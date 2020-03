Coronavirus et Municipales en Touraine : comment voter sans tomber malade ?

On fait le tour des dispositions dans le département.

Depuis quelques jours le coronavirus prend tellement de place dans l’actualité et dans nos vies quotidiennes qu’on en oublierait presque qu’il y a des élections municipales ce dimanche 15 mars (1er tour) et dimanche 22 mars (en cas de second tour). En bref, on rappelle qu’il s’agit d’élire les conseillers municipaux qui gèreront votre commune pendant 6 ans (et son compétents sur la sécurité, l’éducation, la culture, le tourisme, l’économie…). Dans chaque commune, entre 1 et 38 élus siègent au conseil communautaire, celui-ci gérant les transports, les grands travaux ou la collecte des déchets. L’eau aussi, pour Tours Métropole qui concerne 22 communes de l’agglomération de Tours.

Bref, ce scrutin est capital pour votre quotidien d’où l’intérêt de s’y déplacer si vous vous sentez concerné(e). Néanmoins, avec l’épidémie de Covid-19 on peut redoute une forte abstention.

Vu le contexte, des mesures ont été annoncées pour rassurer les électrices et les électeurs :

Les personnes chargées de tenir les bureaux de vote sont invitées à se laver les mains le plus régulièrement possible, notamment après avoir reçu le matériel de vote (bulletins, enveloppes…). Au préalable, les bureaux de vote ont été désinfectés et ils le seront aussi après le dépouillement

, sans la prendre dans leurs mains Les personnes venant voter pourront utiliser leur propre stylo pour signer la feuille d’émargement. Il doit s’agir d’un stylo noir ou bleu à encre indélébile. Certaines communes comme La Riche et Saint-Avertin proposeront des stylos à usage unique. Ils pourront être remportés à la maison. Ceux qui n'auront pas été utilisés ou laissés sur place seront désinfectés et réutilisés par la ville après coup, pour ne pas les jeter

Par exemple, en les tournant vers le mur Les électeurs sont invités à venir voter en dehors des heures de pointe (pas à 8h, pas à la mi-journée, et pas après 16h). Dans les files d’attente il vaudra mieux garder 1 à 2m de distance entre chaque personne. Les citoyennes et citoyens fragiles (personnes âgées…) seront prioritaires. Un sens de circulation sera matérialisé dans chaque bureau

Deux communes ont choisi de prolonger le vote jusqu’à 20h : Berthenay et Saint-Cyr-sur-Loire. Quelques autres jusqu’à 19h : Tours, Saint-Avertin, Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Montlouis-sur-Loire, La Riche et Saint-Pierre-des-Corps

A noter qu’un nombre très conséquent de procurations a été reçu en gendarmerie et commissariat de police. Un dispositif spécial avait été mis en place pour aider les résidents d’EHPAD à faire leurs démarches en toute sécurité.

Par ailleurs, deux communes ne votent pas faute de candidats : Autrèche et Souvigny-de-Touraine. 430 612 personnes sont inscrites sur les listes électorales du département.

Les communes qui ont modifié les lieux de vote :

Abilly : le siège du bureau de vote est transféré de la salle polyvalente à la salle des fêtes, place de la mairie.

Avon-les-Roches : le siège du bureau de vote est transféré de la salle de la Mairie à la salle Polyvalente, 2 rue Emile Windal.

Bossay-sur-Claise : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle socio-culturelle, 10 place de l’église.

Bournan : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle de la Bournanaise, rue des Jardins.

Chambourg-sur-Indre : le siège du bureau de vote reste au Centre culturel de la Tuilerie, rue Marcel Viraud mais se tiendra dans la salle d’exposition (à la place de la salle des spectacles)

Charentilly : le siège du bureau de vote est transféré de la salle des conseils et des mariages de la mairie à la salle des fêtes Madeleine Guillemot, 1 rue du Clos Faroux.

Cléré-les-Pins : le siège du bureau de vote est transféré du préau de l’école au foyer rural, 6 rue du 8 Mai.

Côteaux-sur-Loire : le siège du bureau de vote n° 2 est transféré de la mairie annexe de Saint Michel sur Loire à la salle des fêtes, route de Langeais.

Cravant-les-Côteaux : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle associative, 4 place de l’Église.

Crissay-sur-Manse : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle des fêtes, rue de l’église

Les Hermites : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle des fêtes, 22 rue de l’Ermitage.

Louans : le siège du bureau de vote reste à la mairie, mais se tiendra dans la grande salle (à la place de la salle du conseil municipal).

Luzillé : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle des fêtes, place du 8 Mai.

Monthodon : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle communale (salle Eva PARIS) rue Saint Michel.

Nouans-les-Fontaines : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie au gymnase, rue de Talleyrand.

Pocé-sur-Cisse : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle polyvalente, Germaine Villedieu, place de la mairie.

Preuilly-sur-Claise : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle des fêtes, route du Grand Pressigny.

Rigny-Ussé : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle des fêtes, rue de la Salle.

Saché : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle de fêtes Honoré de Balzac, place Calder.

Saint-Cyr-sur-Loire : le siège du bureau de vote n° 11 est transféré du centre de la Clarté à l’école de musique, 147 rue Henri Bergson.

Saint-Règle : le siège du bureau de vote transféré à la salle polyvalente de Saint-Règle.

Savigny-en-Véron : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à l’espace Confluence, hall et salle Goubert, rue du Bourg.

Sazilly : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à l’ancienne école, 18 route de Chinon.

Thilouze : le siège du bureau de vote reste à la mairie, mais se tiendra dans la salle des tilleuls (à la place de la salle du conseil municipal).

Véretz : le siège des 3 bureaux de vote est transféré du groupe scolaire à la salle polyvalente Eugène Bizeau, 39 avenue de la Guérinière.

Yzeures-sur-Creuse : le siège du bureau de vote est transféré de la mairie à la salle des fêtes, 8 place Mado Robin.