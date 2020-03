Coronavirus en Touraine : Info Tours et 37 degrés répondent à vos questions

Annulations d'événements, infos pratiques... On vous dit tout !

L'essentiel :

Ce mardi soir l'Agence Régionale de Santé recense 103 cas de coronavirus Covid-19 en Centre-Val de Loire, 25 cas en Touraine (699 cas graves dans tout le pays, 175 morts dont un dans la région à Dreux). Il s'agit de personnes malades, le nombre de personnes infectées peut potentiellement être plus élevé car tout le monde ne développe pas les mêmes symptômes.

Conformément aux annonces du président de la République et du gouvernement, les rassemblements sont désormais interdits à l'exception des transports publics, des magasins alimentaires, des mariages ou des enterrements qui doivent néanmoins être limités (20 persones).

Depuis ce mardi 17 mars à midi, seules sont autorisées les sorties avec une attestation pour faire ses courses, travailler si le télétravail est impossible, se soigner ou sortir un chien (par exemple). Cela s'ajoute aux fermetures des écoles, collèges, lycées et universités. Dans le public comme dans le privé et jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vaut également pour les crèches. En revanche des établissements restent ouverts pour garder les enfants de certains professionnels, en priorité ceux du CHU de Tours mais aussi les aides à domicile, personnels des EHPAD, infirmières libérales... D'autres professions dites dérogatoires sont concernées comme les équipes de la préfecture.

Les piscines, la bibliothèque centrale, la médiathèque François Mitterrand et la patinoire sont touchées par des mesures de fermetures exceptionnelles. De très nombreux événements sont annulés en particulier les rencontres sportives, les spectacles du Grand Théâtre de Tours. Les restaurants, bars, cinémas ont fermé ce samedi soir à minuit. Restent ouverts : les supermarchés, commerces alimentaires (boulangeries, boucheries...), pharmacies, stations-services, bureaux de tabac, services publics (maires, hôpitaux...). Les services publics comme La Poste ou la CAF sont perturbés : souvent pas d'accueil physique mais par mail ou téléphone. Les collectes de déchets ont été réduites à Tours Métropole (une par semaine, plus d'encombrants, plus de ramassage du recyclage).



Le trafic est très réduit à Fil Bleu et si on prend le bus on ne peut monter que par la porte arrière pour protéger les chauffeurs. La SNCF diminue drastiquement le nombre de trains : ceux qui circulent sont notés sur son applicationAssistant SNCF dès la veille à 17h. A l'aéroport de Tours les lignes sont maintenues, sauf la liaison avec Marrakech.

Face à cette situation inédite et exceptionnelle, vous nous sollicitez avec de nombreuses questions. Afin de vous fournir une information fiable et vérifiée, cet article concentrera vos interrogations et nos réponses. Ces dernières peuvent être incomplètes car nous n'avons pas forcément toutes les données. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous écrire : [email protected]. Vous pouvez aussi écrire directement à la préfecture d'INdre-et-Loire qui répond : [email protected].

Précision : cet article est régulièrement mis à jour mais comme la situation bouge vite il se peut que les réponses à certaines questions évoluent. Elles sont donc données à titre indicatif. Suivez notre direct pour en savoir plus.

"Puis-je présenter une attestation de déplacement dérogatoire en version numérique ?"

La réponse a d'abord été oui mais ce mercredi le ministère de l'intérieur a dit que, non, il fudrait un papier : soit la version imprimée (+ l'attestation de l'employeur si c'est pour un motif professionnel), soit une version recopiée sur papier libre (une feuille blanche, par exemple).

"Ma fille doit aller chez son grand père pour monter sa jument est ce autorisé ? "

Le confinement consiste à ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité (les courses alimentaires, les soins, le travail). Même si des sorties individuelles peuvent être possibles pour garder un peu d'activité physique, elles doivent se faire autour de chez soi. Donc, non, faire du cheval ou aller à la pêche ne constituent pas vraiment des activités possibles en telle période. Il faut rester chez vous.

"Les épiceries fines sont-elles considérées comme des magasins alimentaires et peuvent-elles ouvrir ?"

Oui tous les magasins alimentaires peuvent ouvrir, c'est par exemple également le cas des cavistes. Néanmoins, on constate que des commerces alimentaires ayant l'autorisation de poursuivre leur activité ont choisi de fermer pour mettre leur personnel en confinement. Plusieurs boulangeries, pâtisseries ou restaurants spécialistes de la vente à emporter ont opté pour cette mesure drastique.

"J'ai l'enterrement de mon grand-père, puis-je y aller ? Et comment ça se passe pour les parents qui ont des enfants en garde alternée ?"

Oui c'est possible d'aller à un enterrement. L'attestation de déplacement dérogatoire à remplir sur l'honneur prévoit une case pour les impératifs familiaux. Néanmoins le nombre de personnes présentes est réduit au strict minimum (la famille proche). Pour les gardes alternées, la démarche est identique. Vous pouvez donc aller récupérer vos enfants ou les raccompagner à leur second domicile avec une attestation en poche pendant le trajet.

