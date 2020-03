Coronavirus en Touraine : Evénements annulés, mesures de précaution, infos pratiques... Les informations en direct

De nombreux établissements de loisirs fermés, les transports légèrement perturbés...

Face à la crise du Coronavirus, nous vous proposons un article récapitulatif sur les informations, les conséquences et les mesures prises en Touraine. Cet article sera actualisé régulièrement, au fur et à mesure que les informations nous parviennent.

Vous avez une information concernant un événement, une activité... n'hésitez pas à nous envoyer un mail

[Samedi 14 mars, 18h45]

Quelle organisation à Saint-Cyr-sur-Loire ?

Elle ouvrira dès lundi matin, à 8h30, le multi-accueil La Souris verte, situé 15 avenue André Ampère dans le quartier de la Ménardière. Ceci afin d’accueillir les enfants de 0 à 3 ans des personnels de santé - et uniquement eux - mobilisés dans le cadre de l’épidémie et qui ne disposent pas de solution de garde. Numéro de téléphone de la Souris Verte : 02 47 51 98 77 et 06 12 56 71 51. Par ailleurs, les enfants des mêmes personnels, âgés de 3 ans et plus, pourront être accueillis dès lundi matin 7h30 dans leur établissement scolaire, maternelme ou élémentaire, de référence.

La Municipalité mettra en place un accompagnement des enfants pour les plages périscolaires (matin, pause méridienne et soir) avec des personnels habituels connus des enfants (animateurs ou ATSEM). Les parents devront toutefois prévoir le repas.

[Samedi 14 mars, 18h40]

Le comité des fêtes de l'Ile-Bouchard annonce l'annulation de la pièce de théâtre "Parlez-moi d'amour" du 28 mars : reportée au 19 septembre. Et l'annulation de la soirée cabaret du 25 avril : reportée au 14 novembre.

[Samedi 14 mars, 17h00)

Gardes d'enfants - communiqué de la préfecture

L’accueil des enfants des professionnels indispensables se décline en Indre-et-Loire selon les modalités ci-dessous.

Pour l'accueil des jeunes de 3 à 14 ans :

les écoles et les collèges publics et privés accueilleront les enfants des professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire qui n’ont pas d’autre solution de garde Il s'agit de tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), hospitalisation à domicile (HAD), centres de santé ; de tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, Unité de Soins de Longue Durée (USLD), foyers autonomie, Institut Medico Educatif (IME), Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), Foyer d’Accueil Médicalisé (FA), Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Sont aussi concernés les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées, les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.

Seuls les enfants des professionnels listés ci-dessus seront accueillis. Afin de prouver qu'ils appartiennent à ces professions, les parents devront présenter la carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur. Les parents devront fournir le repas du midi. L’accueil sera organisé en interne dans chaque établissement pour ne pas dépasser un regroupement de 10 enfants par salle.

Pour l'accueil des enfants de moins de 3 ans :

Les crèches publiques et privées seront ouvertes pour fonctionner sur le même schéma . La jauge de 10 enfants par salle au sein de

l'établissement est également valide.

Pour toute question : 02 47 64 37 37

[Samedi 14 mars, 14h20]

Lle Bal organisé par le Comité d'organisation de Cérelles qui devait avoir lieu à Saint-Laurent-en-Gâtine le 21 mars est annulé et toutes les personnes ayant réservé seront remboursées en contactant les organisateurs ou le president au 06.65.03.96.85.

[Samedi 14 mars, 13h55]

La ville de Tours ferme sa bibliothèque centrale dès ce dimanche et la médiathèque François Mitterrand à partir de mardi 17 mars. La municipalité ajoute qu'elle fera un point quotidien sur les mesures liées au Covid-19.

[Samedi 14 mars, 13h50]

Quels transports lundi sur le réseau Rémi ?

Communiqué de la région Centre-Val de Loire ce samedi : "la Région Centre-Val de Loire suspend les transports scolaires sur son territoire à partir du lundi 16 mars 2020, et jusqu'à nouvel ordre. Les lignes régulières de cars Rémi continueront à circuler normalement. Pour les trains Rémi, les prévisions de circulations seront indiquées chaque jour à 17h pour la journée du lendemain. La Région Centre-Val de Loire activera ses dispositifs et ses outils financiers pour soutenir les entreprises en charge du transport scolaire touchées par les conséquences de cette pandémie."

