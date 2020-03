Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir jeudi 19 mars

Services publics, transports, loisirs... on vous dit TOUT.

Avec l’apparition du Covid-19 nous vivions une crise sanitaire inédite nécessitant la mise en place de mesures exceptionnelles. Info Tours vous propose chaque matin un résumé précis de l’actualité autour du coronavirus dans le département d’Indre-et-Loire. La situation peut évoluer d'heure en heure donc pour la suivre vous pouvez consulter notre direct actualisé en continu. Vous pouvez également nous poser vos questions dans cet article.

----------------

Où en est l’épidémie en Touraine ?

On comptait 36 cas après test de Covid-19 en Indre-et-Loire ce mercredi soir (+11 en 24h), 128 dans toute la région, +25 depuis mardi soir. Le nombre de cas réels est plus élevé car les dépistages ne sont pas systématiques. Le Loiret reste le département le plus impacté. Il y avait 931 personnes en réanimation dans tout le pays, 89 décès supplémentaires en 24h, 264 au total.

Quelles sont les consignes générales ?

Il faut rester chez vous à part pour faire des courses, vous soigner ou vous rendre au travail si impossibilité de télétravail. Une attestation à remplir sur l'honneur est obligatoire pour chaque sortie sous peine d’amende de 135€. Des contrôles ont lieu au quotidien.

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à cette adresse. Il vous faut forcément sortir avec un document papier. Il existe un autre formulaire pour les déplacements professionnels à remplir par votre employeur. Vous la trouverez ici.

Les rassemblements avec la famille ou les amis sont interdits sauf exception (mariages et enterrements avec maximum 20 personnes, relais de garde d’enfants pour les parents séparés). A Joué-lès-Tours les mariages sont annulés jusqu’au 15 avril. Si vous voyez d'autres personnes il faut rester à 1m de distance, ne pas se faire la bise ni se serrer la main. Il est autorisé de faire du sport en extérieur... seul(e) et près de son domicile. La pêche, le jardinage ou les balades à cheval ne font pas vraiment partie des activités prévues.

Si vous ressentez des symptômes (fièvre, difficultés à respirer) n’allez pas chez votre médecin ou aux urgences. Appelez votre médecin et le SAMU (15) en cas de sérieuse aggravation de la situation pour ne pas surcharger son standard.

En cas de problème (question pour une situation particulière comme un déménagement…), une cellule de crise est en place à la préfecture d'Indre-et-Loire. Vous pouvez poser vos questions par mail : [email protected].

Ça se passe comment dans le domaine de la santé ?

Le CHU de Tours a interdit toutes les visites aux patients adultes et n’autorise qu’un parent en simultané pour les enfants hospitalisés. Les soins non urgents sont reportés, y compris dans les cliniques privées comme le pôle santé Vinci de Chambray et Alliance-NCT+ à Saint-Cyr. Des tentes ont été installées sur les parkings des cliniques en cas d’afflux de malades. Lundi, le directeur de Tours Evénements a proposé de mettre à disposition – si besoin – les halls du Parc des Expositions pour accueillir des activités de santé.

Même si des masques ont été livrés aux professionnels de santé de Touraine ce mercredi, il en manque souvent. La ville de La Riche en a offert 9 000 au CHU de Tours.

Les pharmacies recevront du gel hydroalcoolique dans quelques jours. Elles ne sont pas en rupture de stock de paracétamol, médicament conseillé en cas de symptômes. Une boîte maximum par personne autorisée. Un appel aux dons de sang a été lancé : ils restent possibles malgré le confinement. Les détails dans cet article.

Des nouvelles de la collecte des déchets ?

A Tours Métropole, collecte des déchets une fois par semaine pour les poubelles bleues. Un calendrier est disponible à titre indicatif : Ballan-Miré, centre-ville : mardi, périphérie : lundi / Berthenay, jeudi / Chambray-lès-Tours, lundi ou mercredi (l'un des deux jours en fonction des effectifs présents) / Chanceaux-sur-Choisille, vendredi / Druye, vendredi / Fondettes, centre-ville : lundi, ^périphérie : jeudi / Joué-lès-Tours, Sud du boulevard de Chinon : lundi, Nord du boulevard de Chinon : mardi ou jeudi (l'un des deux jours en fonction des effectifs présents), Campagne (Sud de la Liodière) : mercredi / La Membrolle-sur-Choisille, jeudi / La Riche, lundi ou jeudi / Luynes, mardi / Mettray, lundi / Notre-Dame-d'Oé, lundi / Parcay-Meslay, vendredi / Rochecorbon, lundi / Saint-Avertin, centre-ville : mardi, périphérie : jeudi / Saint-Cyr-sur-Loire, mercredi / Saint-Etienne-de-Chigny, mardi / Saint-Genouph, jeudi / Saint-Pierre-des-Corps, lundi ou jeudi (l'un des deux jours en fonction des effectifs présents) / Savonnières, vendredi / Villandry, vendredi