"Les déménagements sont-ils autorisés ?"

Oui en cas d'urgence mais s'il est possible de les reporter c'est mieux. Par ailleurs sortir pour aller faire des travaux dans son futur logement ne fait pas partie des raisons valables de quitter son domicile en cette période de confinement.

"Les taxis peuvent-ils continuer de circuler ?"

Oui ils fonctionnent, même si leur activité a fortement baissé. Lundi soir Emmanuel Macron a annoncé qu'ils pourraient être réquisitionnés pour transporter du personnel de santé, et que l'Etat paierait.

"Qu'en est-il des cérémonies protocolaires ?"

Ce 19 mars devaient se tenir les hommages aux victimes de la guerre d'Algérie. La préfecture d'Indre-et-Loire nous informe qu'elles sont annulées.

"Comment ça se passe pour les collectes de déchets ? Et les déchetteries ?"

Les collectes de déchets sont maintenues une fois par semaine à Tours Métropole sans forcément respecter les jours de collectes. Les déchetteries sont fermées, pas de collecte d'encombrants. Vous êtes invités à utiliser en priorité les points d'apport volontaires et laisser vos bacs sortis. Ailleurs en Indre-et-Loire, mêmes consignes.

"Les marchés sont-ils maintenus ? Et pour les commerces ?"

Ils sont autorisés uniquement pour les stands alimentaires (en revanche le Marché aux Fleurs de Tours, la Foire au Troc d'avril ou la brocante de la Place de la Victoire sont interdits). Pour les supermarchés et magasins on rappelle qu'ils ne peuvent ouvrir que pour l'alimentaire. Malgré l'affluence, es différentes enseignes communiquent toutes pour insister sur le fait que les usines continuent de produire et donc qu'il n'y a pas de risque de pénurie.

"Est-il possible de maintenir mes cours de yoga avec 6 personnes maximum ?"

Non. Les cours de yoga, de danse... sont interdits, même en petit comité. Et les clubs de sport sont fermés. Saint-Cyr-sur-Loire (entre autres) a annoncé la fermeture de ses installations sportives.

"Les parcs sont-ils ouverts pour s'aérer ?"

A Tours, certains parcs sans clôture restent ouverts mais beaucoup d'autres sont fermés, idem à Joué-lès-Tours. Les cimetières tourangeaux sont également fermés.

"Les chantiers dans le bâtiment peuvent-ils se poursuivre ?"

Oui c'est possible. Les entreprises restent ouvertes pour l'instant même s'il est conseillé de travailler à distance et de stopper tous les chantiers non urgents.

"Est-ce que la mairie accueille toujours pour un rendez-vous qui a été programmé depuis plus de 3 mois ? Et est ce que les hôpitaux maintiennent également leurs rendez-vous ?"

La plupart des services de mairies sont désormais fermés mais les communes restent joignables par téléphone, quelques rendez-vous peuvent être délivés en cas d'urgence. Restent ouverts les services Etat civil (actes de naissance, déclarations de décès, service cimetière et déclarations préalables), par exemple.

A l'hôpital, le CHU de Tours reporte tous les soins non urgents et a suspendu les visites aux patients adultes. Un seul parent à la fois pour les enfants. A Chambray, la clinique Vinci a reporté des opérations.

"Les garages restent-ils ouverts ? Et les concessions automobiles ? Les marchands de matériaux ? Les prothésistes ongulaires ?"

Il semble que pour l'instant les garages peuvent rester ouverts, uniquement pour les réparations. Pour les autres commerces cités ci-dessus, ils doivent normalement tous fermer car jugés non essentiels. Les commerces de bouche (boulangeries...) peuvent eux rester ouverts (7 jours sur 7 pour le pain) comme les supermarchés ou les restaurants faisant de la vente à emporter. Les opticiens, coiffeurs, magasins de vêtements... doivent fermer.

Les marchands de matériaux ouvrent mais pas Leroy Merlin par exemple. Les chantiers du BTP peuvent se poursuivre mais s'ils sont non urgents ils doivent être stoppés.

"Les bureaux de poste restent-ils ouverts ? Et les banques ?"

Les bureaux de poste étant des services publics ils seront ouverts mais au minimum : 17 mardi sur toute la Touraine, et pour certaines opérations seulement. Les banques sont considérées comme des acteurs essentiels à la continuité de la vie du pays et restent donc également ouvertes mais essentiellement sur rendez-vous.

"Est-ce que le marché de gros de Tours va fermer ?"

Non nous indique la préfecture d'Indre-et-Loire.

"Est-ce que les hôtels restent ouverts ?"

Oui. Mais interdiction d'ouvrir leurs bars et restaurants. Service en chambre au petit déjeuner.