Il faut savoir qu'en Touraine, Transdev qui fait rouler une partie des cars Rémi envisage des mesures de chômage partiel.

[Samedi 14 mars, 12h05]

Depuis ce vendredi soir, les vols Ryanair de la ligne Tours-Marrakech sont suspendus, voici le communiqué de l'aéroport : "En raison de l'épidémie de Covid 19, les autorités marocaines ont annoncées la fermeture de leur espace aérien aux avions en provenance de France notamment. Dans ce contexte, les vols opérés par Ryanair à destination de Marrakech sont suspendus à partir du samedi 14 mars jusqu'au 27 mars inclus. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher directement de Ryanair http://ryanair.fr"

Les autres vols sont maintenus.

[Samedi 14 mars, 11h45]

La section tourangelle du syndicat Force Ouvrière réagit à la situation dénonçant une certaine désorganisation à l'école : "Que ce soit sur les modalités du télétravail, sur les activités dans les établissements scolaires, ou sur les mesures de sécurité, le Ministre (de l'éducation, ndlr) renvoie toutes les décisions au niveau local, à l’appréciation des chefs d’établissement, des directeurs d’écoles et des IEN. En conséquence, d’une académie à l’autre, d’un département à l’autre, voire d’un établissement à l’autre, les personnels reçoivent des consignes contradictoires : ici, tous les personnels sont convoqués, là, seuls ceux qui n’ont pas d’enfants sont convoqués."

[Samedi 14 mars, 10h40]

La Marche pour le Climat qui devait partir du Palais des Sports de Tours à 14h30 est annulée.

[Samedi 14 mars, 08h20]

On compte désormais 33 cas de Covid-19 en Centre-Val de Loire, 13 en Touraine. Il y en avait 30 vendredi matin. Aucun cas détecté dans l'Indre.

[Samedi 14 mars, 08h15]

De nouvelles annulations annoncées :

La Foire aux Vins de Bourgueil du 21 mars Bd Heurteloup à Tours

La Foire de Printemps à Amboise

La bourse aux vêtements de Bourgueil prévue du 31 mars au 15 avril

Les Foulées de l'IAE

[Vendredi 13 mars, 19h10]

Le CHU de Tours précise les modalités de garde pour les enfants de son personnel (communiqué) :

Pour permettre la gestion de la crise sanitaire, dès le lundi 16 mars, les écoles et les collèges publics et privés de toute la région resteront ouverts pour accueillir les enfants des personnels de santé dont tous les professionnels hospitaliers, soit tout le personnel soignant et non soignant du CHRU.



Les maires de Tours, Saint-Cyr et Chambray-les-Tours ont confirmé que les crèches de leurs communes seront bien ouvertes lundi. Pas d’informations pour les crèches des autres communes.



Les enfants seront accueillis dans leur établissement habituel.Les parents et/ou les enfants devront présenter la carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur.



Cette possibilité doit être limitée aux professionnels qui n’ont pas d’autre solution de garde. Les transports scolaires ne fonctionneront pas. Les repas ne seront pas fournis par les établissements. Les parents doivent prévoir le repas du midi pour leurs enfants. Les établissements s’organiseront pour proposer y compris les gardes périscolaires, selon les mêmes horaires pour tous les établissements : 7h30-18h30, mercredis inclus.

[Vendredi 13 mars, 18h50]

A Tours, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré reste ouvert avec une jauge maximum de 50 visiteurs en simultané.

La course cycliste La Roue Tourangelle prévue début avril est reportée. Le Printemps de Bourges 2020 annulé.

[Vendredi 13 mars, 18h40]

Des mesures exceptionnelles sont mises en place sur le réseau Fil Bleu de Tours Métropole :



- Adaptation de l’offre de transport avec suppression des lignes spécifiques desservant des établissements scolaires et les renforts de ligne (lignes 60 à 76). Le tram circulera normalement.

