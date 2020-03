Marches pour le climat, vide dressing, carnaval… Les grands événements du week-end en Touraine

Un article où l’on ne parle pas des élections municipales.

Que faire ce week-end en Indre-et-Loire ? Info Tours répond à la question chaque vendredi avec une sélection d’événement à Tours ou dans le département. Voici nos conseils d’ici le 15 mars…

Marches pour le climat…

Elle partira du palais des Sports de Tours ce samedi à 14h30 avant de parcourir le centre-ville en direction des bords de Loire. Ce vendredi, une marche de la jeunesse pour le climat doit, elle, quitter la Place Jean Jaurès à 9h avant de faire le tour du centre-ville.

Portes ouvertes…

Le Campus des Métiers et de l’Artisanat Centre de Formation des Apprentis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre et Loire, situé 5-7 rue Joseph Cugnot à Joué les Tours, ouvre ses portes le samedi 14 Mars pour faire découvrir l’ensemble de ses formations. C’est tout au long de la journée. Il s’agit du plus grand campus d’apprentissage du département.

Carnaval à Fondettes…

Sur le thème Les Pirates, l’édition 2020 débute ce samedu à 14h30. Au programme de nombreuses animations : déambulation, parade des mascottes, goûter. Le dessin de l’affiche du carnaval a été réalisé par l’atelier d’Arts Plastiques de l’Aubrière 8/11 ans

Finale du tremplin de Tours…

C’est ce vendredi à partir de 20h aux 3O Rue des Orfèvres à Tours. 3 groupes à départager : Cerise (grunge-rock 70’s), Mirage (rock progressif) et Spooky Poppies (guitare-piano-voix).

Enigmes à la bibliothèque…

Stupeur à l’ouverture de la Bibliothèque : de drôles de personnages ont été repérés dans les salles. Aussitôt ils se sont cachés... Impossible de les retrouver ! Partez sur leurs traces : un jeu à faire en famille ce samedi de 15h à 17h à la bibliothèque centrale de Tours. C’est gratuit, réservations : 02 47 05 47 33. Comptez 1h.

Pour les enfants…

Atelier parents-enfants kiné-tactiles ce dimanche à 10h au Bar Bidule, le café pour enfants du quartier des Prébendes à Tours. « On peut profiter de ce moment pour apprendre ou réapprendre des parties géographiques en faisant le massage météo par exemple, à compter en faisant une récitation de multiplication ou un conte reprenant souvent les mêmes chiffres » explique l’organisation.

Retenez aussi le lancement du festival Circuit Biscuit ce samedi à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Au programme de 15h à 18h : ateliers, expo et lecture. Et c’est à 0€.

Des fringues !

Samedi, aprem’ mode Place Neuve à Tours (14h-17h30), à l’initiative d’étudiants de l’IUT. Vous pourrez ramener vos vielles fringues, découvrir une expo de vêtements des années 70 à 2000 (+ un défilé) et ça se terminera avec un atelier customisation de vêtements pour apprendre à le faire vous-mêmes grâce à l’association Active. Le même jour dans le Vieux-Tours, le bar La Grande Ourse organise un vide dressing dès 16h avec mix participatif à base de vinyles.

On court ?

Voici le retour des Foulées de l’IAE dimanche de 10h à 13h aux Deux-Lions à Tours. Deux parcours : 5 ou 10km autour du Lac de la Bergeonnerie. Et cette année, nouveauté : un parcours gratuit pour les moins de 12 ans, et plus de 6 ans. Et en plus c’est les 25 ans de l’événement ! Tous les détails ici : https://www.facebook.com/events/659142491491942/

Sport…

Ce vendredi soir à 20h, à Monconseil, les basketteurs de Tours reçoivent Avignon pour le championnat de Nationale 1. Attention : affluence limitée à 1 000 personnes à cause du coronavirus. Pareil dimanche pour le match de rugby entre l’US Tours et Angers au Stade Tonnelé (dans le cadre du championnat de Fédérale 3, coup d’envoi à 15h).