Coronavirus en Touraine : 25 cas, contrôles de police, parcs fermés... Les informations de samedi à mardi

Les services publics au ralenti tout comme les transports...

Face à la crise du Coronavirus, nous vous proposons un article récapitulatif sur les informations, les conséquences et les mesures prises en Touraine. Cet article sera actualisé régulièrement, au fur et à mesure que les informations nous parviennent.

Vous avez une information concernant un événement, une activité... n'hésitez pas à nous envoyer un mail

[Mercredi 18 mars, 14h35]

[Mercredi 18 mars, 14h30]

L'Assemblée National reprend du service en mode confinement ce jeudi comme le précise le député d'Amboise Daniel Labaronne qui se rendra au Palais Bourbon à Paris :

"À la suite du conseil des ministre de ce jour, l'Assemblée nationale examinera en urgence ce jeudi 19 mars un projet de loi de Finances rectificative pour 2020. Les mesures exceptionnelles annoncées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire et à ses répercussions économiques et sociales sont évaluées dans ce projet de loi à 11,5 milliards d'€ : 8,5 milliards d'€ pour la prise en charge à 100 % par l'État du coût du chômage partiel, 2 milliards d'€ pour des dépenses additionnelles de santé et 1 milliard d'€ pour un fonds d'indemnisation à destination des travailleurs indépendants.



La mise en place d'une garantie exceptionnelle et inédite de l'État de 300 milliards d'€, pour tous les nouveaux prêts octroyés par des établissements de crédits entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, va faciliter l'octroi de prêts par les banques pour soutenir l'ensemble des entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire.



À partir de jeudi les travaux parlementaires se dérouleront en format très restreint, dans le respect des règles sanitaires et de la représentation des sensibilités. Ils seront limités à l'examen des textes indispensables pour faire face à l'épidémie et aux activités de contrôle du gouvernement. Deux députés par groupe siègeront en commission et dans l'hémicycle pour l'examen et le vote des textes, ainsi que le rapporteur du texte et les présidents de groupe."

[Mercredi 18 mars, 12h00]

Le point de situation du CHU de Tours :

"Les patients à hospitaliser sont accueillis dans le service Médecine interne et maladies infectieuses ou dans le service de Médecine Intensive Réanimation.



Depuis le 15 mars, les visites sont interdites dans tous les services adultes, en hospitalisation et en consultations. Dans les services accueillant des enfants, les visites sont limitées à un parent à la fois par enfant.



Toutes les interventions non urgentes ont été déprogrammées, de même que les consultations et hospitalisations de jour. L’objectif de ces mesures est de libérer des capacités d’hospitalisation et de réanimation pour prioriser l’accueil de patients suspects ou atteints de Coronavirus. L’objectif est aussi de ne pas exposer les malades concernés à un risque d’exposition infectieux. Les patients concernés sont contactés individuellement et les équipes poursuivent le suivi médical grâce à un système de téléconsultation qui est en train de se mettre en place."



Pour ses équipes, le CHRU organise la garde d’enfants de professionnels en organisant du baby-sitting par des étudiants paramédicaux et élèves sages-femmes. Sa crèche familiale reste ouverte. L'hôpiutal a aussi lancé un appel à ses retraités soignants qui ont exercé au moins jusqu’au 1er janvier 2018, afin d’envisager de potentiels renforts des équipes

[Mercredi 18 mars, 11h45]

Voici les mesures prises par Val Touraine Habitat :



L'accueil du public au siège, en agences, les loges de gardien est supprimé. L'ensemble des réunions internes et externes, les déplacements hors ceux domicile travail : supprimés jusqu'à nouvel ordre. Le personnel du siège passe de 160 à 35 personnes et sera encore amené à baisser..



Le personnel d'agence est réduit au maximum. Il est soit en télétravail, soit à disposition à son domicile. Les entreprises de BTP s'arrêtent les unes après les autres, ainsi que toute la chaine de maîtrise d'œuvre. "Nous avons donc décidé une mise en sécurité de nos chantiers Il a été demandé aux entreprises de terminer au plus vite les travaux urgents" explique le bailleur. Plus aucune intervention n'est déjà réalisée depuis plus de 15 jours chez les locataires âgés de 70 ans et plus.



Les dernières signatures de bail se feront d'ici fin mars. Les états des lieux entrants et sortants sont supprimés, ils seront régularisés dans un deuxième temps. Le personnel d'entretien (employés d'immeubles) limite le nettoyage des parties communes.

[Mercredi 18 mars, 10h26]

A Amboise, comment ça se passe ? Voici la réponse :

[Mercredi 18 mars, 10h13]

Les déchets dans la Vallée de l'Indre, comment ça marche ?

[Mercredi 18 mars, 10h12]

Les magasins continuent de s'adapter à l'affluence comme ici à Chinon :

[Mercredi 18 mars, 09h51]

Le commissariat de Tours précise sa nouvelle organisation :

- le rendez-vous judiciaire est possible en appelant le 02 47 33 79 90 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 pour déposer plainte à l’hôtel de police de Tours.

- la pre-plainte en ligne sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr contre auteur inconnu ou pour atteintes aux biens afin d'avoir un rendez-vous dans le service de police ou gendarmerie de votre choix.

- La déclaration pour des faits ne constituant pas une infraction pénale. Dans ce cas il vous faut compléter le document et le renvoyer à l'adresse suivante : [email protected].

