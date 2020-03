Coronavirus en Touraine : le confinement vu des réseaux sociaux, épisode 3

Défis sportifs, jeux de société en ligne, solidarité, musique...

L'épidémie de coronavirus nous oblige à passer énormément de temps à la maison. Le confinement va durer un moment et nous l'appliquons à la rédaction d'Info Tours. Comme on a du temps, on vous proposera régulièrement un best of des publications tourangelles des réseaux sociaux. Sur Internet on est solidaire, on s'amuse, on cherche des solutions pour continuer à vivre tout en respectant la règle qui consiste à limiter ses contacts. Voici notre 3e point web ce vendredi 20 mars :

Vous avez repéré une initiative qui mérite d'être relayée ? Ecrivez-nous : [email protected].

Premièrement cette image publiée dans le groupe privé "Tu es de Tours si..." : un internaute a eu l'idée d'afficher des autorisations de sortie dérogatoire dans le hall de son immeuble pour les personnes sans imprimante. Un geste que vous pouvez aussi reproduire chez vous.

A Ballan-Miré, une habitante a confectionné une bibliothèque de rue pour offrir des livres à dévorer pendant le confinement :

Comme vous avez du temps vous pouvez aussi cuisiner. L'école de cuisine Tours à Table publie donc des recettes au fil des jours :

Faute d'accueillir ses clients pour son anniversaire; le bar Cubrik encourage la participation à une partie géante du jeu Welcome :

Et après manger on fait... du sport ! Les salles de fitness Les Océades publient des tutos vidéo :

Leur saison risque de ne pas reprendre mais les joueurs du Tours Volley Ball font en sorte de ne pas perdre la main. Exemple :

Même chose pour les fans de tennis de table : pas question de trop se reposer !

Autre challenge sportif du côté de l'AS Montlouis Football :

Pendant ce temps, le maire de la commune prépare le début de son nouveau mandat :

A Saint-Cyr-sur-Loire on rappelle que la collecte des déchets est perturbée :

Et à Tours, notez qu'il est possible de rester confiné(e) sans produire de déchets :

Avec le confinement, certains s'organisent pour faire des apéros en visio à distance. Même si ça doit rester avec modération, il faut s'approvisionner :

Parmi les autres commerces ouverts, ceux qui vous permettent de réparer votre vélo si besoin d'aller travailler ou faire ses courses avec :

Il y en a d'autres qui sont bien contents de pouvoir poursuivre le travail malgré cette période :

Pour d'autres, afin de ne pas gâcher, il y a des solutions :

Bloqués à la maison, des artistes profitent du confinement pour créer comme le Tourangeau Fred Chauvin, inspiré par la situation :

Sinon, on peut aussi rêver au jour où le confinement sera terminé et se projeter en juillet avec la playlist de l'American Tours Festival qui vous aidera à passer le temps :

Et si avec tout ça vous n'êtes pas encore assez détendus, la Tourangelle Rebeca Loulou diffuse des cours de yoga :