- Pas de vente à bord des bus, les voyageurs devront acheter des titres sur les distributeurs ou à l’agence commerciale qui restera ouverte Rue Michelet. Avec un filtre pour limiter le nombre de personnes dans les locaux. Les agents Fil Bleu seront équipés de gants et pourront se laver les mains régulièrement.

[Vendredi 13 mars, 18h30]

A Thilouze, annulation de la représentation de Frédéric Sigrist le 21 mars. A Tours, annulation de la conférence d'Hélène Piwnik ce vendredi. La Fédération Française des Clubs Omnisports reporte son séminaire programmé à Tours à une date non communiquée. Le Café Européen du 19 mars est annulé à la Maison de l'Europe de Tours. La représentation de «Uun cœur simple » prévu ce vendredi soir à l’Escale à St-Cyr, est annulée

AZ Prod fait un point sur ses spectacles :

La Bajon – Palais des congrès de Tours initialement prévu le 8 avril 2020 est reporté au dimanche 6 décembre 2020 à 17h (même salle)

Holiday on Ice – Parc expo de Tours initialement prévu les 28 et 29 mars 2020 est annulé

Irish Celtic – Parc expo de Tours initialement prévu le 3 avril 2020 est reporté au 20 janvier 2021.



Opera Locos – Espace Malraux / Joué-lès-Tours initialement prévu le 13 mars 2020 reporté au 23 mars 2021

Sellig – Palais des congrès de Tours initialement prévu le 14 mars 2020 reporté au 26 septembre 2020.

[Vendredi 13 mars, 18h20]

La préfète d’Indre-et-Loire Corinne Orzechowski a fait un point sur la situation indiquant que les perturbations allaient durer « un moment ». Pour l’instant on recense toujours 13 malades en Touraine dont 4 soignants du CHU de Tours et 8 soeurs de Rochecorbon. 2 de ces religieuses sont hospitalisées. Des tests ont été effectués autour du couvent et ils sont tous négatifs.« Notre objectif est d’amplifier la protection des plus fragiles » insiste la représentante de l’Etat (les plus anciens ou les personnes avec des maladies chroniques).



Autres informations :



Pour les élections municipales, 18 communes ont demandé des déplacements de bureaux de vote pour qu’ils soient situés à proximité d’un point d’eau afin de se laver les mains. La liste : Abilly, Chambourg-sur-Indre, Charentilly, Cléré-les-Pins, Cravant-les-Coteaux, Crissay sur Manse, Loauns, Luzillé, Nouans les Fontaines, Rigny-Ussé, Monthodon, Preuilly-sur-Claise, Saché, Coteaux-sur-Loire (le bureau de St Michel-sur-Loire), Sazilly, Véretz et Yzeures-sur-Creuse. Beaucoup de demandes de procurations ont été enregistrées dans tout le département.

A LIRE AUSSI : Notre article complet sur les élections

Les rassemblement de plus de 100 personnes sont bien interdits à quelques exceptions près : dans les transports en commun et les commerces alimentaires. Les mariages et enterrements ne sont pas soumis à restrictions, tout comme les manifestations revendicatives. Les accueils de mineurs de plus de 10 jeunes sont interdits. Toutes les visites en EHPAD sont interdites, sauf personnes en fin de vie.



En matière d’économie, Corinne Orzechowski confirme que les entreprises n’auront qu’à demander le report des cotisations obligatoires du mois de mars pour l’obtenir. Le chômage partiel sera indemnisé à 100%. 35 demandes ont été effectuées dans le département et cela concerne 285 salariés.



Au cinéma, les établissements doivent limiter le nombre de spectateurs à 100 dans chaque salle. Mais ils restent ouverts. Pour les bars, « chacun doit être responsable » insiste la préfète qui va responsabiliser les établissements en amont de la Saint-Patrick mardi soir.

Pour les associations caritatives comme La Table de Jeanne-Marie qui reçoit chaque jour plus de 100 personnes démunies pour leur offrir un repas à Tours, elle devra se conformer à la règle : pas plus de 100 personnes en simultané. Une sensibilisation a été faite auprès des associations solidaires du département. La trêve hivernale est repoussée de deux mois jusqu’au 31 mai et la préfecture travaille à la possibilité d’ouvrir des chambres isolées pour des personnes malades ne pouvant pas être maintenues en hébergement collectif.