"Est-il autorisé de livrer à domicile, par exemple pour les restaurants ?"

Oui. Cela peut par exemple concerner les pizzas. Les systèmes de livraison à vélo (Uber Eats, Deliveroo) fonctionnent également.

"Je suis dans le doute pour savoir si je peux ou pas me rendre à mon travail. Je suis gardienne d'un immeuble je dois faire la désinfection dès lieu et sortir les poubelles."

Vous devez demander à votre employeur. s'il juge que vous avez besoin de vous rendre à votre travail, il vous remplira en plus l'attestation professionnelle qui complète votre attestation personnelle. Sans ce document, vous risquez une amende en cas de contrôle. Si vous estimez que votre situation de travail vous met en danger il existe la possibilité d'user de votre droit de retrait.

"Travaillant à l'aéroport de Tours, comment cela se passe alors qu'un vol compte 189 passagers et qu'il n'y a que deux salles d'embarquement (un vol par salle) ?"

Une dérogation a été prise à la limitation des rassemblements : les transports en commun ne sont pas concernés par la limitation de concentration des usagers. A noter que même si le trafic aérien est maintenu, de plus en plus de passagers renoncent à voyager. A Tours, Ryanair a suspendu sa ligne vers Marrakech (Maroc) pour deux semaines mais le reste du trafic est assuré.

"Y'aura-t-il des aides proposées aux associations qui ont dû annuler des manifestations ?"

Il est encore trop tôt pour répondre avec précision à cette question. Néanmoins, dès jeudi la région Centre-Val de Loire a annoncé qu'elle maintenait ses subventions pour des événements annulés afin de couvrir les dépenses non remboursées par les assurances. Il n'est pas exclu que d'autres collectivités locales choisissent de faire de même mais, pour les mairies, il faudra sans doute attendre la fin des élections municipales pour en savoir plus (donc fin mars-début avril).

Notez que dans le monde économique, l'Etat a mis en place plusieurs mesures comme le report du versement des cotisations sociales dans les entreprises qui le demanderont afin de soutenir les sociétés impactées par la situation. De nouvelles mesures ont été annoncées lundi par Emmanuel Macron pour protéger les entreprises de la faillite.

"Est-ce que les stages de lycées professionnels sont annulés aussi ?"

Il convient de vous rapprocher de l'entreprise dans lequel votre enfant doit faire son stage car la situation peut être différente selon son secteur d'activité. Par exemple, malgré la fermeture des CFA à partir de ce lundi, certains apprentis pourront poursuivre leurs missions en entreprise. Les centres de formation pour adultes seront tous fermés.

"En cas d'arrêt de travail, la journée de carence est-elle maintenue ?"

La réponse est non, vous serez indemnisé(e) dès le 1er jour mais attention cet arrêt ne suit pas la procédure habituelle. Si vous ne pouvez pas aller travailler pour garder vos enfants, inutile d'aller chez le médecin c'est votre entreprise qui va se charger des démarches. Notez que le ministère de l'économie a mis en place plusieurs mesures pour les entreprises comme des suspensions de prélèvements et reports de charges.

"Je suis assistante maternelle qu'en est-il pour nous ? Je travaille avec 4 enfants. Devons-nous accueillir normalement les familles à notre domicile ? Pouvons nous sortir aux parc avec les enfants ?"

Les assistantes maternelles peuvent continuer leurs gardes à domicile mais elles ne doivent pas recevoir plus de 10 enfants en même temps. Les sorties doivent néanmoins être limitées.

"Je travaille en crèche, on fait quoi ?"

Tout dépend des consignes communiquées par votre employeur. Il est bon de noter que même si les établissements sont fermés pour le grand public, certains d'entre eux vont rester ouverts afin d'accueillir les enfants des professionnels de santé et d'autres "professions dérogatoires". Cette liste sera gérée par la préfecture et comprend outre les personnels du CHU les médecins, infirmières libérales, personnels d'EHPAD... Par ailleurs, même pour des établissements fermés, le personnel peut être amené à travailler pour les nettoyer de fond en comble ou faire quelques travaux de rénovation. C'est par exemple le choix fait par le Conseil Départemental dans ses collèges.

Sinon, les micro-crèches peuvent ouvrir avec 10 enfants maximum.

"Les rassemblements religieux comme la messe dominicale sont-ils maintenus ?"

Le Diocèse de Tours a communiqué sur le sujet vendredi 13 mars : "Les activités réunissant les enfants et adolescents (aumôneries, catéchèses, mouvements de jeunes, etc.) sont supprimées. Pour la ville de Tours, les personnes qui le souhaitent pourront venir prier et recevoir l’eucharistie le dimanche toute la journée de 8h30 à 19h00 à la cathédrale Saint-Gatien et à la basilique Saint-Martin." Selon les informations de la préfecture, les lieux de culte restent ouverts mais les célébrations en public doivent être reportées.