Tours : Au Nord de la Loire - ZA de la Petite Arche : lundi, Sud de l'avenue de Maginot : mardi, Nord de l'avenue de Maginot : jeudi, Quartier Douets/Milletière : vendredi. Entre Loire et Cher : mardi ou mercredi ou vendredi (l'un des trois jours en fonction des effectifs présents). Au sud du Cher : mardi

Pas de recyclage ou d’enlèvement des bacs verts donc il faut stocker vos déchets pour l’instant. Pas d’accès et déchèterie et de collecte d’encombrants. Même conditions pour la communauté de communes Loches Sud Touraine ou celle du Val de l’Indre.

Comment fonctionnent les transports ?

Le stationnement est gratuit dans le centre-ville de Tours. Les taxis peuvent continuer leur activité.

Le réseau Fil Bleu de Tours Métropole ne circule qu’à 25% avec un tram toutes les 20 minutes. Quelques bus seront ajoutés sur la ligne 2 dès ce jeudi pour répondre à des besoins supplémentaires de déplacements. Le dimanche le réseau sera adapté essentiellement pour desservir les établissements de santé. Pour acheter des tickets vous devez utiliser les automates. La montée par l’avant des bus est interdite. Pas de transport à la demande ni de service Fil Blanc pour les personnes en situation de handicap. Les lignes régulières des cars Rémi sont perturbées.

A la SNCF, environ 30% des trains, les guichets sont désormais fermés à Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Les billets sont échangeables et remboursables sans frais et avec des conditions assouplies (même après le départ théorique du train). A l’aéroport de Tours, les liaisons avec Marrakech sont suspendues. Les autres conservées, idem pour les transferts d’organes.

Quels sont les commerces ouverts ?

Les supermarchés, les commerces de bouche (boulangeries, boucheries…), les Halles et les marchés alimentaires sont autorisés. Les boulangeries peuvent même ouvrir 7 jours sur 7. Des mesures de sécurité sont mises en place pour les achats (pas plus d’un client à la fois sur le tapis de caisse, encouragement à garder une distance d’1m dans les files d’attente, vitres en plexiglas, interdiction de toucher les légumes sur les marchés…). Parfois les entrées sont filtrées. Il y a aussi des créneaux réservés aux plus de 70 ans ou des livraisons gratuites pour les soignants.

Même si vous voyez des rayons vides il n’y a pas de pénurie selon les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs. Les bureaux de tabac, les boutiques de cigarettes électroniques et les banques peuvent également ouvrir. Idem pour :

les pharmacies

les garages automobiles pour des réparations uniquement

les stations-services fonctionnent, les blanchisseries, services funéraires, …

Même avec autorisation d’ouvrir, certains commerces ont choisi de baisser le rideau. Les restaurants peuvent uniquement servir des plats à emporter ou en livraison. A noter que la ville de Tours annule le prélèvement de la taxe pour les terrasses du 2e trimestre de l’année 2020. Le paiement des taxes pour les enseignes et la publicité extérieure. Tours Métropole a suspendu la taxe de séjour.

Quelle est la situation pour les enfants ?

Les crèches, écoles, collèges et lycées sont uniquement ouverts pour les enfants des « personnels dérogatoires » (équipes du CHU de Tours, infirmières libérales, salariés des EHPAD ou personnels préfectoraux). 4 écoles sont disponibles à Tours. Les parents doivent présenter un justificatif de leur emploi et prévoir le pique-nique. Pour les autres, les cours continuent par Internet. La région Centre-Val de Loire a multiplié la capacité de ses serveurs par 10 pour accéder aux Environnements Numériques de Travail. Elle propose aussi de fournir tablettes et ordinateurs aux élèves qui n’en ont pas encore.

Les assistantes maternelles peuvent garder les enfants sans dépasser la limite de 10 bambins en simultané. Les micro-crèches peuvent ouvrir selon les mêmes conditions.