"Attention, ces dispositifs ne concernent pas les situations d’urgence pour lesquelles il convient d’appeler le 17 Police Secours" précise encore le commissariat.

[Mercredi 18 mars, 09h42]

L’accès des quatre cimetières de la ville de Tours est désormais fermé au public :



- Cimetière de St Symphorien

- Cimetière de Ste Radegonde

- Cimetière LA SALLE

- Cimetière de Tours Sud.



Seul les convois funéraires et les opérations techniques liées à une inhumation sont autorisés.







[Mercredi 18 mars, 09h34]

La SNCF a fermé ses guichets en gare ce mardi mais assouplit drastiquement ses conditions d'échange et de remboursement de billet pour les voyageurs qui devaient prendre un train dans les prochains jours. On vous explique tout dans notre article mis à jour ce mercredi matin.

[Mercredi 18 mars, 09h03]

Première info utile de la journée à vous partager en Indre-et-Loire : les boulangeries peuvent désormais ouvrir 7 jours sur 7. Quant au marché des Halles à Tours, il était bien en place ce mercredi matin, mais moins étendu que d'habitude et avec moins de monde, évidemment :

[Mardi 17 mars, 20h05]

Nouveau point de l'Agence Régionale de Santé : 103 cas dans toute la région (+13 en 24h) et 25 en Indre-et-Loire (+3). Il s'agit toujours des cas les plus sérieux car tous les malades ne sont pas dépistés. Le Loiret reste le département le plus touché, avec 34 cas (+2), 28 en Eure-et-Loir, 9 en Loir-et-Cher. Dans toute la France on dénombre 175 décès (+27 en 24h) et 699 cas graves).

[Mardi 17 mars, 19h00]

Un nouveau point de La Poste :



"La quasi-totalité des tournées restent assurées. En Indre-et-Loire, 17 bureaux de postes étaient ouverts le 17 mars pour assurer la continuité de service. En fonction de l’évolution de la situation, des ajustements seront réalisés afin de garantir le maillage territorial."

[Mardi 17 mars, 18h40]

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire fait un point complet sur la continuité de ses services :

- L’ensemble des Maisons Départementales des Solidarités (MDS) ferment à l’exception de 13 MDS qui peuvent accueillir sur rendez-vous après contact téléphonique. La liste : Dublineau, Monconseil et MAME à Tours, Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Langeais, Neuillé-Pont-Pierre, Sainte-Maure-de-Touraine, Chinon, Amboise, Château-Renault, Loches et Descartes. Avec 6 à 10 personnes sur place par site

- Le Département reste en soutien des structures associatives de protection de l’enfance et a saisi l’ARS et la Préfecture pour que les professionnels des services d’aide à domicile soient dotés de masques, de gants et de gels hydro-alcooliques.

- De manière générale, les visites à domicile sont suspendues sauf dans les situations d’urgence

- Les 351 assistants familiaux en activité vont accueillir 656 enfants 7j/7, 24h/24. Pour leur venir en aide, chaque assistant familial aura la capacité de joindre téléphoniquement soit un psychologue, soit un éducateur soit un professionnel de la PMI.

- Le Conseil départemental continue d’assumer ses missions de Protection de l’enfance, en particulier concernant l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille : il accueille actuellement 44 enfants sur le foyer de l’enfance sur une capacité de 45 places, 26 enfants chez des assistantes familiales, 13 sur le Service des Mises à l’Abri, 14 familles sur le SESAME (centre d’accueil parental). L’ensemble du personnel mobilisable (91 personnes à ce jour) de l’IDEF est en activité.

- Côté routes, une équipe d’astreinte est organisée, de jour comme de nuit, pour assurer la surveillance active du réseau et des interventions en cas d’urgence.

- 12 collèges (Langeais, Fondettes, Montbazon, Pablo Neruda (Saint-Pierre-des-Corps), Stalingrad (Saint-Pierre-des-Corps), Anatole France (Tours), Montaigne (Tours), Sainte-Maure-de-Touraine, Richelieu, Saint-Cyr-sur-Loire la Béchellerie) ont été ouverts pour accueillir des enfants du personnel autorisé.

- Les monuments et musées départementaux sont fermés depuis dimanche 15 mars. Une visite quotidienne est organisée pour s’assurer de la sécurité des lieux.



De manière générale, c’est environ 450 personnes qui vont être amenées à travailler sur site, et plus de 200 agents en télétravail.

[Mardi 17 mars, 18h30]

La ville de Tours annonce que 28 enfants ont été pris en charge ce mardi, répartis dans 4 écoles le long de la ligne de tramway. Les plus petis peuvent être gardés par des assistantes maternelles.

La ville exonère les commerçants redevables d'un droit de terrasse pour le 2e trimestre de l'année (avril-juin) et suspend la taxe locale sur les enseignes et la publicité extérieure. Pour les plus démunis, une aide alimentaire du Centre Communal d'Action Sociale est distribuée par voie postale. Les SDF peuvent être accueillis nuit et jour dans le centre d'hébergement Paul Bert tenu par des bénévoles.

[Mardi 17 mars, 18h10]

C'était prévisible : pour inciter encore plus les Tourangelles et Tourangeaux à ne pas bouger, Fil Bleu va réduire drastiquement son offre de transports en commun sur Tours Métropole. Dès ce mercredi en moyenne 25% du trafic avec un tram toutes les 20 minutes et quelques bus de 7h à 20h30. Une offre encore plus réduite est prévue dimanche, surtout pour desservir les établissements de santé. Tous les détails dans notre article dédié.