Pour la suite, les services de l’Etat feront un point quotidien sur la situation.





[Vendredi 13 mars, 18h15]



Le directeur de l’inspection d’académie d’Indre-et-Loire confirme la fermeture des 535 établissements scolaires du département, qu’ils soient publics et privés. Plus de 100 000 élèves sont concernés. Le rectorat d’Orléans-Tours va mettre en place des outils pour faire cours à distance : ouvertures de classes virtuelles « très rapidement » pour 250 écoles. Les enseignants pourront dialoguer avec les enfants depuis l’école ou leur propre domicile. « Si les élèves ne sont plus accueillis les établissements restent joignables » insiste Mr Bourget.



Pour les enfants des professionnels de santé qui doivent travailler et ne peuvent pas les garder (notamment tout le personnel du CHU), un recensement est en cours et des mesures seront annoncées ce week-end. Dans tous les cas, ceux qui seront accueillis en établissements scolaires seront répartis en petits groupes : pas plus de 10 enfants en simultané. La crèche de l’hôpital de Tours reste ouverte et des étudiants seront mobilisés pour assurer une garde à domicile. Les équipes du CHU seront contactés individuellement pour leur préciser où amener leurs enfants : des crèches et écoles de Tours leur seront dédiées. Les récréations se feront à des horaires différenciés pour éviter les échanges entre jeunes. Les parents devront fournir le pique-nique.

Pour l’instant les hôpitaux de Chinon et Loches ne sont pas concernés par ces mesures tout comme les établissements privés mais cela devrait être le cas dans le futur car ils seront aussi amenés à recevoir des personnes atteintes du Covid-19. « On gère l’extrême urgence »explique la préfète d’Indre-et-Loire pour justifier ces mesures chronologiques. De plus, tous les soins non urgents sont reportés au CHU de Tours. « Le but est d’éviter la saturation du service de réanimation et de se préparer à un pic de cas qui pourrait arriver d’ici une vingtaine de jours » nous explique-t-on.



A terme, les personnels qui font de l’aide à domicile pourront aussi bénéficier de dispositifs de garde pour leurs enfants. Ils sont considérés comme des personnels soignants et devraient vite recevoir des protections : 32 000 masques viennent d’arriver dans le département (pour les professionnels de santé).



Une ligne téléphonique est à disposition du personnel enseignant. Dès mardi ils auront aussi à leur disposition une permanence d’écoute en vue de conseils pédagogiques. La logique : mutualiser, conseiller et dynamiser l’offre de classe à distance.

[Vendredi 13 mars, 17h]

A La Riche, des fermetures aussi...

En fin d'après-midi, la commune de La Riche a communiqué à son tour. Tous les spectacles prévus à La Pléiade sont reportés ou annulés. Toutes les activités prévues au centre social Equinoxe ou à la Médiathèque sont également annulées.

Azay-le-Rideau : la médiathèque ferme ses portes

A partir de lundi 16 mars, la médiathèque La Canopée à Azay-le-Rideau sera fermée au public

A Saint-Avertin : tous les équipements publics fermés à partir de lundi

Cela concerne :

- La maison des jeunes

- La piscine municipale

- L’école municipale de musique

- Les ateliers municipaux d’arts plastiques

- La médiathèque Michel Serres

Ainsi que les écoles, crèches, garderies donc...

[Vendredi 13 mars, 16h35]

Plusieurs fermetures d'équipements à Joué-lès-Tours

A Joué-lès-Tours, les services de la ville informent qu'à partir de lundi les équipements suivants seront fermés au public :

- Le Centre Aquatique Bulle d’O

- La piscine de l’Alouette

- La Médiathèque

- L’École Municipale de Musique

- La Patinoire municipale

- L’ensemble des gymnases de la Ville.

La ville assure à l'inverse que des activités de plein air seront proposées aux jeunes jocondiens en collaboration avec les clubs et services municipaux.

A l'Espace Malraux, Jérémy Ferrari prévu le 3 avril viendra finalement le 23 septembre. Les billets restent valables.



