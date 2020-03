StorieTouraine, 12/03/20 – La DreamHack et les spectacles et Grand Théâtre annulés à Tours ; Début du procès Le Scouarnec ; Retour des marches pour le climat…

Et le CTHB connait son prochain adversaire en Coupe de France.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi :

Coronavirus, suite…

Les annulations ou reports d’événements sont chaque jour plus nombreux, en lien avec la diffusion du coronavirus en France (6 cas en Touraine selon le dernier comptage, 20 dans la région). On apprend ce jeudi que la ville de Tours annule tous les spectacles prévus au Grand Théâtre jusqu’à fin mars et que la DreamHack, événement autour du jeu vidéo programmé au Vinci en mai, est également supprimé. En revanche l’organisation du tournoi de rugby à 7 Howard Hinton précise que, malgré une rumeur, pour l’instant l’événement est bien maintenu du 5 au 7 juin au stade de la Vallée du Cher.

Procès Le Scouarnec…

Le chirurgien Joël Le Scouarnec qui a exercé à Loches comparait à partir de ce vendredi devant les assises de Charente-Maritime, à Saintes. Il est accusé de viols et attouchements sexuels sur 4 enfants mais au total l’homme de 69 ans aurait fait près de 350 victimes (246 plaintes déposées). Le procès doit durer le 17 mars, et d’autres doivent avoir lieu plus tard.

Marches pour le climat…

Deux rassemblements pour réclamer l’état d’urgence climatique sont organisées ce vendredi et ce samedi à Tours, pas un hasard car dimanche on doit voter pour le 1er tour des élections municipales avec l’environnement comme sujet central des programmes. La première marche partira de Jean Jaurès ce vendredi à 9h, et elle se fait à l’appel de la jeunesse. L’autre s’annonce intergénérationnelle ce samedi en début d’après-midi au départ du Palais des Sports au Sanitas, jusqu’aux bords de Loire où un prélèvement d’eau sera fait pour tester son taux de radioactivité. Départ à 14h30 avec une halte Place Jean Jaurès.

Hockey…

Battus 2-1 par Caen ce mercredi à la Patinoire de Tours, les Remparts sont éliminés en quarts de finale des play-offs de D1. Ils ont perdu 3 matchs consécutifs contre leur adversaire normand et n’ont donc pas le droit à un 4e ou 5e affrontement vu que la qualification se joue en 3 manches gagnantes. Leur saison est terminée.

Handball…

Après sa qualification historique en demi-finale de Coupe de France ce mercredi soir (contre Dijon) le CTHB connait son adversaire. Les Conquérantes iront défier Paris. Un gros morceau mais elles évitent les deux ledaers du championnat : Brest et Metz. Match prévu le 19 avril.