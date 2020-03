Coronavirus en Touraine : Info Tours répond à vos questions

Annulations d'événements, infos pratiques... On vous dit tout !

L'essentiel :

Ce samedi soir l'Agence Régionale de Santé recense 54 cas de coronavirus Covid-19 en Centre-Val de Loire, 18 cas en Touraine (4 500 dans tout le pays 91 morts). Il s'agit de personnes malades, le nombre de personnes infectées peut potentiellement être plus élevé car tout le monde ne développe pas les mêmes symptômes.

Conformément aux annonces du président de la République et du gouvernement, les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits à l'exception des transports publics, des magasins alimentaires, des mariages ou des enterrements. Les élections municipales sont maintenues avec le 1er tour ce dimanche 15 mars mais un déplacement de bureau de vote dans 25 communes afin de permettre aux électeurs de se laver les mains.

Dès le lendemain, lundi 16 mars, les écoles, collèges, lycées et universités seront fermés. Dans le public comme dans le privé et jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vaut également pour les crèches. En revanche des établissements resteront ouverts pour garder les enfants de certains professionnels, en priorité ceux du CHU de Tours mais aussi les aide à domicile, personnels des EHPAD, infirmières libérales...

A Tours, les piscines, la bibliothèque centrale, la médiathèque François Mitterrand et la patinoire sont touchées par des mesures de fermetures exceptionnelles. La médiathèque et Bulle d'O pareil à Joué-lès-Tours. De très nombreux événements sont annulés en particulier les rencontres sportives, les spectacles du Grand Théâtre de Tours. Le Château d'Amboise et celui de Chenonceau sont fermés tout comme le Zoo de Beauval et le Futuroscope. Les restaurants, bars, cinémas ferment ce samedi soir à minuit. Restent ouverts : les supermarchés, commerces alimentaires (boulangeries, boucheries...), pharmacies, stations-services, bureaux de tabac, services publics (maires, hôpitaux...).

Les infos en direct sont disponibles dans cet article.

Face à cette situation inédite et exceptionnelle, vous nous sollicitez avec de nombreuses questions. Afin de vous fournir une information fiable et vérifiée, cet article concentrera vos interrogations et nos réponses. Ces dernières peuvent être incomplètes car nous n'avons pas forcément toutes les données. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous écrire : [email protected].

"Est-ce que la mairie accueille toujours pour un rendez-vous qui a été programmé depuis plus de 3 mois ? Et est ce que les hôpitaux maintiennent également leurs rendez-vous ?"

Dans son allocution samedi soir, le 1er ministre a indiqué que les services publics restaient ouverts et les mairies en font partie tout comme la CAF, la sécurité sociale ou les impôts. Néanmoins, avec la fermeture des écoles des personnels seront forcément absents pour garder leurs enfants et dans tous les cas il est recommandé de reporter ses rendez-vous pour éviter toute sortie. En tous cas d'appeler avant pour ne pas sortir pour rien.

A l'hôpital, le CHU de Tours va reporter tous les soins non urgents. Nous n'avons pas à ce jour d'information pour les cliniques.

"Les bureaux de poste restent ils ouverts après l'annonce du 1er ministre ?

Sachant que les bureaux de poste sont aussi banque postale ?"

Les bureaux de poste étant des services publics ils seront ouverts. Les banques sont considérées comme des acteurs essentiels à la continuité de la vie du pays et restent donc également ouvertes. Néanmoins, il faut s'attendre à des perturbations du service avec du personnel absent, notamment parce qu'il devra rester à la maison pour garder ses enfants faute d'école.

"Est-ce que le marché de gros de Tours va fermer ?"

Non nous indique la préfecture d'Indre-et-Loire.

"Est-il autorisé de livrer à domicile, par exemple pour les restaurants ?"

Oui, là-encore selon la préfecture d'Indre-et-Loire. Cela peut par exemple concerner les pizzas.

"Est-ce que les carrosseries, mécaniciens, garages... seront ouverts, ou pas ?"

Ces professions ne figurent pas dans la liste des commerces autorisés par l'Etat à rester ouverts donc à priori la réponse est non.

"Je travaille dans le bâtiment. Est-ce que les marchands de matériaux seront fermés à partir de lundi ?"

Nous n'avons pas d'information spécifique à ce sujet mais ce n'est pas à exclure. Ce que nous pouvons vous conseiller c'est d'appeler toute entreprise où vous souhaiteriez vous rendre avant d'effectuer un déplacement.

"Travaillant à l'aéroport de Tours et sachant qu'il ne faut pas de rassemblement de plus de 100 personnes, comment cela se passe alors qu'un vol compte 189 passagers et qu'il n'y a que deux salles d'embarquement (un vol par salle) ?"

En l'état actuel des informations dont nous disposons, les transports en commun ne sont pas concernés par la limitation de concentration des usagers. Ainsi, dans un tram, il y a aussi plus de 100 personnes en simultané et le réseau Fil Bleu circule toujours. Seules ses lignes scolaires sont suspendues à partir de lundi (lignes 60 à 76) et jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs les conducteurs de bus ne peuvent plus vendre de ticket à bord des véhicules. A noter que même si le trafic aérien est maintenu, de plus en plus de passagers renoncent à voyager. A Tours, Ryanair a suspendu sa ligne vers Marrakech (Maroc) pour deux semaines mais le reste du trafic est assuré.

