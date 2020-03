Malgré le confinement, appel aux dons de sang en Indre-et-Loire

On vous explique comment faire.

Depuis ce mardi 17 mars à midi, et au moins pour 15 jours, nous devons rester à la maison. Dans ces conditions, comment donner son sang ? Il se trouve que cette activité de santé essentielle qui permet de sauver des vies n'est pas frappée par les mesures de restrictions car les services de santé continuent d'avoir besoin de dons. Un appel aux bonnes volontés vient donc d'être lancé.

"Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte, sous réserve qu’ils remplissent l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant aller donner leur sang, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables. La collecte de sang ne peut être interrompue durant la période de confinement : les réserves actuelles en globules rouges sont de moins de 15 jours et en plaquettes de moins de 3 jours. Les globules rouges se conservent au maximum 42 jours et les plaquettes 7 jours."

Section de l'Etablissement Français du Sang en Centre-Val de Loire

"L’EFS est vigilant et son objectif est de continuer sa mission de santé publique. Les donneurs doivent continuer à donner leur sang, ils peuvent le faire en toute sécurité. Toutes les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées pour que les donneurs puissent continuer à donner leur sang" indique également l'EFS. Les donneurs et donneuses doivent rester à 1m de distance.

Vous pouvez notamment donner à l'hôpital Bretonneau à Tours. Pour en savoir plus, appelez le 02 47 36 01 01.