[Mardi 17 mars, 17h12]

Saint-Pierre-des-Corps fait à son tour un point :

"Les services municipaux ne seront plus ouverts au public jusqu’à nouvel ordre. Les rendez-vous pris pour établir un passeport ou une carte d’identité sont annulés, ainsi que les mariages et les PACS. Seuls les services sanitaires et sociaux sont maintenus :

Centre Municipal de Santé

Service d’Aide à Domicile

La ville continuera d’assurer la gestion des urgences qui pourraient se présenter."

[Mardi 17 mars, 17h05]

Et voici les infos en provenance de la CAF Touraine :

"Ne pouvant pas recevoir en accueil physique, le canal téléphonique est privilégié afin d'assurer les rendez-vous pris. Depuis lundi 16 mars, les Gestionnaires Conseil contactent par téléphone le public ayant pris rendez-vous sur le caf.fr

Pour effectuer des démarches et suivre son dossier personnel, les solutions suivantes sont à privilégier : L’espace « Mon Compte » du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7. L’application mobile « Caf - Mon Compte », disponible gratuitement sur les différentes plateformes. En cas d’urgence, il est possible de joindre la Caf par téléphone, en composant le 0810 25 37 10 (0,06€/min + prix d'un appel local).

A ce stade, les prestations seront versées normalement en fonction des informations déclarées par les allocataires. Le versement mensuel des prestations continue d'être assuré le 5 du mois. La Caf Touraine s'est organisée et a pris des dispositions dans le cadre du plan de continuité de l'activité. Une cellule de crise se réunit à distance quotidiennement."

[Mardi 17 mars, 15h56]

Les cérémonies d'hommage aux victimes de la guerre d'Algérie prévues jeudi 19 mars sont annulées.

Le salon Zen et Bio qui devait avoir lieu fin mars au Vinci de Tours est reporté du 12 au 14 juin.

[Mardi 17 mars, 15h55]

Voici les mesures prises à Joué-lès-Tours :

L'ensemble des sites municipaux sera fermé au public, à l'exception des crèches et écoles ouvertes à destination des enfants des personnels soignants. L'accueil de l'Hôtel de Ville sera également fermé au public. Les parcs, jardins, stades et autres lieux publics similaires sont également fermés.



Afin de préserver la continuité du service public, la municipalité met en place des lignes d'accueil téléphoniques destinées à répondre aux sollicitations des Jocondiens (gestion de l'eau et de l'assainissement, gestion des déchets, sécurisation voie publique et bâtiments). Les Jocondiens sont invités à contacter les services techniques au 02 47 39 71 61 ou au 02 47 39 71 24.



Pour les thématiques liées aux démarches administratives, (démarches d'état-civil : naissances, reconnaissances et décès, gardes des enfants des personnels de soins) les Jocondiens sont invités à contacter le 02 47 39 71 26 ou le 02 47 39 76 27.



Le CCAS maintient un dispositif d'accueil téléphonique au 02 47 39 70 52. Le standard de la Police Municipale reste ouvert au 02 47 67 08 64.



Les marchés alimentaires sont maintenus. Les rendez-vous Passeports et Carte Nationale d'identité sont annulés. Les destinataires des cartes récemment émises doivent contacter la mairie (pour les retirer sur RDV). A noter qu'au vu de la situation, les documents ne seront pas détruits dans un délai de 3 mois comme c'est le cas normalement. Les cérémonies de mariage sont annulées jusqu'au 15 avril.





[Mardi 17 mars, 15h50]

Comment ça se passe à la SNCF ?

La compagnie réduit progressivement le nombre de trains, notamment aux heures creuses. Elle annonce le trafic sur le web ou son application Assistant SNCF chaque soir à 17h pour le lendemain. Les guichets restent ouverts pour l'instant à Tours et Saint-Pierre-des-Corps.

Plus d'infos dans cet article.

[Mardi 17 mars, 15h40]

Les contrôles policiers ont commencé ce midi

Comme annoncé hier soir par Emmanuel Macron, des contrôles policiers sont mis en place dès ce mardi midi pour limiter les déplacements de la population. A Tours, dès 12h00, policiers municipaux et nationaux se sont donc mis en poste pour contrôler les passants, qu’ils soient piétons, en voiture ou en transports en commun.

Selon Olivier Lebreton, adjoint à la sécurité de la ville de Tours, « tous les effectifs mobilisables au sein de la Police Municipale et de la Police Nationale, le sont sur cette mission sous contrôle de la Préfecture. »

Des contrôles à l’entrée des villes mais aussi dans les rues où la Police Municipale a notamment la mission de vérifier les attestations des piétons qu’elle croiserait.

« Nous sommes mobilisés 24h/24 » poursuit Olivier Lebreton qui explique aussi qu’il n’y aura pas de tolérance et que les sanctions seront appliquées. Les amendes prévues vont de 38 euros à 135 euros.

« Il faut bien faire comprendre que même si on a toujours une bonne raison pour sortir, il faut rester chez soi sauf en cas d’extrême nécessité » explique l’adjoint.

Les policiers municipaux veilleront donc aussi au respect des fermetures des commerces, tandis que l’ensemble des forces de l’ordre déployées assureront également une veille autour des lieux fermés pour éviter des incivilités, vols ou vandalisme.

