Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir mercredi 18 mars

Transports, services publics, collectes de déchets... Le point le plus complet est ici.

Avec l’apparition du Covid-19 nous vivions une crise sanitaire inédite nécessitant la mise en place de mesures exceptionnelles. Pour vous aider à y voir plus clair, Info Tours vous propose chaque matin un résumé précis de l’actualité autour du coronavirus dans le département d’Indre-et-Loire. Cet article ne sera pas mis à jour, ou seulement à la marge. La situation peut évoluer d'heure en heure donc pour la suivre vous pouvez consulter notre direct actualisé dès l’arrivée de nouvelles informations. Vous pouvez également nous poser vos questionsdans cet article.



Où en est l’épidémie en Touraine ?

Selon l’Agence Régionale de Santé qui publie un bilan tous les soirs, on comptait 25 cas après test de Covid-19 en Indre-et-Loire ce lundi soir (+3 en 24h), 103 dans toute la région, +13 depuis lundi soir. Le nombre de cas réels est plus élevé car les dépistages ne sont pas systématiques et certaines personnes n'ont pas de symptômes. Le Loiret reste le département le plus impacté. Il y avait 699 cas graves dans tout le pays, 175 décès dont un dans la région à Dreux (un homme de 72 ans).

Quelles sont les consignes générales ?

Des mesures de confinement exceptionnelles sont mises en place depuis mardi midi. Il ne faut pas sortir, hormis pour faire des courses, se soigner ou se rendre au travail si impossibilité de télétravail. Une attestation téléchargeable sur le site du gouvernement est nécessaire, à remplir sur l'honneur (valable y compris pour les sorties des animaux de compagnie). Sans elle vous serez passibles d'une amende pouvant atteindre 135€ (premières amendes ce mercredi, de nombreux policiers et gendarmes sont mobilisés).

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à cette adresse. Vous pouvez aussi remplir son équivalent sur papier libre ou la présenter préremplie sur smartphone. Il existe un autre document pour les déplacements professionnels à remplir par votre employeur. Vous la trouverez ici.

Les rassemblements avec la famille ou les amis sont désormais proscrits hormis exception prévue par l'attestation de déplacement nécessaire. Les lieux de cultes restent ouverts mais les célébrations sont suspendues (mesures avant le discours présidentiel). Pour les enterrements, pas plus de 20 personnes. A Joué-lès-Tours les mariages sont annulés jusqu’au 15 avril. Si vous voyez d'autres personnes il faut rester à 1m de distance, ne pas se faire la bise ni se serrer la main. Il est autorisé de faire du sport en extérieur... seul(e). La pêche ou les balades à cheval ne font pas vraiment partie des activités prévues : il faut rester à l’intérieur.

Si vous ressentez des symptômes pouvant s’apparenter à ceux du Covid-19 (fièvre, difficultés à respirer) n’allez pas pour autant chez votre médecin ou aux urgences. Privilégiez les contacts téléphoniques avec les soignants. N'appelez le SAMU (15) qu'en cas de sérieuse aggravation de la situation pour ne pas surcharger son standard.

Pour gérer la situation et l'application des consignes, une cellule de crise est en place à la préfecture d'Indre-et-Loire. Vous pouvez poser vos questions par mail : [email protected].

Ça se passe comment dans le domaine de la santé ?

Le CHU de Tours a interdit toutes les visites aux patients adultes et n’autorise qu’un parent en simultané pour venir voir les enfants hospitalisés. Des masques doivent arriver ce mercredi, uniquement pour les professionnels de santé. Des opérations sont reportées, y compris dans les cliniques privées comme le pôle santé Vinci de Chambray. Lundi, le directeur de Tours Evénements a proposé de mettre à disposition – si besoin – les halls du Parc des Expositions pour accueillir des activités de santé.

Les pharmacies recevront du gel hydroalcoolique dans quelques jours. Elles ne sont pas en rupture de stock de paracétamol, médicament conseillé en cas de symptômes.

Un appel aux dons de sang a été lancé : ils restent autorisés malgré le confinement. Les détails dans cet article.

Des nouvelles de la collecte des déchets ?

La collecte des déchets continue d'être assurée une fois par semaine mais pas forcément le jour habituel et seulement pour les poubelles bleues. Pas de recyclage ou d’enlèvement des bacs verts. Les points d'apport volontaire doivent être privilégiés. Les déchèteries sont inaccessibles. Les prises de rendez-vous d'enlèvements des encombrants sont suspendues. Même conditions pour la communauté de communes Loches Sud Touraine.

