Comment la ville de Tours s’organise face au Coronavirus ?

On vous résume la situation.

Depuis jeudi soir, c’est le branle-bas de combat au sein des services de la ville de Tours. L’annonce d’Emmanuel Macron, puis celle d’Edouard Philippe vendredi midi, a en effet fait entrer Tours, la Touraine et toute la France dans une période inédite, sur fond de crise sanitaire majeure.

Pour limiter la propagation du Coronavirus, les collectivités doivent s’adapter et prendre les mesures barrières nécessaires. Et ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver, les choses évoluant rapidement et les annonces de l’instant pouvant être contredites dans les heures qui suivent. Pour les autorités, l’important est désormais d’être réactifs nous explique-t-on, face à « une situation très difficile ».

A Tours, comme ailleurs, les écoles, crèches, garderies… sont donc fermées à partir de lundi 16 mars. Aux parents de s’organiser avec leurs employeurs pour garder les enfants à la maison, en évitant les sorties et déplacements inutiles.

Oubliez donc les sorties loisirs pour le moment. De toute façon la ville de Tours a pris la décision de fermer piscines et patinoire. Idem pour la bibliothèque centrale dès ce dimanche et la médiathèque François Mitterrand à partir de mardi 17 (la mairie l'a annoncé samedi après-midi, 24h après ses autres mesures). D’autres communes comme Joué-lès-Tours, Saint-Avertin ou encore Azay-le-Rideau ont-elles déjà fermées ce type de lieux.

Il faut bien comprendre que les autorités cherchent avant tout à éviter tout type de rassemblement pour éviter que le virus ne se propage. Objectif : limiter l’expansion de la maladie et retarder le pic de contagion le plus tard possible.

Si d’autres lieux comme les cinémas ou musées restent pour le moment ouverts, ils sont soumis à des mesures drastiques : pas plus de 100 personnes dans les bâtiments.

Chez Fil Bleu, comme nous l’expliquions vendredi des mesures exceptionnelles sont mises en place également : fermeture des lignes « scolaires » (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 et 76), fin de la vente des tickets à bord des bus pour éviter les contacts…