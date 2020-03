[#MIAM] Meilleur croissant + meilleures baguettes : une boulangerie multiprimée à Saint-Cyr-sur-Loire

Elle se distingue aussi pour sa brioche feuilletée.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours consacrée à l’actualité gastronomique en Indre-et-Loire.

Chaque année la Fédération des Boulangers d’Indre-et-Loire organise un concours du meilleur croissant au beurre, de la meilleure baguette ordinaire, de la meilleure baguette tradition et de la meilleure brioche feuilletée. L’an dernier on avait d’ailleurs goûté avec plaisir les lauréats de deux catégories. Pour l’édition 2020, nous avons choisi d’assister à la remise des prix organisée aux Halles de Tours ce jeudi 12 mars. Ce qu’il faut savoir, c’est que tous les boulangers du département ne participent pas à la compétition. Néanmoins, il y avait pas moins d’une trentaine de boutiques en compétition pour les baguettes, 25 pour les croissants et 17 avec les brioches.

Au moment d’annoncer les résultats, un établissement s’est particulièrement distingué : Les Gourmets, à Saint-Cyr-sur-Loire. Il remporte pas moins de 4 prix, dont le plus prestigieux : meilleure baguette de tradition française, ce qui permet au boulanger de participer au concours régional et – peut-être – d’aller y décrocher une qualification au concours national.

Les Gourmets s’impose aussi dans la catégorie du croissant au beurre et ses apprentis l’emportent dans la catégorie qui leur est dédiée, pour la baguette comme pour le croissant. L’entreprise reçoit au passage un 2e prix dans la catégorie professionnelle de la brioche feuilletée. Une bonne adresse, semble-t-il. On vous conseille aussi d’aller à Vouvray et Chambray…

Classement de la meilleure brioche feuilletée :

N°3 Boulangerie Jeffray à Vouvray / N°2 Les Gourmets à St-Cyr / N°1 Puybaret à Chambray

Classement de la meilleure baguette ordinaire :

N°3 La Petite Marquise à Tours / N°2 Puybaret à Chambray / N°1 Jeffray à Vouvray

Classement du meilleur croissant au beurre :

N°3 Gilles Dutrion à Montbazon / N°2 La Boulane à Nouzilly / N°1 Les Gourmets à St-Cyr

Classement de la meilleure baguette de tradition :

N°3 Ere de Pain à St-Cyr / N°2 Steph le Boulanger à Chambray / N°1 Les Gourmets à St-Cyr

Meilleurs apprentis pour les croissants :

N°3 Boulangerie Nardeu à St-Cyr / N°2 La Petite Marquise à Tours / N°1 Les Gourmets à St Cyr

Meilleurs apprentis pour les baguettes :

N°3 La Petite Marquise à Tours / N°2 Au Tours des Gourmandises à Tours / N°1 Les Gourmets à St-Cyr

Photos issues du concours, mais pas nécessairement celles des produits récompensés. 2020