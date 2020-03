[En forme !] Pendant le confinement, cours de sport vidéo gratuits par Aviron Tours Métropole

Deux fois par semaine.

Le confinement pour cause de pandémie de coronavirus c’est prévu au moins pour 15 jours mais ça n’a pas que des mauvais côtés. On peut profiter du temps passé à la maison pour faire du sport. Vous savez quoi ? Même pas besoin de remplir une attestation pour sortir courir (c’est plutôt déconseillé). Voici le bon plan du jour : des cours vidéo gratuits dispensés par le club Aviron Tours Métropole.

Jules Bellard est l’un des responsables de la structure et il nous explique comment l’idée est venue sur la table :

« Le club est fermé donc nous avons dû trouver une solution pour maintenir les entraînements de notre équipe de compétition. Nous avons mis en place un système de coaching en ligne avec des séances physiques ou des analyses techniques. Et puis ils ont tous un rameur, des barres et des poids à la maison. »

Ainsi, 19 sportifs peuvent poursuivre leurs efforts à distance, accompagnés au jour le jour. « Nous juniors, cadets et minimes ont aussi des cordes ou des steppers pour s’entraîner » poursuit Jules Bellard. Ça ne remplace pas les séances dans l’eau, le travail sur la glisse, mais c’est déjà ça. « Notre saison s’est arrêtée juste avant les compétitions de qualification pour l’équipe de France et elle ne reprendra qu’en septembre. C’est une grosse période de vide pendant laquelle il va falloir s’entretenir et garder la forme. Voilà pourquoi on a conçu ce système pour ne pas lâcher et garder une bonne dynamique. » Les séances sont disponibles chaque jour à partir de 14h30.

Voilà donc pour les pros.

Le club Aviron Tours Métropole a aussi pensé à ses licenciés loisirs « qui payent leur licence à l’année et à qui on devait proposer une solution pour ne pas rester off. » Par ricochet, toutes les personnes confinées vont pouvoir en bénéficier. Deux fois par semaine, les réseaux sociaux du club relaieront des vidéos en live pour faire des exercices de renforcement musculaire depuis chez soi :

« Les internautes auront un coach à disposition. Pas besoin de matériel ou de poids, il suffira de suivre les consignes et faire les mêmes exercices pour travailler les abdos, le cardio, le levé de jambe… On a établi une liste d’à peu près 50 exercices pour avoir quelque chose de complet. Ça fonctionne sous forme de séries courtes : 20 ou 30 secondes d’effort puis 10 secondes de récupération. Ce n’est pas violent et adapté à tout le monde. »

Les séances dureront environ 15 minutes, avec possibilité de faire 15 minutes d’exercice supplémentaire pour les plus aguerris. Une première vidéo de 25 minutes a été mise en ligne ce mercredi soir. Pour la suite, rendez-vous chaque samedi et chaque mercredi à 18h jusqu’à la fin du confinement. Toutes les infos sur la page Facebook Aviron Tours Métropole.