Les CFA et centres de formations pour adultes sont également fermés. Certains stages peuvent se poursuivre dans les entreprises ouvertes. Des services comme le Bureau Information Jeunesse de Tours sont fermés au public mais continuent de prodiguer des conseils par mail ou téléphone.

Comment ça se passe pour les personnes qui travaillent ?

Les entreprises peuvent fonctionner. Par exemple les chantiers du BTP urgents mais de nombreuses sociétés sont à l'arrêt (comme Michelin à Joué-lès-Tours) ou au ralenti. La consigne est de privilégier le télétravail ou de fournir une attestation de déplacement signée de l’employeur. Dans certaines entreprises, des salariés se posent la question d’exercer leur droit de retrait car ils estiment qu’ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions sanitaires.

Pour les demandeurs d’emploi, les agences ne sont ouvertes que pour urgences. Les conseillers restent joignables par téléphone (39 49) ou par mail sur l’espace personnel du site de Pôle Emploi.

Pour les entreprises qui ont des questions, notamment celles qui sont en difficulté vu la situation, vous trouverez les infos sur ce site de la DIRECCTE Centre-Val de Loire. Ce jeudi l’Assemblée Nationale examine – en effectif réduit – une loi exceptionnelle pour soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire, en présence du député tourangeau Daniel Labaronne.

Le point services publics :

Les services publics sont quasiment tous fermés mais en maintenant un accueil par mail ou téléphone. 13 Maisons Départementales de la Solidarité restent en fonction (dont Tours Dublineau, MAME et Monconseil). Une équipe d’astreinte est mobilisée 24h/24 pour des interventions sur les routes départementales. Permanence téléphonique à la CAF37. Le service assure que les prestations sociales seront versées normalement. A la Sécurité Sociale, boîte aux lettres condamnée au Champ Girault à Tours. Il faut envoyer vos feuilles de soin par La Poste.

A Tours, accueil téléphonique en mairie de 9h à 16h. Le service état civil est ouvert, par exemple pour déclarer les naissances. Des autorisations de déplacements imprimées sont disponibles à l'accueil.

A Saint-Pierre-des-Corps, le Centre Municipal de Santé et le Service d’Aide à Domicile restent actifs. La cérémonie d’hommage aux victimes de la guerre d’Algérie prévue ce jeudi est annulée partout où elle devait avoir lieu. A Joué-lès-Tours, les rendez-vous pour faire passeport et carte d’identité sont annulés mais les personnes qui doivent récupérer une carte d’identité doivent contacter la mairie et se déplacer. A Val Touraine Habitat, les nettoyages d’immeubles sont réduits, les états des lieux reportés tout comme les chantiers non urgents.

Notez que le tribunal est fermé, sauf urgences. Les parloirs sont suspendus à la maison d'arrêt de Tours. Au commissariat, il faut prendre rendez-vous pour porter plainte.

Pour La Poste, la distribution du courrier continue « sur la quasi-totalité des tournées ». Certains bureaux sont ouverts mais pas pour toutes les opérations (priorité aux demandes d’ordre bancaire).

Loisirs, solidarité, tourisme… Les autres infos :

Les sites touristiques, musées, piscines, bibliothèques, terrains de sport, campings… sont clos. Pas d’activités à la Gloriette et plusieurs parcs fermés à Tours (Jardin de la Préfecture, Prébendes, Mirabeau, Musée des Beaux-Arts, Botanique, Square François Sicard, Boix des Hâtes…) mais la Gloriette ou l’Ile Balzac sont accessibles. Les cimetières de la ville sont fermés. A Joué, les parcs ou stades sont fermés. Les événements culturels ou de loisirs des prochaines semaines sont annulés avec des mesures de remboursement si vous avez réservé des places. La Nuit des Titans (boxe) est reportée au 20 juin.

Face à des défections, les Restos du Cœur d’Indre-et-Loire ont un besoin urgent de bénévoles pour assurer leurs missions d’aide aux plus démunis. Infos et contact : http://ad37.restosducoeur.org. Le Centre Communal d’Action Sociale de Tours organise une livraison d’aide alimentaire par voie postale. Les SDF peuvent être accueillis nuit et jour au centre d’hébergement Paul Bert. 20 migrants qui squattaient dans le quartier Velpeau de Tours ont été relogés à l’hôtel.

Pour vous étendre et vous occuper, le club Aviron Tours Métropole met en ligne deux fois par semaine des cours vidéo gratuits sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. La Charcuterie Musicale propose un blind test vidéo en direct tous les soirs à 20h30 sur sa page Facebook.