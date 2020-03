Coronavirus en Touraine : l'épidémie vue des réseaux sociaux, épisode 2

On a scrollé pour vous : on apprend plein de choses (et on rit aussi, parfois)

Ce mercredi matin, on compte ... cas de coronavirus en Centre-Val de Loire et . cas en Indre-et-Loire. Il s'agit de personnes malades qui ont été testées. Pour ralentir la diffusion de la maladie, un confinement assez strict est en cours. Pas de sorties sauf pour les courses, les soins où le travail en cas de télétravail impossible. Et dans tous les cas avec une attestation sur l'honneur + une attestation professionnelle de l'employeur pour les déplacements professionnels.

Les bars et restaurants sont fermés tout comme les cinémas, les musées et les monuments. Les supermarchés et marchés alimentaires restent ouverts. C'est aussi le cas des stations-services, des pharmacies, des bureaux de tabac, des banques. Les transports fonctionnent au ralenti tout comme les services publics. Les établissements scolaires ne sont ouverts que pour les enfants des "personnels dérogatoires" (personnel du CHU de Tours, aide à domicile, salariés d'EHPAD, infirmières libérales...) qui devront justifier de leur emploi avant de remettre les enfants au personnel. Idem pour les crèches. Les parents devront aussi prévoir le pique-nique.

A LIRE AUSSI : Info Tours répond à vos questions sur le coronavirus et notre direct sur l'évolution de la situation (infos pratiques, ambiance...)

Une telle situation est inédite en France. Sur les réseaux, les Tourangelles et les Tourangeaux, mais aussi les entreprises ou monuments, partagent leur quotidien. Voici un nouveau florilège après un premier fil publié ce week-end...

-----------------

On commence avec la meilleure blague de ce début de confinement, très partagée en Touraine :

Comme en Chine, en Italie ou en Espagne on commence à voir tourner des appels à se mettre à la fenêtre à 19h ou à 20h c'est selon, voire à jouer de la musique pour montrer une certaine solidarité en cette période de confinement.

Les enfants sont à la maison et ils s'ennuient ? Du côté de la communauté de communes Gâtine Choisille Pays de Racan on a des idées pour les occuper !

Et si on rendait le confinement utile pour apprendre des trucs ?

Point solidarité à Château-Renault :

Une autre structure qui s'organise pour aider celles et ceux qui en ont besoin :

A Joué-lès-Tours, pendant le confinement, la plomberie c'est sous conditions :

Pour une épicerie, projet de proposer des livraisons gratuites aux soignants :

Et à Langeais, on rappelle qu'il y a du stock :

Tout en appliquant des consignes strictes :

Si quelqu'un a besoin de remonter son moral à Amboise (une solution aussi pour ne pas perdre trop de chiffre d'affaire...) :

Avant le confinement, pas question de manquer une éventuelle vente...

Un peu d'humour du côté de Saint-Avertin :

Humour (bis) avec un élu de la ville de Tours :

Nos confrères de Radio Campus n'invitent plus personne en studio. Enfin, plus personne d'humain...

Enfin on termine aujourd'hui par la bonne initiative qui met le sourire : La Charcuterie Musicale, le blind test le plus déjanté de la place tourangelle, propose chaque soir pendant le confinement, une partie en live sur sa page Facebook. Ce mardi soir, il y avait déjà plus de 200 personnes en simultané dessus, pour trouver les titres et danser de chez soi. On s'y retrouve ce soir à 20h30 (et chaque soir idem jusqu'à la fin du confinement) :