[Mardi 17 mars, 14h20]

La ville de Tours annonce la fermeture de parcs pour cause de confinement du personnel en charge de leur ouverture et fermeture.

Jardin Botanique

Jardin des Prébendes

Jardin Mirabeau

Jardin Sicard

Jardin du Musée des Beaux-Arts

Jardin de la Préfecture

Parc de la Source

Bois des Hâtes (qui est une foret avec clôture)

Les autres sites restent accessibles (comme la Gloriette).

[Mardi 17 mars, 14h15]

La ville de Tours partage un lien sur son site internet pour connaître toutes les mesures prises par la collectivité. Le lien sera mis à jour régulièrement nous indique-t-on.

[Mardi 17 mars, 13h45]

Le Temps Machine de Joué-lès-Tours annonce, à son tour, une suspension de son activité avec également l'annulation du festival Super Flux dont la 7e édition devait avoir lieu du 3 au 5 avril. Si vous souhaitez obtenir le remboursement de vos billets, nous vous invitons à vous rapprocher directement du Temps Machine ou du Petit Faucheux.

La direction s'exprime dans un communiqué :

"Nos studios de répétitions et le centre ressources ferment leurs portes et nous travaillons actuellement à la reprogrammation des concerts. Nous vous tiendrons informé.e.s. Dans certains cas, nous n'aurons d'autres choix que l'annulation... Nous alimenterons régulièrement les réseaux sociaux et notre site Internet pour vous faire part des informations à venir concernant les reports/annulations des événements. restez attentifs. Nous vous tiendrons également au courant des modalités de remboursement des billets."

[Mardi 17 mars, 13h20]

Comment ça se passe dans le Lochois ?



L'accueil du public dans les services de Loches Sud Touraine est fermé. Cette mesure concerne le siège, au 12 avenue de la Liberté à Loches, l'ensemble des services administratifs des différents sites, la régie de l'eau et de l'assainissement, les déchèteries, les RAMEP, les MSAP, le golf.

Sont maintenus la collecte des déchets, la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, les services administratifs et l'ensemble des services qui peuvent être assurés par téléphone. L'accueil extrascolaire est organisé exclusivement pour les enfants des personnels soignants ne disposant pas d'autre mode de garde.

[Mardi 17 mars, 12h40]

Pour les entreprises qui ont des questions, vous trouverez les infos sur ce site de la DIRECCTE Centre-Val de Loire..

[Mardi 17 mars, 12h35]

Tours Métropole s'adapte encore à la situation : cette fois son accueil des Deux-Lions est fermé avec juste une permanence téléphonique au 02 47 80 11 11.

On rappelle les règles pour les poubelles : la collecte des déchets continue d'être assurée une fois par semaine, sur l'ensemble du territoire de la Métropole. Merci de laisser vos bacs sortis sur le trottoir sans tenir compte des jours et heures de collecte habituels. Aucune collecte sélective de vos déchets recyclables (bacs jaunes), ni de collecte de déchets verts (bacs verts), ne sera effectuée jusqu'à nouvel ordre. Chacun est invité à utiliser en priorité les Point d'Apports Volontaires qui seront collectés régulièrement. La liste et les emplacements sont disponibles sur ce lien.



Les déchèteries sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les prises de rendez-vous d'enlèvements des encombrants sont suspendues. Le service de dotation et de réparation de bacs est aussi fermé.

[Mardi 17 mars, 12h30]

A La Riche, la grande majorité des services municipaux sont dès à présent fermés au public. A savoir l’Hôtel de ville (sauf exception), le centre social Equinoxe, la Maison de l’Enfance, la médiathèque et la salle de spectacle La Pléiade. Afin d’assurer la continuité du service public dans les cas d’urgence, restent toutefois ouverts au public le service Etat civil (actes de naissance, déclarations de décès, service cimetière et déclarations préalables), l’action sociale (aide sociale d’urgence, délivrance de courrier) et le service urbanisme en cas de besoin urgent et uniquement sur rendez-vous préalable à l’adresse mail suivante : [email protected].

[Mardi 17 mars, 11h55]

Juste avant les mesures strictes de confinement (à partir de midi) la ville de Tours annonce :

l'annulation de la brocante professionnelle du Bd Béranger chaque 4e dimanche du mois et jusqu'à nouvel ordre

l'annulation de la Foire au Troc du 5 avril

la suspension du Marché aux Fleurs et du marché de produits manufacturés du Bd Béranger (jusqu'à nouvel ordre également)

la brocante du mercredi et du samedi Place de la Victoire : c'est non jusqu'à nouvel ordre

la création du nouveau marché de Monconseil est reportée

les marchés sont maintenus (Saint-Paul, les Halles, Heurteloup, Fontaines, Coty, Beaujardin...) mais uniquement pour les stands alimentaires

Ce matin la ville nous indique également que ses parcs restent ouverts.

[Mardi 17 mars, 09h35]

Depuis ce lundi soir on parle de l'attestation dérogatoire de déplacement pour sortir malgré le confinement. Vous la cherchez pour l'imprimer ou la recopier car elle est obligatoire sous peine d'amende en cas de contôle ? La voici sur ce lien !

[Lundi 16 mars, 22h30]

Le stationnement est désormais gratuit à Tours. Les détails dans cet article.

