Coronavirus en Touraine : l'épidémie vue des réseaux sociaux

Ce dimanche matin, on compte 54 cas de coronavirus en Centre-Val de Loire et 18 cas en Indre-et-Loire. Il s'agit de personnes malades qui ont été testées. Pour ralentir la diffusion de la maladie, les bars et restaurants sont fermés tout comme les cinémas, les musées et les monuments. Les marchés du dimanche ont été annoncés comme annulés mais il y avait des commerçants et des clients ce dimanche matin à Rabelais. Les supermarchés restent ouverts. C'est aussi le cas des stations-services, des pharmacies, des bureaux de tabac, des banques et des services publics (CAF, mairies, La Poste, les impôts, la sécurité sociale...).

Les élections municipales sont maintenues ce dimanche et on vous explique dans quelles conditions via ce lien.

A partir de lundi, les établissements scolaires ne seront ouverts que pour les enfants des "personnels dérogatoires" (personnel du CHU de Tours, aide à domicile, salariés d'EHPAD, infirmières libérales...) qui devront justifier de leur emploi avant de remettre les enfants au personnel. Idem pour les crèches. Les parents devront aussi prévoir le pique-nique.

Une telle situation est inédite en France. Sur les réseaux, les Tourangelles et les Tourangeaux, mais aussi les entreprises ou monuments, partagent leur quotidien. Voici un florilège...

Face à la situation, certains commerces s'adaptent comme ici à Sainte-Maure-de-Touraine :

Sur Facebook, la ville d'Amboise confirme que le marché est maintenu :

Idem pour le maire de Langeais :

Une boulangerie rappelle que ce type de commerce peut rester ouvert :

Mais comme d'autres (musées, parcs d'attractions...) le Château d'Amboise ferme :

Message similaire à Chinon :

Fini les bars et restaurants. Ambiance morose à Crotelles et à Tours :

Idem pour les clubs de sport, exemple à Saint-Avertin :

Consigne semblable pour un Trampoline Park à Chambray :

Ou pour la Société Protectrice des Animaux installée à Luynes :

Même les centres équestres :

La galerie Lyeuxcommuns de Tours informe en mode polyglotte :

Sur Facebook, la mairie de La Riche rappelle les consignes pour voter ce dimanche :

Mais certains bureaux de vote ont été déplacés :

Sur Facebook, le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire partage cette photo du bureau de vote de Manthelan avec assesseurs masqués et en combinaison. Et Gérard Bobier insiste en commentaires pour dire que ce n'est pas une blague... C'est en tout cas particulièrement anxiogène !

Le Comité des Fêtes de la ville de Véretz fait un point sur les prochains événements, sachant que la situation peut évoluer selon les directives officielles :

Un rappel à Château-Renault (c'est valable pour tous les cinémas tourangeaux) :

L'Eglise catholique s'adapte :