, comment ça se passe concrètement pour donner son sang ? En temps normal, beaucoup de collectes sont organisées un peu partout dans le département. Sont-elles maintenues ? A quelle heure peut-on donner à l’hôpital Bretonneau qui héberge le siège tourangeau de l’EFS ? Face à vos questions reçues à la rédaction, nous avons interrogé le service communication du Don du Sang qui nous répond ceci :

« Les horaires de la Maison du Don de Tours Bretonneau ne changent pas, elle est ouverte chaque jour du lundi au samedi. Il est indispensable de prendre rendez-vous au 0 800 109 900 (numéro vert gratuit depuis un portable ou un fixe) afin de faciliter l'accueil des donneurs et la mise en place des mesures barrières pour protéger les donneurs ainsi que le personnel de l'EFS. Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 8h-17h / Samedi : 8h-12h.

Nous maintenons nos collectes dans le département :

A Monts : lundi 23 mars de 15h00 à 19h00 - Espace Jean Cocteau 7 rue Vasselière

A Monnaie : vendredi 27 mars de 15h00 à 19h00 - Salle Raymond Devos Rue Alfred Tiphaine 37380 MONNAIE

Toutes les collectes sont mises à jour sur : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

En ce qui concerne les collectes en bus du jeudi à Tours, elles n'ont plus lieu depuis le 9 janvier 2020. La collecte en bus a été remplacée par une collecte dans la salle Petruccianni de la Mairie de Tours et a donc lieu chaque jeudi en temps normal. Actuellement, elle est suspendue car elle n'est pas suffisamment grande pour respecter les mesures de distanciation obligatoire.

10 personnes peuvent donner en même temps à la Maison du don de Tours : les lits sont nettoyés après chaque utilisation (par exemple, un don de sang dure 10' en moyenne, donc les lits sont susceptibles d'être désinfectés toutes les 10 min par nos équipes). »