Comment fonctionnent les transports ?

Le stationnement est gratuit dans le centre-ville de Tours. Les taxis peuvent continuer de circuler.

Le réseau Fil Bleu de Tours Métropole ne circule qu’à 25% avec un tram toutes les 20 minutes. Le dimanche le réseau sera adapté essentiellement pour desservir les établissements de santé. Pour acheter des tickets vous devez utiliser les automates. La montée par l’avant des bus est interdite, elle se fait par les autres portes afin de protéger les chauffeurs mais il faut quand même valider son billet ou son abonnement. Il n’y a pas de transport à la demande ni de service Fil Blanc pour les personnes en situation de handicap. Les lignes régulières des cars Rémi seront perturbées dès ce mercredi. Il n'y aura plus d'accueil dans les gares routières. On n'a pas eu plus de détails.

A la SNCF, trafic réduit : 30% des trains d’ici la fin de semaine, les guichets sont désormais fermés à Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Les billets sont échangeables et remboursables sans frais et avec des conditions assouplies (même après le départ théorique du train). Le transport de marchandises est maintenu.

A l’aéroport de Tours, les liaisons avec Marrakech sont suspendues. Les autres conservées, idem pour les transferts d’organes.

Quels sont les commerces ouverts ?

Les supermarchés, les commerces de bouche (boulangeries, boucheries…), les Halles et les marchés alimentaires sont autorisés à recevoir du monde (en particulier à Tours et Joué). Des mesures de sécurité sont mises en place dans les commerces en intérieur (pas plus d’un client à la fois sur le tapis de caisse, encouragement à garder une distance d’1m dans les files d’attente, vitres en plexiglas…). Parfois les entrées sont filtrées pour qu’il n’y ait pas trop de monde en même temps. Il y a aussi des créneaux réservés aux plus de 70 ans pour éviter les contaminations.

Même si vous voyez des rayons vides il n’y a pas de pénurie selon les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs. Les bureaux de tabac et les banques peuvent également ouvrir. Idem pour :

les pharmacies

les garages automobiles pour des réparations uniquement

les stations-services fonctionnent, les blanchisseries, services funéraires, commerce d’équipements automobiles, commerces de détail d’ordinateurs en magasin spécialisé, commerces de matériaux de construction en magasin spécialisé…

Même avec autorisation d’ouvrir, certains commerces ont choisi de baisser le rideau. Les restaurants peuvent uniquement servir des plats à emporter ou en livraison. Les hôtels ont l’autorisation d’ouvrir mais sans bar ni restaurant et avec petits déjeuners en chambre. Tout le reste (ou presque) ne peut pas avoir d’activité.

A noter que la ville de Tours annule le prélèvement de la taxe pour les terrasses du 2e trimestre de l’année 2020. Le paiement des taxes pour les enseignes et la publicité extérieure.

Quelle est la situation pour les enfants ?

Les crèches, écoles, collèges et lycées sont uniquement ouverts pour les enfants des « personnels dérogatoires » (équipes du CHU de Tours, infirmières libérales, salariés des EHPAD ou personnels préfectoraux). Mardi une vingtaine d’enfants ont été accueillis dans 4 écoles à Tours. Les parents doivent présenter un justificatif de leur emploi et prévoir le pique-nique. Les enfants sont répartis par petits groupes : pas plus de 10 par salle et des récréations à horaires séparés.

Les assistantes maternelles peuvent garder les enfants sans dépasser la limite de 10 bambins en simultané.

Les CFA et centres de formations pour adultes sont également fermés. Certains stages peuvent se poursuivre dans les entreprises ouvertes. Des services comme le Bureau Information Jeunesse de Tours sont fermés au public mais continuent de prodiguer des conseils par mail ou téléphone.

Comment ça se passe pour les personnes qui travaillent ?

Les entreprises peuvent fonctionner. Par exemple les chantiers du BTP. Mesures en vigueur avant le discours présidentiel. Mais de nombreuses sociétés sont à l'arrêt (comme Michelin à Joué-lès-Tours) ou au ralenti. La consigne est de privilégier le télétravail ou de fournir une attestation de déplacement signée de l’employeur. A noter que votre employeur peut aussi faire une demande de chômage technique auprès de la préfecture.

Pour les demandeurs d’emploi, les agences ne sont ouvertes que pour certaines urgences. Les formations ou rendez-vous sont reportés mais les conseillers restent joignables par téléphone (39 49) ou par mail sur l’espace personnel du site de Pôle Emploi.

