Coronavirus en Touraine : ce qu’il faut savoir mardi 17 mars

Notre point quotidien sur la situation dans le département.

Avec l’apparition du Covid-19 nous vivions une crise sanitaire inédite avec la mise en place mesures exceptionnelles. Pour vous aider à y voir plus clair, Info Tours vous propose chaque matin un résumé précis de l’actualité autour du coronavirus dans le département d’Indre-et-Loire. Cet article ne sera pas mis à jour, ou seulement à la marge. La situation peut évoluer d'heure en heure donc pour la suivre au fil de la journée vous pouvez consulter notre direct qui est actualisé dès l’arrivée de nouvelles informations. Vous pouvez également nous poser vos questions dans cet article.

----------------

Où en est l’épidémie en Touraine ?

Selon l’Agence Régionale de Santé qui publie un bilan tous les soirs, on comptait 22 cas testés de Covid-19 en Indre-et-Loire ce lundi soir (+4 en 24h), 90 dans toute la région, +19 depuis dimanche soir. Le Loiret est le département le plus touché avec 32 cas devant l'Eure-et-Loir (25) et la Touraine. Le nombre de cas réels est plus élevé car les dépistages ne sont pas systématiques et certaines personnes n'ont pas de symptômes.

Quelles sont les consignes générales ?

Selon Emmanuel Macron qui s'exprimait ce lundi soir "nous sommes en guerre". Des mesures de confinement exceptionnelles sont mises en place dès ce mardi à midi. Il ne faut pas sortir,hormis pour faire des courses, se soigner ou se rendre au travail si impossibilité de télétravail. Une attestaion téléchargeable sur le site du gouvernement sera nécessaire, à remplir sur l'honneur (valable y compris pour les sorties des animaux de compagnie). Sans elle vous serez passibles d'une amende pouvant atteindre 135€.

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à cette adresse. Vous pouvez aussi remplir son équivalent sur papier libre. Il en existe également une pour les déplacements professionnels à remplir par votre employeur. Vous la trouverez ici.



Les personnes à risques doivent rester strictement confinées (les plus de 70 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète…). Si elles travaillent, il faut contacter l’employeur pour rester à la maison et en cas de besoin voir avec son médecin pour un arrêt.

Les rassemblements avec la famille ou les amis sont désormais proscrits hormis exception prévue par l'attestaion de déplacement nécessaire et l’Etat n’autorise pas plus de 10 mineurs dans un même lieu pour les dispositifs de garde. Si vous voyez d'autres personnes il faut rester à 1m de distance, ne pas se faire la bise ni se serrer la main. Il est autorisé de faire du sport en extérieur... seul(e).

Si vous ressentez des symptômes pouvant s’apparenter à ceux du Covid-19 (fièvre, difficultés à respirer) n’allez pas pour autant chez votre médecin ou aux urgences. Privilégiez les contacts téléphoniques avec les soignants. N'appelez le SAMU (15) qu'en cas de sérieuse aggravation de la situation pour ne pas surcharger son standard.

Pour gérer la situation et l'application des consignes, une cellule de crise est en place à la préfecture d'Indre-et-Loire. Vous pouvez poser vos questions par mail : [email protected]. 137 demandes ont été reçues à cette adresse ce lundi (notamment des questions sur les mesures de chômage partiel).

Ça se passe comment dans le domaine de la santé ?

Le CHU de Tours a interdit toutes les visites aux patients adultes et n’autorise qu’un parent en simultané pour venir voir les enfants hospitalisés. A la suite de l'intervention du président de la République lundi soir, la direction doit faire un point ce mardi dans la journée sur l’organisation de l’établissement en attendant les pratiques peuvent différer d’un service à l’autre. Il devrait recevoir des masques d'ici mercredi, les médecins aussi.

Des opérations sont reportées, y compris dans les cliniques privées comme le pôle santé Vinci de Chambray. Selon un témoignage parvenu à notre rédaction, l’intervention d’une patiente a été décalée de 3 mois. Elle devait être prévue ce mois-ci et devrait avoir lieu en juin.