[Lundi 16 mars, 20h42]

Le dernier bilan de l'épidémie dans la région, publié par l'Agence Régionale de Santé : 90 cas testés dans la région, 22 en Touraine, 25 en Eure-et-Loir, 32 dans le Loiret. En Indre-et-Loire il y a eu 4 cas supplémentaires en 24h et 19 dans la région sur la même période. Le nombre de cas réel est plus élevé car les tests ne sont pas systématiques et certaines personnes n'ont pas de symptômes.

[Lundi 16 mars, 20h12]

Le président de la République a annoncé un confinement drastique, « un effort inédit » car le pays est « en guerre sanitaire » :

« J’ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain midi et pour 15 jours au moins nos déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales et amicales ne seront plus permises dans les parcs, les rues… Il faudra limiter les contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires comme les courses en gardant une distance d’1m, ne pas serrer la main, ne pas s’embrasser. Aussi pour se soigner, travailler quand le travail à distance n’est pas possible. Conserver un peu d’activité physique mais sans retrouver les amis et les proches. Toutes les entreprises devront s’organiser pour faciliter le travail à distance sinon elles devront adapter leur organisation pour protéger leurs salariés ou eux-mêmes pour les indépendants. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles après mon allocution dès ce soir. Toute infraction sera sanctionnée. »

Par ailleurs il n’y aura pas de second tour des élections municipales : il est reporté. Les réformes en cours sont également suspendues dont la réforme des retraites. Les frontières de l'espace Schengen vont fermer pendant 30 jours, les voyages seront interdits mais les Français à l'étranger pourront être rapatriés.

[Lundi 16 mars, 19h40]

Pour La Poste, la distribution du courrier continue. A Tours et dans l’agglo, plusieurs bureaux de étaient fermés ce lundi mais celui du Boulevard Béranger ouvert (avec une file d’attente dehors car seules quelques personnes autorisées dans l’enceinte). Voici les 12 bureaux ouverts dans le département : Amboise, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St Pierre des Corps, Tours Béranger, Tours Coty.

[Lundi 16 mars, 18h35]

Christophe Caillaud-Joos, le directeur de Tours Evénements, propose sur Twitter de mettre à disposition le parc des expositions de Tours, en cas d'aggravation de l'épidémie et de besoins de places en hôpitaux éphémères.

[Lundi 16 mars, 18h30]

L'inquiétude d'une employée de banque de l'agglomération tourangelle dont l'agence peut théoriquement ouvrir :

« On a aucune info, pas de gel, pas de gants, pas de distance de sécurité respectée avec les clients, pas de préconisation de privilégier les rendez-vous téléphoniques… On nous sacrifie. Samedi je devais avoir trois rendez-vous, aucun n’a annulé. Un collègue chargé des relations professionnelles a demandé à faire du télétravail et on lui a dit non. J’aimerais pouvoir fermer au public avec un mot sur la porte donnant un numéro de téléphone pour nous joindre… »

Notre enquête complète sur les conséquences économiques du Covid-19 en Indre-et-Loire est à lire sur 37 degrés.

[Lundi 16 mars, 18h20]

Quelques infos culturelles : à Monts, le service culturel va contacter les personnes ayant réservé des places pour un événement annulé afin de proposer un remboursement. Il est par ailleurs joignable au 06.07.82.57.26.

Communiqué du Cepravoi :

"Le Cepravoi applique les consignes de prévention concernant le coronavirus et reportent les stages, formations et rencontres professionnelles prévus en mars : Rencontre professionnelle "Les Brise-Glace" - 21 mars ; Techniques de répétition : dynamique de groupe et échauffement vocal - 21 et 22 mars ; Découverte de répertoire - 28 mars ; Laudemus ! - 4 et 5 avril.



Nous travaillons activement au report de ces événements et ne manquerons pas de vous informer dès que possible de leur reprogrammation. Les personnes inscrites seront bien entendu prioritaires et seront tenues informées des modalités de remboursements pour ceux qui le souhaiteront."

[Lundi 16 mars, 18h00]

Les Restos du Coeur en manque de bénévoles

Les Restos du Coeur n'ont pu assurer toutes les distributions d'aides alimentaires prévues aujourd'hui. La faute à une pénurie de bénévoles, pour beaucoup retraités, et qui sont restés chez eux par précaution. L'association lance donc un appel aux bénévoles pour pouvoir continuer les collectes alimentaires. Plus d'infos sur le site ad37.restosducoeur.org

[Lundi 16 mars, 17h45]

La collecte des déchets maintenue mais réduite sur Tours Métropole

Les sites et équipements métropolitains accueillant du public sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit :

- des déchèteries métropolitaines,

- des sites d'accueil au public du service de l'eau et de l'assainissement,

- de l'Accueil de la maison Vélo-Rando (situé Boulevard Heurteloup),

- des équipements sportifs métropolitains

- des campings métropolitains

- des équipements culturels métropolitains

- de l'accueil et des animations au parc de la Gloriette.



L'accueil au siège de Tours Métropole, situé au 60 Avenue Marcel Dassault, restera ouvert de 8h30 à 17h00 du Lundi au Vendredi.



La collecte des déchets continue d'être assurée une fois par semaine sur l'ensemble du territoire de la Métropole. Il faut laisser vos bacs sortis sur le trottoir sans tenir compte des jours et heures de collecte habituels. Aucune collecte sélective de vos déchets recyclables (bacs jaunes), ni de collecte de déchets verts (bacs verts), ne sera effectuée jusqu'à nouvel ordre.



