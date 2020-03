[Municipales à Tours] Ambiance, résultats, réactions : le scrutin en direct

Cliquez ici pour suivre la situation dans la principale ville du département.

Un jour de vote pas comme les autres. Ce dimanche 15 mars c’est le 1er tour des élections municipales à Tours, en Indre-et-Loire. C’est aussi le 1er jour du stade 3 de l’épidémie de coronavirus. Sur Info Tours et 37° nous allons vous faire vivre cette journée particulière en direct. Pas moins de 11 listes sont en compétition à Tours, un chiffre inédit. D’ailleurs la ville est dans le top 20 des communes de France avec le plus de candidatures, sachant que dans ce classement on trouve 9 arrondissements parisiens.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h. Dans tous les cas, des mesures ont été prises pour éviter les contaminations comme nous l’expliquons dans cet article.

Photo de Une : Pascal Montagne

---------------------

13h :

Le taux de participation sur la ville de Tours n'était que de 16,45% à midi. C'est donc en dessous des moyennes départementales et nationales.

12h15 :

A midi, le taux de participation en Indre-et-Loire est de 17,44% contre 21,5% à la même heure lors du 1er tour de scrutin en 2014. Ce chiffre est plus faible qu’au niveau national (18,38% selon le ministère de l’intérieur). Il est aussi plus faible que dans d’autres départements de la région : 18,72% dans le Loiret (25,46% en 2014) et 22,71% dans le Loir-et-Cher (20,19% en 2014).

A Tours, l'élu Antoine Godbert indique que seuls 15,8% des électeurs inscrits dans le bureau de vote qu'il suit sont venus remplir l'urne. A peine plus de 10% dans deux bureaux du Boulevard Tonnelé.

11h58 :

Des stylos ont été mis à disposition du public pour signer les feuilles d'émargement. Ils sont à usage unique, puis ils seront désinfectés pour resservir. Il est aussi conseillé de venir avec son propre stylo.

11h55 :

En attendant le premier taux de participation de la journée qui tombera à midi, une certitude : il n’y a pas foule dans les isoloirs. Quand on observe des queues, c’est pour réguler le nombre d’électrices et d’électeurs présents au même moment à l’intérieur des bureaux.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes indiquent qu’elles n’iront pas voter de peur d’être contaminées par le coronavirus. Elles appellent au report du scrutin, et dénoncent une incohérence du gouvernement. L’épidémie cause d’autres difficultés : il manquait un peu de monde pour tenir les bureaux tourangeaux, car des présidents et assesseurs se sont désistés afin de se protéger du Covid-19. Aux Deux-Lions, il a fallu nommer en dernière minute un président de bureau parmi les assesseurs pour maintenir le scrutin.

Et comme si la situation sanitaire ne suffisait pas, plusieurs personnes se plaignent de ne pas avoir reçu la propagande électorale et les bulletins par La Poste comme c’est de coutume.