A noter que lundi, le directeur de Tours Evénements a proposé de mettre à disposition – si besoin – les halls du Parc des Expositions pour accueillir des activités de santé.

Des nouvelles de la collecte des déchets ?

Selon un communiqué publié avant l'intervention d'Emmanuel Macron, pour Tours Métropole, la collecte des déchets continue d'être assurée une fois par semaine. Il faut laisser vos bacs sortis sur le trottoir sans tenir compte des jours et heures de collecte habituels. Aucune collecte sélective de déchets recyclables (bacs jaunes), ni de collecte de déchets verts (bacs verts), ne sera effectuée jusqu'à nouvel ordre. Les points d'apport volontaire doivent être privilégiés. Les déchèteries sont inaccessibles. Les prises de rendez-vous d'enlèvements des encombrants sont suspendues. Le service de dotation et de réparation de bacs est aussi fermé.

Comment fonctionnent les transports ?

Le réseau Fil Bleu de Tours Métropole circule quasi normalement à l’exception de ses lignes scolaires N°60 à 76. Pour acheter des tickets vous devez utiliser les automates. Eventuellement les points de vente Fil Bleu s’ils sont ouverts (l’agence Fil Bleu est fermée Rue Michelet). La montée par l’avant des bus est interdite, elle se fait par les autres portes afin de protéger les chauffeurs mais il faut quand même valider son billet ou son abonnement. Les lignes régulières des cars Rémi fonctionnent normalement mais les lignes scolaires sont suspendues. Là-encore ce sont les mesures en vigueur avant le discours du chef de l'Etat.

A la SNCF, trafic réduit, voire très réduit : dès ce mardi, 50% des liaisons longue distance et deux-tiers de la desserte régionale (moins sur certains axes). Les billets sont échangeables et remboursables sans frais. Le transport de marchandises est maintenu.

A l’aéroport de Tours, les liaisons avec Marrakech sont suspendues. Les autres conservées, idem pour les transferts d’organes. Au niveau national, Air France a annoncé une réduction drastique de ses vols : 70 à 90% pendant deux mois. Les frontières de l'Espace Schengen sont désormais fermées pour 30 jours sauf pour des Français qui ont besoin d'être rapatriés de l'étranger.

Quels sont les commerces ouverts ?

Les supermarchés, les commerces de bouche (boulangeries, boucheries…), les Halles et les marchés alimentaires sont autorisés à recevoir du monde. Des mesures de sécurité sont mises en place (pas plus d’un client à la fois sur le tapis de caisse, encouragement à garder une distance d’1m dans les files d’attente…). Parfois les entrées sont filtrées pour qu’il n’y ait pas trop de monde en même temps dans les locaux. Et face à l’affluence, certains supermarchés s’adaptent comme l’Intermarché de Sainte-Maure-de-Touraine qui propose un créneau réservé aux plus de 70 ans de 8h30 à 9h.

Même si vous voyez des rayons vides il n’y a pas de pénurie selon les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs. Les bureaux de tabac et les banques peuvent également ouvrir. Idem pour :

les pharmacies qui ont la possibilité de prescrire certains traitements de façon exceptionnelle (mais n’ont plus de masques ni de gels hydroalcooliques)

les garages automobiles pour des réparations uniquement mais certains ont choisi de cesser leur activité

les stations-services fonctionnent, les blanchisseries, services funéraires, commerce d’équipements automobiles, commerces de détail d’ordinateurs en magasin spécialisé, commerces de matériaux de construction en magasin spécialisé…

Les auto-écoles sont fermées. Idem pour les bars, les opticiens, les cinémas, les magasins de vêtements, les magasins d’esthétique, les grandes surfaces de sport ou de bricolage, les clubs de sport, les coiffeurs… Les restaurants peuvent uniquement servir des plats à emporter ou en livraison. Les hôtels ont l’autorisation d’ouvrir mais sans bar ni restaurant. Les petits déjeuners doivent être pris dans la chambre. Les salles de danse, salles de conférences, discothèques cessent tout activité.

