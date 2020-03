Coronavirus en Touraine : les Tourangeaux applaudissent les personnels soignants

Chaque soir à 20h

L'initiative prend un peu plus chaque soir. Venue de Chine puis d'Italie, pays où le confinement a débuté une semaine avec celui dans l'Hexagone, celle-ci invite la population à sortir chaque soir à 20h (ou 19h selon les villes) aux fenêtres ou sur les balcons pour applaudir les personnels soignants qui font face à l'épidémie et à l'afflux de malades dans les hôpitaux et cliniques.

Relayée notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag #OnApplaudit, l'initiative connaît un certain succès qui ne demande qu'à grossir. En effet, si en début de semaine on n'apercevait que quelques applaudissements timides, ceux-ci sont plus nombreux les jours avançant et devraient l'être de plus en plus au fur et à mesure des soirs de confinement.

Si les personnels soignants que nous avons pu joindre nous ont tous dit être touchés par ces initiatives populaires, ils rappellent néanmoins à l'image de Sandrine, infirmière à Tours, que le plus important reste de respecter les mesures de précaution sanitaire : "C'est bien, mais moi je préfèrerais que chacun reste chez soi, ce serait sans aucun doute un plus bel hommage encore."

A LIRE AUSSI : Notre analyse sur 37 degrés