Les points d'apport volontaire doivent être privilégiés. Les déchèteries sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les prises de rendez-vous d'enlèvements des encombrants sont suspendues. Le service de dotation et de réparation de bacs est aussi fermé.





[Lundi 16 mars, 17h30]

Le service d'accueil dans les écoles et crèches à Tours pour les personnels soignants (principalement) a débuté ce lundi matin. La ville de Tours a recensé une soixante d'enfants présents dans 21 écoles de la ville ainsi que 4 crèches.

[Lundi 16 mars, 16h18]

Le CHU de Tours restreint encore les visites (par exemple pas plus d'un parent à la fois pour les enfants hospitalisés). Les services organisent leurs consultations indépendemment. L'hôpital communiquera en détail sur sa situation ce mardi, après la déclaration d'Emmanuel Macron.

[Lundi 16 mars, 16h02]

Les bureaux de La Poste ont le droit d'ouvrir, néanmoins c'est service minimum. Ainsi à Tours, le bureau des Halles était fermé, pareil pour celui de Saint-Cyr-sur-Loire... Une longue queue s'est formée devant le bureau du Boulevard Béranger qui n'acceptait que quelques personnes à la fois à l'intérieur.

[Lundi 16 mars, 16h00]

Claire est confinée à Barcelone en Espagne, Axel rentre en urgence de Colombie, Neigeline écourte son séjour à Budapest en Hongrie... Comment ça se passe pour les Tourangelles et Tourangeaux actuellement à l'étranger ? Découvrez 4 témoignages sur 37 degrés.

[Lundi 16 mars, 14h15]

Alors qu'Emmanuel Macron doit prononcer sa seconde allocution télévisée en 4 jours à 20h, dans les rues de Tours ce lundi matin l'ambiance est étrange. Il y a de la circulation sur l'autoroute et les boulevards, peut-être un peu moins que d'habitude mais tout de même de manière conséquente malgré les appels à rester chez soi et à télétravailler. Les transports circulent quasi normalement. Certains services publicsz ont fermé leurs accueils pour privilégier mail et téléphone. A La Poste du Boulevard Béranger on nous signale que la queue se fait à l'extérieur du bureau et les personnes y entrent une par une.

C'est dans les supermarchés que la situation est la plus éloquente avec une affluence inhabituelle pour un lundi, comme le constatait une cliente qui fait ses courses Rue Edouard Vaillant. L'Intermarché encore bien achalandé dans le week-end manquait, à la mi-journée, de pâtes, de papier toilette et de plusieurs autres produits même si, que l'on s'entendre bien, la plupart des rayons était encore très bien fournie. Les distributeurs répètent d'ailleurs qu'il n'y a pas de pénurie et que les magasins sont approvisionnés.

En caisse, de longues queues se formaient d'autant qu'en raison de l'épidémie, un seul client pouvait passer en simultané sur le tapis, les autres étaient tenus à distance derrière une ligne. Alors que le conseil est de garder 1m entre chaque personne, celui-ci n'était pas du tout respecté.

Aux Atlantes, alors que le parking du magasin voisin (Ikea) était vide pour cause de fermeture, il y avait un monde fou pour accéder au centre commercial où seuls les commerces de bouche ont le droit d'ouvrir.

[Lundi 16 mars, 13h45]

Le Festival du Film Astiatique de Tours qui devait avoir lieu aux cinémas Studio est annulé. Il devait débuter le 25 mars.

Cheyenne Production informe que le spectacle de D'JAL, initialement prévu à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours le mercredi 1er avril est décalé au mardi 15 septembre 2020. Les billets initialement achetés restent valables pour cette date de report du mardi 15 septembre (même heure, même lieu, même placement). Toutefois, les personnes ne pouvant assister à la nouvelle date sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent, pour se faire rembourser leur billet (date limite des remboursements 1er mai 2020).

La MJC de Ballan-Miré a suspendu toutes ses activités enfants et adultes jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, les expositions au Pavillon Heller sont également impactées :

- L'exposition de Jackie Bidron qui devait se déroulée en ce moment, et jusqu'au 22 mars, a été annulée.

- Annulation également (report envisagé) pour l'exposition avec Caroline Giraud et Umo Masada qui devait se dérouler du 28 mars au 5 avril.

Le secrétariat reste joignable.

[Lundi 16 mars, 13h40]

Un point emploi : le Bureau Information Jeunesse d'Indre-et-Loire situé Avenue de Grammont à Tours a annoncé sa fermeture au public mais il poursuit son activité à distance. Par mail : [email protected]. Par le site web : www.bij37.fr. Par Facebook : BIJ 37



Le forum jobs d'été du 25 mars est annulé et une option de report est possible le mercredi 6 mai salle des Halles à Tours si la situation s'est améliorée d'ici là. Les employeurs peuvent envoyer des offres par mail.

Pôle Emploi s'adapte également : les conseillers seront disponibles par téléphone au 3949 et par email via l’espace personnel des demandeurs d’emploi sur pole-emploi.fr. Ces derniers pourront y effectuer toutes leurs démarches en ligne (actualisation, changement de situation, etc.). S’ils ne peuvent ni téléphoner, ni joindre leur conseiller par email, ils peuvent venir en agence qui s’organisera pour les accueillir ou leur proposer un rendez-vous tout en respectant les gestes barrière. Toutes les invitations à se rendre en agence pour un entretien, un atelier ou une formation, sont annulées. Les demandeurs d’emploi recevront de nouvelles informations directement par leur conseiller.