Quelle est la situation pour les enfants ?

Les crèches, écoles, collèges et lycées sont uniquement ouverts pour les enfants des « personnels dérogatoires » (équipes du CHU de Tours, infirmières libérales, salariés des EHPAD ou personnels préfectoraux). Lundi, une soixantaine d’enfants ont été accueillis à Tours. Les parents doivent présenter un justificatif de leur emploi et prévoir le pique-nique. Les enfants sont répartis par petits groupes : pas plus de 10 par salle et des récréations à horaires séparés.

Les assistantes maternelles peuvent garder les enfants sans dépasser la limite de 10 bambins en simultané.

Les CFA et centres de formations pour adultes sont également fermés. Certains stages peuvent se poursuivre dans les entreprises ouvertes. Des services comme le Bureau Information Jeunesse de Tours sont fermés au public mais continuent de prodiguer des conseils par mail ou téléphone.

Comment ça se passe pour les personnes qui travaillent ?

Les entreprises peuvent fonctionner. Par exemple les chantiers du BTP. Mesures en vigueur avant le discours présidentuel.

La consigne est de privilégier le télétravail. Certains employeurs demandent à leurs équipes d’être présentes. Si vous ne pouvez pas travailler par exemple pour garder les enfants, il faut voir avec votre employeur qui se chargera de faire une demande d’arrêt de travail donnant droit à une indemnisation sans jour de carence. A noter que votre employeur peut aussi faire une demande de chômage technique auprès de la préfecture. Selon des témoignages recueillis plusieurs sites gouvernementaux étaient saturés.



Pour les demandeurs d’emploi, les agences ne sont ouvertes que pour certaines urgences. Les formations ou rendez-vous sont reportés mais les conseillers restent joignables par téléphone (39 49) ou par mail sur l’espace personnel du site de Pôle Emploi.

L'Etat a annoncé des reports de charges massifs, la garantie que l'Etat paiera les loyers et d'autres factures des entrepriss en difficulté pour éviter les faillites... Des reports de crédits seront possibles. Un fonds de 300 milliards d'€ sera consacré à cet effort.

Services publics, associations, tourisme… Les autres infos :

Les services publics sont très perturbés. Ce lundi avant le discours présidentiel, les accueils du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire étaient déjà fermés sauf urgence au profit de contacts par mail ou téléphone. Pas vraiment d’accueil à la Sécurité Sociale, permanence téléphonique à la CAF37. L’accueil de Tours Métropole est ouvert aux Deux-Lions, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Pour La Poste, la distribution du courrier continuait. A Tours et dans l’agglo, plusieurs bureaux de étaient fermés ce lundi mais celui du Boulevard Béranger ouvert (avec une file d’attente dehors car une seule personne autorisée dans l’enceinte). Voici les 12 bureaux qui étaient ouverts dans le département : Amboise, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St Pierre des Corps, Tours Béranger, Tours Coty. L'entreprise nous fournira un nouveau point de situation dans la journée ce mardi.

Les sites touristiques, musées, piscines, bibliothèques, terrains de sport, campings sont clos. Idem pour l’Office du Tourisme de Tours, la Maison du Vélo. Pas d’activités à la Gloriette. Les événements culturels des prochaines semaines sont annulés, certains prévus en mai également (avec possibilité de se faire rembourser). Les événements sportifs sont annulés ou reportés.

Les lieux de cultes restent ouverts mais les célébrations sont suspendues (mesures avant le discours présidentiel).

Face à des défections, les Restos du Cœur d’Indre-et-Loire ont un besoin urgent de bénévoles pour assurer leurs missions d’aide aux plus démunis. Infos et contact : http://ad37.restosducoeur.org. De son côté la SPA de Luynes est fermée au public mais pourrait mettre en place des rendez-vous individuels pour des adoptions.

Enfin lundi on a observé plusieurs difficultés à appeler à Tours ou dans l’agglomération. A plusieurs reprises les réseaux téléphoniques semblaient saturés.