"Pourquoi une différence de mesures de sécurité entre le réseau de bus Fil Bleu et les cars Rémi ? Fil Bleu ne vend plus de tickets à bord des bus mais chez Rémi on continue à vendre des tickets dans les cars..."

Les deux réseaux ne sont pas gérés par la même société. Chaque entreprise peut mettre en place ses propres consignes.

"Je viens en Touraine de dimanche à mercredi pour visiter. Je voulais savoir si les châteaux, musées seront ouverts début de semaine ?"

Jusqu'à ce samedi les sites touristiques étaient ouverts mais dès ce dimanche ce ne sera plus le cas (Château d'Amboise fermé, pareil à Chenonceau...). Ces derniers jours, selon le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, le nombre de visiteurs de ses monuments a fortement chuté (-30%).

A Tours, le CCC OD a fermé ce samedi soir jusqu'à nouvel ordre, idem pour le Grand Aquarium de Touraine à Lussault-sur-Loire. Et ce ne sont que deux exemples. De plus même si les transports fonctionnent il est désormais fermement déconseillé d'entreprendre le moindre déplacement en dehors d'un trajet domicile-travail ou domicile-supermarché/pharmacie/commerce de bouche...

Nous vous conseillons de reporter votre séjour.

"Y'aura-t-il des aides proposées aux associations qui ont dû annuler des manifestations ?"

Il est encore trop tôt pour répondre avec précision à cette question. Néanmoins, dès jeudi la région Centre-Val de Loire a annoncé qu'elle maintenait ses subventions pour des événements annulés afin de couvrir les dépenses non remboursées par les assurances. Il n'est pas exclu que d'autres collectivités locales choisissent de faire de même mais, pour les mairies, il faudra sans doute attendre la fin des élections municipales pour en savoir plus (donc fin mars-début avril).

Notez que dans le monde économique, l'Etat a mis en place plusieurs mesures comme le report du versement des cotisations sociales pour le mois de mars dans les entreprises qui le demanderont afin de soutenir les sociétés impactées par la situation. En Touraine, ce samedi 14 mars, on recensait 35 demandes de chômage partiel pour près de 300 salariés.

Plus d'infos dans cet article de vendredi.

"Les marchés de ce week-end sont-ils maintenus ? Et pour les commerces ?"

La réponse est non sur décision préfectorale. Ce samedi matin à Tours quartier Beaujardin c'était l'un des derniers avant un moment et on a d'ailleurs pu observer qu'il y avait plus de monde que d'habitude dès l'ouverture. Dans les supermarchés du monde aussi, avec des comportements parfois disproportionnés comme nous vous le racontions dans cet article vendredi. Les différentes enseignes communiquent toutes pour insister sur le fait que les usines continuent de produire et donc qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Malgré les dernières annonces du gouvernement, les supermarchés et commerces de bouche restent bien ouverts.

"Je travaille en agence d'assurance, dois-je me présenter au travail lundi avec la nouvelle mesure ?"

Le mieux est de contacter votre employeur. La consigne pour les entreprises est dans l'idéal de faire du télétravail. Si les magasins sont fermés, c'est surtout au public. Techniquement le personnel peut y travailler tant qu'il n'ouvre pas ses locaux aux visites externes.

"Est-ce que les stage de lycées professionnels sont annulés aussi ?"

Il convient de vous rapprocher de l'entreprise dans lequel votre enfant doit faire son stage car la situation peut être différente selon son secteur d'activité. Par exemple, malgré la fermeture des CFA à partir de ce lundi, certains apprentis pourront poursuivre leurs missions en entreprise.

"En cas d'arrêt de travail, la journée de carence est-elle maintenue ?"

La réponse est non, vous serez indemnisé(e) dès le 1er jour mais attention cet arrêt ne suit pas la procédure habituelle. Si vous ne pouvez pas aller travailler pour garder vos enfants, inutile d'aller chez le médecin c'est votre entreprise qui va se charger des démarches.

Notez que le ministère de l'économie a mis en place plusieurs mesures pour les entreprises comme des suspensions de prélèvements et reports de charges.

"Je travaille en crèche, on fait quoi lundi ?"

Tout dépend des consignes communiquées par votre employeur. Il est bon de noter que même si les établissements sont fermés pour le grand public, certains d'entre eux vont rester ouverts afin d'accueillir les enfants des professionnels de santé et d'autres "professions dérogatoires". Cette liste sera gérée par la préfecture et comprend outre les personnels du CHU les médecins, infirmières libérales, personnels d'EHPAD... Par ailleurs, même pour des établissements fermés, le personnel peut être amené à travailler pour les nettoyer de fond en comble ou faire quelques travaux de rénovation. C'est par exemple le choix fait par le Conseil Départemental dans ses collèges.

Pour les autres entreprises, il est conseillé de faire autant de télétravail que possible, de limiter les réunions et de stopper les activités non essentielles. Tout se fera donc un peu au cas par cas.

"Les rassemblements religieux comme la messe dominicale sont-ils maintenus ?"

Le Diocèse de Tours a communiqué sur le sujet vendredi 13 mars : "Les activités réunissant les enfants et adolescents (aumôneries, catéchèses, mouvements de jeunes, etc.) sont supprimées. Pour la ville de Tours, les personnes qui le souhaitent pourront venir prier et recevoir l’eucharistie le dimanche toute la journée de 8h30 à 19h00 à la cathédrale Saint-Gatien et à la basilique Saint-Martin." Selon les informations de la préfecture, les lieux de culte restent ouverts mais les célébrations en public doivent être reportées.