{Lundi 16 mars, 09h55]

Contrairement à une précédente annonce, le personnel de la centrale de Chinon n'est pas considéré comme une profession dérogatoire pouvant faire garder les enfants à la crèche ou à l'école.

A Saint-Cyr-sur-Loire, la piscine, les gymnases, le stade et la bibliothèque sont fermés. La plupart des réunions associatives sont suspendues, selon un communiqué de la mairie diffusé dimanche soir.

Le député d'Amboise Daniel Labaronne n'aura pas d'activité sociale "au-delà de ce qui est strictement nécessaire." La députée Sophie Auconie a également un agenda sans déplacements "jusqu'à nouvel ordre".

[Dimanche 15 mars, 19h20]

Les bars, restaurants, cinémas, boîtes de nuit, commerces, musées... sont fermés depuis samedi soir minuit. A ceux-ci s'ajoutent les salles de danse et les salles de jeux, les bibliothèques, les salles d'expositions, les établissements sportifs et les écoles de conduite. Les autorités annoncent aussi l'annulation de tous les examens du permis de conduire pour la semaine à venir (les examens seront ensuite annulés semaine par semaine en fonction de l'évolution de la situation).

A noter que les commerces alimentaires de bouche (cavistes, chocolatiers) restent ouverts. Les micro-crèches vont également ouvrir dans la limite de 10 enfants par établissement.

Concernant les transports, pour le lundi 16 mars, la SNCF annonce 7 TGV, TER et TRANSILIEN sur 10. Les jours suivants feront l'objet d'une diminution progressive du trafic pour atteindre 50% des TGV et Intercités et 2 TER sur 3.

[Dimanche 15 mars, 16h20]

Outre la fermeture de tous ses musées et monuments, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire prend une flopée de mesures dès ce lundi. Elles ont été validées au cours d'une réunion de crise organisée dimanche matin. Les voici :

Plus d'accueil public physique en dehors des urgences au Champ Girault et dans les Maisons Départementales de la Solidarité. Les contacts se feront par mail ou téléphone.

Visites à domicile suspendues, sauf urgence, après accord de la hierarchie et avec des mesures sanitaires strictes

Le président Jean-Gérard Paumier appelle ses services à traiter avec "bienveillance" les dossiers concernant les publics fragiles et les plus démunis pour assurer le maintien des droits individuels

Un appel à volontariat pourrait être lancé pour garantir la continuité du service de protection de l'enfance

Des équipes de soutien accompagneront les familles d'accueil qui vont devoir gérer les enfants 7 jours sur 7 et 24h/24 avec la possibilité de trouver des solutions d'urgence si nécessaire

Les agents des collèges doivent être présents car tous les établissements accueilleront les élèves des personnels indispensables à la continuité du pays (en particulier les professionnels de santé)

Les paiements des entreprises clientes du Département seront assurées et les entreprises qui pourront poursuivre leurs chantiers seront invitées à le faire

Le président indique que cette situation et ces dispositions pourront évoluer au jour le jour. Il demande aux services de favoriser le télétravail et d'annuler autant que possible les réunions. Les absences imposées n'auront pas d'incidence sur la rémunération des agents départementaux mais il est demandé aux équipes de fournir leurs coordonnées personnelles à leur hiérarchie le temps de la crise pour faciliter sa gestion.

[Dimanche 15 mars, 16h10]

Le réseau de bus-tram Fil Bleu de l'agglomération tourangelle maintient un trafic quasi normal mais renforce les mesures de protection de ses agents. Voici les annonces de la direction :

Adaptation de l’offre de transport avec suppression des lignes spécifiques desservant des établissements scolaires (60 à 76) et les renforts de lignes classiques

Pas de vente à bord des bus, les voyageurs devront acheter des titres sur les distributeurs

Montée porte avant interdite dans les bus : les clients devront monter par les portes à l’arrière du véhicule et valider leurs titres à l’avant du bus ou sur la plateforme du milieu

Agence commerciale fermée Rue Michelet

Pas de vente de titre dans les parkings relais (Sagerie, Vaucanson et Jean Monnet).

[Dimanche 15 mars, 14h15]

Le lycée Chaptal fait un point sur la situation de ses élèves :

[Dimanche 15 mars, 12h40]

Une photo prise à Tours qui illustre bien la situation : les tabacs ont le droit d'ouvrir, mais pas les bars.

[Dimanche 15 mars, 10h30]

Ambiance étrange ce dimanche matin à Tours : notre reportage photo sur 37°.

[Dimanche 15 mars, 09h45]

Fermeture des clubs de sport :

[Dimanche 15 mars, 09h35]

Le maire de Langeais confirme que son marché dominical est également ouvert.

Autre information de la matinée : le personnel de la centrale nucléaire d'Avoine-Chinon fait partie des professions réquisitionnées pour assurer la continuité de la vie du pays. Les enfants des salariés pourront donc être gardés dans les écoles et dans les crèches à partir de ce lundi. A Azay-le-Rideau, une école écrit aux familles : "les parents concernés devront présenter une carte professionnelle ou un justificatif de leur employeur. Nous ne devrons pas dépassé 10 élèves par groupe. L'école fonctionnera selon ses horaires habituels, soit de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à16h30.Des animateurs devraient être mis à disposition par la mairie pour la surveillance de la pause méridienne. Mais aucun repas ne sera servi par le service de restauration. Chaque enfant devra donc être en possession de son panier repas. Celui ci pourra être mis au frais et réchauffé si besoin."