[Vendredi 13 mars, 16h15]

La ville de Tours se prépare pour les élections municipales du dimanche 15 mars. Alors que l'abstention s'annonce haute, les services de la ville se veulent rassurants. Du gel hydrocalcoolique sera à disposition à chaque entrée, ainsi que des lingettes hygiéniques dans chaque bureau de vote. Il est conseillé de venir avec son propre stylo (bleu ou noir et indélébile), ainsi que les bulletins de vote reçus à domicile avec les professions de foi.

Sur place, des agents municipaux supplémentaires seront réquisitionnés pour veiller au bon déroulement des votes.

Par ailleurs, la ville de Tours recherche toujours des assesseurs pour cette élection, suite à des désistements. Si vous souhaitez participer à un bureau de vote, vous pouvez appeler les services élections de la ville au 0247216655

[Vendredi 13 mars, 15h50]

Le président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire Jean-Gérard Paumier fait le point sur la situation :

Les collèges seront bien sûr fermés dès lundi mais « les personnels seront au travail comme d’habitude. Ils réaliseront un nettoyage approfondi des établissements ou des petits travaux comme ceux que nous réalisons pendant les vacances scolaires quand les collèges sont libres. Certains pourront peut-être aller donner un coup de main dans les Maisons de la Solidarité sans pour autant qu’on les oblige à faire 20km. » 400 personnes sont potentiellement concernées même si toutes ne seront pas à leur poste, certaines pouvant bénéficier d’arrêts de travail pour garder leurs enfants privés de cours. Par ailleurs, les délégués du personnel seront reçus lundi.

Le Département est prêt à mettre à disposition un collège pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la poursuite des activités du pays comme les personnels de santé. « Nous avons fait une proposition à l’Etat. Nous assurerons le nettoyage et la restauration mais ce sera à lui de mettre en place l’encadrement enseignant » souligne l’élu.

Pour l’instant les monuments comme la Forteresse Royale de Chinon et la Cité Royale de Loches restent ouverts. Leur fréquentation a baissé de 30% ces derniers jours. « Vu la situation, avoir 100 personnes en simultané à l’intérieur me parait peu probable » souligne Jean-Gérard Paumier qui a par ailleurs annulé des réunions comme un rassemblement d’assistants familiaux.

Le Conseil Départemental promet de faire au moins un point hebdomadaire sur l’évolution de la situation.

[Vendredi 13 mars, 14h45]

La ville de Tours annonce à l'instant la fermeture de ses piscines et de la patinoire dès ce samedi. Arrêt total des activités en groupe. En revanche dès lundi, crèches et écoles resteront ouvertes aux enfants dont les parents ont des professions essentielles à la continuité des activités du pays (comme les professionnels de santé). Pour les parents concernés, il faudra néanmoins emmener un pique-nique.

[Vendredi 13 mars, 14h]

La mairie de Saint-Pierre-des-Corps nous informe que, conformément aux consignes nationales, ses crèches et écoles vont fermer mais la piscine ou la bibliothèque restent ouvertes pour l'instant. La ville ne prévoit pas de service minimum de garde pour des parents ne pouvant pas faire garder leurs enfants.

Le CHU de Tours lance un appel aux retraités pour renforcer ses équipes :

[Vendredi 13 mars, 13h50]

A Rouziers-de-Touraine, la salle des Quatre Vents annule ses prochaines représentations. Et ce jusqu'au 22 mars inclus. Idem pour les cinémas Ciné Off et 1,2,3 Ciné.

La conférence des Mardis de la Science sur la vigne et le vin prévue à Tours le 17 mars est annulée.

[Vendredi 13 mars, 13h45]

Lignes scolaires suspendues dès lundi pour Fil Bleu

A Tours, le réseau Fil Bleu devrait suspendre toutes les lignes scolaires à partir de lundi, vu que les établissements seront fermés. Les renforts des lignes classiques pour desservir les établissements scolaires devraient également être annulés mais le reste du réseau devrait fonctionner parfaitement normalement.

Le Bureau Information Jeunesse de Tours (Avenue de Grammont) annonce sa fermeture à partir du lundi 16 mars.