L'Etat a annoncé des reports de charges massifs, la garantie que l'Etat paiera les loyers et d'autres factures des entreprises en difficulté pour éviter les faillites... Des reports de crédits seront possibles. Un fonds de 300 milliards d'€ sera consacré à cet effort. Pour les entreprises qui ont des questions, vous trouverez les infos sur ce site de la DIRECCTE Centre-Val de Loire..

Le point services publics :

Les services publics sont très perturbés. Les accueils du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire étaient déjà fermés sauf urgence au profit de contacts par mail ou téléphone. 13 Maisons Départementales de la Solidarité restent en fonction avec 6 à 10 personnes par site (dont Tours Dublineau, MAME et Monconseil). De manière générale les visites à domicile sont suspendues, un soutien psychologique est proposé pour les 351 assistants familiaux. Une équipe d’astreinte est mobilisée 24h/24 pour des interventions sur les routes. Pas vraiment d’accueil à la Sécurité Sociale, permanence téléphonique à la CAF37. Le service assure que les prestations sociales seront versées normalement. Une cellule de crise se réunit à distance chaque jour.

Depuis ce mardi, l’accueil de Tours Métropole aux Deux-Lions est fermé mais une ligne téléphonique est maintenue. Pas d’accueil à Loches Sud Touraine. A Tours, accueil téléphonique en mairie de 9h à 16h. Le service état civil est ouvert, par exemple pour déclarer les naissances. Des autorisations de déplacements imprimées sont disponibles à l'accueil. Les mairies de quartier sont fermées.

A Saint-Pierre-des-Corps, le Centre Municipal de Santé et le Service d’Aide à Domicile restent actifs. La ville continue la gestion des urgences. La cérémonie d’hommage aux victimes de la guerre d’Algérie prévue jeudi est annulée partout où elle devait avoir lieu. A Joué-lès-Tours, les rendez-vous pour faire passeport et carte d’identité sont annulés mais les personnes qui doivent récupérer une carte d’identité doivent contacter la mairie et se déplacer pour le faire. A noter que les documents ne seront finalement pas détruits si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer pour les retirer. Des permanences téléphoniques sont assurées au CCAS, à la mairie, à l’état civil…

Pour La Poste, la distribution du courrier continue « sur la quasi-totalité des tournées ». 17 bureaux étaient ouverts mardi dans tout le département dont Amboise, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St Pierre des Corps, Tours Béranger, Tours Coty.

Malgré les mesures strictes de confinement, les communes qui ont élu leur conseil municipal dès le 1er tour dimanche doivent organiser son installation avant dimanche en respectant les gestes barrière (1m entre chaque personne). A Joué-lès-Tours ou Saint-Avertin la réunion sera délocalisée et à huis-clos afin de respecter ces consignes.

Notez que le tribunal est fermé, pas d'audiences. Les parloirs sont suspendus à la maison d'arrêt de Tours.

Loisirs, solidarité, tourisme… Les autres infos :

Les sites touristiques, musées, piscines, bibliothèques, terrains de sport, campings sont clos. Idem pour l’Office du Tourisme de Tours, la Maison du Vélo. Le Conseil Départemental organise une visite quotidienne pour vérifier que tout va bien dans ses monuments.

Pas d’activités à la Gloriette et plusieurs parcs fermés à Tours (Jardin de la Préfecture, Prébendes, Mirabeau, Musée des Beaux-Arts, Botanique, Square François Sicard, Boix des Hâtes…) mais la Gloriette ou l’Ile Balzac sont accessibles. A Joué, les parcs ou stades sont fermés. Les événements culturels ou de loisirs des prochaines semaines sont annulés avec des mesures de remboursement pour les personnes qui avaient éventuellement réservé des places. Derniers en date : le festival Super Flux du Temps Machine à Joué, le Festival du Film Asiatique des Studio à Tours ou le salon Zen et Bio reporté du 12 au 14 juin au Vinci). Les événements sportifs sont annulés ou reportés.

Face à des défections, les Restos du Cœur d’Indre-et-Loire ont un besoin urgent de bénévoles pour assurer leurs missions d’aide aux plus démunis. Infos et contact : http://ad37.restosducoeur.org. Pour les plus démunis, le Centre Communale d’Action Sociale de Tours organise une livraison d’aide alimentaire par voie postale. Les SDF peuvent être accueillis nuit et jour au centre d’hébergement Paul Bert qui fonctionne avec des bénévoles. Nous sommes en attente d’informations supplémentaires sur ce point de la préfecture.

De son côté la SPA de Luynes est fermée au public mais pourrait mettre en place des rendez-vous individuels pour des adoptions.