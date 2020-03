StorieTouraine, 14/03/20 – Incendie à La Riche ; Fin de la campagne des Municipales ; La prog complète d’Aucard de Tours…

Et le départ d’un joueur du TVB.

La StorieTouraine vous résume l’info au quotidien, et on la met à jour si nécessaire. Un article garanti (presque) sans coronavirus. Notre Storie dédiée aux conséquences de l’épidémie en Indre-et-Loireest à découvrir ici.



Incendie à La Riche…

Dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers d’Indre-et-Loire ont été appelés pour un feu de chambre dans une maison de La Riche, Chemin de Sauge. Une vingtaine de pompiers et 6 véhicules ont été engagés dans cette intervention. On ignore l’origine du sinistre : elle sera déterminée par une enquête.

Braquage à Joué-lès-Tours…

Ça s’est passé jeudi soir vers 20h30 Rue Gamard, la rue commerçante du centre-ville. Un homme armé s’est fait remettre le contenu de la caisse d’un magasin, sans doute plusieurs centaines d’euros. Une enquête a été ouverte pour le retrouver. Personne n’a été blessé.

Fin de campagne…

Les réunions publiques étaient déjà annulées depuis plusieurs jours à cause du Covid-19 mais cette fois la campagne des élections municipales est bien terminée. Elle a pris fin ce vendredi à minuit. Les candidats n’ont plus le droit de publier des infos sur leur programme sur les réseaux sociaux, ni de tracter. Prochaines étapes : le 1er tour ce dimanche de 8h à 18h dans la plupart des communes, 19h dans des villes comme Tours et Saint-Avertin, 20h à Berthenay et Saint-Cyr-sur-Loire. 20h ce sera l’heure de diffusion des résultats. Puis s’ouvrira une période de 2 jours pour d’éventuelles fusions de listes avant le second tour dimanche 22 mars.

Price Jarman quitte le TVB…

Le joueur américain du club de volley tourangeau rentre dans son pays qui vient de déclarer l’état d’urgence face au coronavirus. Le retour des citoyens américains est d’ailleurs possible mais les Européens de l’Espace Schengen sont interdits d’entrée aux Etats-Unis. On rappelle qu’en raison de l’épidémie, le championnat de Ligue A est suspendu jusqu’à nouvel ordre comme la plupart des compétitions sportives.

La prog complète d’Aucard de Tours…

Ironie du sort en période d’épidémie mondiale, le festival a choisi le thème « On va tous crever ». Prévu du 9 au 13 juin à la Gloriette, il a complété son affiche ce vendredi : Acid Arab, Biga Ranx, TR/ST, Sampa The Great, Ludwig von 88, Dooz Kawa, Dream Wife, The Wytches, Muthomi Drummer Queen, HMTLD, Isha, Delgres et DJ Lag sont notamment annoncés. Toutes les infos et les résas sur le site du festival. www.radiobeton.com/aucard