On rappelle que selon le dernier comptage de l'Agence Régionale de Santé on compte 30 cas en Centre-Val de Loire, 13 en Touraine dont 8 issus d'une congrégation religieuse de Rochecorbon (2 soeurs sont hospitalisées). De nombreuses réunions ont eu lieu toute la matinée au sein des différentes institutions afin de préparer la mise en oeuvre des consignes de l'Etat. La ville de Tours tient une conférence de presse à 14h30. En attendant l'annonce de mesures, le Conservatoire de Tours appelle à ne pas surchager son standard téléphonique mais à poser des questions par mail :

Il annonce aussi l'annulation de spectacles programmés ce 13 mars et le 21 mars Salle Thélème.

Face aux difficultés des entreprises, la région Centre-Val de Loire met en place des mesures d'aide aux entreprises détaillées ici.

[Vendredi 13 mars, 13h30]

« L’Université ne s’interrompt pas »

Interrogé par Info Tours ce vendredi, le président de l’Université de Tours Philippe Vendrix confirme qu’à la suite des déclarations du chef de l’Etat, l’ensemble des sites universitaires de Tours fermeront leurs portes aux étudiantes et aux étudiants à partir de lundi (le 16 mars). Aucun cours ne sera assuré, et les accès aux bibliothèques universitaires seront impossibles. La direction de la fac est en train d’élaborer un plan pour fournir des cours à distance, ou des documents. Les élèves devraient donc pouvoir poursuivre leur cursus via Internet pendant la durée de la suspension des cours. Quant au personnel, il reste en poste : « Par exemple nous avons des recherches en cours sur les virus, nous n’allons pas les interrompre. »

Une question se pose : comment organiser les examens prévus à partir du mois d’avril ? A ce jour Philippe Vendrix n’a pas de réponse mais se dit prêt à les reprogrammer. Pareil pour les élections universitaires qui doivent avoir lieu à partir du 2 avril, « heureusement celles des étudiants viennent d’avoir lieu » note le président de l’Université, candidat à sa succession. Il précise qu’en raison de l’épidémie environ 100 départs d’étudiants vers l’étranger ont été annulés, ainsi qu’une centaine de départs de professionnels.

De son côté, la Cité des Formations de Tours Nord (ex CFA des Douets) indique qu’elle aussi suspend ses formations jusqu’à nouvel ordre à partir du 16 mars. Néanmoins, les 900 apprentis pourront poursuivre leurs tâches en entreprise et être rémunérés normalement. Le personnel continuera de travailler dans les locaux mais les portes ouvertes de l’établissement prévues ce samedi 14 mars sont annulées. Idem pour celles du CFA BTP sont annulées à Saint-Pierre-des-Corps.

[Vendredi 13 mars 13h15]

Les rassemblements de plus de 100 personnes interdits

Le Premier Ministre Edouard Philippe s'est exprimé ce midi au JT de TF1. Il a notamment annoncé que les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits en France. Une décision qui aura de lourdes conséquences, notamment dans le milieu culturel, déjà sévèrement impacté, mais qu'Edouard Philippe a justifié ainsi : "L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus, tout le territoire."

La saison du Grand Théâtre de Tours à l'arrêt

La ville de Tours a annoncé l'arrêt de la saison du Grand Théâtre. Les spectacles comme les conférences.

La Dreamhack annulée

Autre coup dur dans le secteur événementiel, les organisateurs de la Dreamhack Tours qui devait se tenir du 08 au 10 mai prochains, ont annoncé l'annulation simple de l'édtion 2020 de cet événement autour du jeu vidéo.

Le festival Circuit Biscuit annulé

Annulation toujours, le festival jeune public "Circuit Biscuit", organisé notamment par l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours, et qui devait se tenir du 14 au 28 mars 2020 n'aura finalement pas lieu.

Le sport amateur impacté



Outre le gel des compétitions professionnelles dans quasiment tous les sports (foot, volley, basket...), le sport amateur est lui aussi impacté par le Coronavirus. Ainsi tous les tournois de tennis qui devaient se tenir les prochaines semaines sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. En volley, le championnat départemental Ufolep est lui aussi gelé.