[Dimanche 15 mars, 09h15]

Pas toujours simple d'organiser les élections municipales dans ces conditions. Il manquait ainsi un peu de monde pour tenir les bureaux de vote de Tours ce dimanche matin. Aux Deux-Lions, un assesseur a dû prendre la présidence du bureau en absence de la personne qui devait assurer ce rôle. Globalement, il n'y a pas beaucoup de monde dans les isoloirs :

Photos : Pascal Montagne

[Dimanche 15 mars, 09h00]

Du monde qui attend l'ouverture d'un supermarché dans le quartier Rabelais à Tours ce dimanche matin :

Ambiance dans les rayons :

Et ce samedi à Tours Nord, un rayon pâtes vide en début d'après-midi chez Auchan. On en profite donc pour rappeler que selon les enseignes de supermarchés il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement, que les usines continuent de produire et que les magasins sont livrés en temps et en heure ce qui ne justifie pas, selon eux, de faire des stocks démesurés.

[Dimanche 15 mars, 08h55]

Contrairement à des informations qui nous sont parvenues ces dernières heures, il y a bien des commerçants et des clients au marché Rabelais de Tours ce dimanche matin :

Le marché d'Amboise est également ouvert pour sa partie alimentaire.

[Dimanche 15 mars, 08h35]

Ambiance dans les rues de Tours ce dimanche matin : très calme.

Photos : Pascal Montagne

[Dimanche 15 mars, 08h15]

Les lieux touristiques ferment leurs portes : Château d'Amboise, Château de Chenonceau, Château de Chambord, Zoo de Beauval, Futuroscope de Poitiers...

[Dimanche 15 mars, 08h05]

Les bureaux de vote viennent d'ouvrir pour le 1er tour des élections municipales.

Comment va se passer la journée ? On vous explique dans cet article.



Ambiance aux Halles de Tours : comme il faut ouvrir deux portes pour y accéder, le lavage des mains est obligatoire à l'entrée de la salle de vote. On comptait une trentaine de personnes sur place à l'ouverture, certaines avec des écharpes couvrant la bouche. A Tours le scrutin est ouvert jusqu'à 19h comme dans 6 autres communes (Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Montlouis, Joué, Chambray, Ballan-Miré). 20h à Berthenay et Saint-Cyr-sur-Loire. Il est déconseillé de venir aux heures de pointe (début de journée, vers midi et en fin d'après-midi).

[Samedi 14 mars, 22h35]

Une réunion de crise a eu lieu dans la soirée à la mairie de Tours. Ce dimanche, les marchés Velpeau et Rabelais n'auront pas lieu sur décision préfectorale.

[Samedi 14 mars, 21h45]

Selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé, la région Centre-Val de Loire compte désormais 54 cas de coronavirus, 21 de plus en 24h. On en relève 18 en Touraine, 5 de plus par rapport à jeudi soir (le chiffre n'avait pas évolué vendredi). Il s'agit bien de personnes malades qui ont été dépistées, le nombre de cas réels peut être plus élevé car tout le monde ne développe pas les mêmes symptômes.

Le premier ministre vient d'annoncer la fermeture de tous les lieux de regroupement de population non essentiels à la vie de la nation. Et ce dès ce samedi soir minuit. Cela veut dire les bars, restaurants, cinémas, boîtes de nuit, commerces, musées... Mais les supermarchés, magasins alimentaires (boulangeries, boucheries...), bureaux de tabac, banques, services publics, pharmacies, stations-services restent ouverts. Les autorités insistent : pas besoin de se ruer dans les magasins pour faire des stocks il y a de l'approvisionnement en conséquence. Le nombre de cas de Covid-19 a doublé en 72h. On recense désormais plus de 4 500 malades diagnostiqués, 300 cas graves, 91 décès. Nous sommes officiellement au stade 3 de l'épidémie.

Les transports fonctionnent mais il est conseillé d'éviter les trajets entre villes. Les lieux de culte restent ouverts mais toute célébration devra être reportée.

A Tours, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre. Même chose pour le Grand Aquarium de Touraine à Lussault.



[Samedi 14 mars, 18h45]

Quelle organisation à Saint-Cyr-sur-Loire ?

Elle ouvrira dès lundi matin, à 8h30, le multi-accueil La Souris verte, situé 15 avenue André Ampère dans le quartier de la Ménardière. Ceci afin d’accueillir les enfants de 0 à 3 ans des personnels de santé - et uniquement eux - mobilisés dans le cadre de l’épidémie et qui ne disposent pas de solution de garde. Numéro de téléphone de la Souris Verte : 02 47 51 98 77 et 06 12 56 71 51. Par ailleurs, les enfants des mêmes personnels, âgés de 3 ans et plus, pourront être accueillis dès lundi matin 7h30 dans leur établissement scolaire, maternelme ou élémentaire, de référence.

La Municipalité mettra en place un accompagnement des enfants pour les plages périscolaires (matin, pause méridienne et soir) avec des personnels habituels connus des enfants (animateurs ou ATSEM). Les parents devront toutefois prévoir le repas.

