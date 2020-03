Coronavirus : un 6e cas détecté en Indre-et-Loire, 24 entreprises demandent du chômage partiel

Également 2 cas en plus dans le Loiret.

Depuis dimanche soir, l'Agence Régionale de Santé n'avait pas actualisé son bulletin quotidien sur l'épidémie de coronavirus dans la région. Le compteur du nombre de malades restait à 17 mais il a évolué ce mercredi soir avec le recensement de trois nouveaux cas : 2 dans le Loiret et un en Indre-et-Loire. On en sait pas plus sur le profil des personnes infectées. Il faut préciser que notre région est l'une des moins touchées du pays où 2 281 personnes ont été contaminées par le Covid-19, 48 sont décédées, une centaine sont dans un état grave. Emmanuel Macron doit s'exprimer sur le sujet ce jeudi à 20h à la télévision.

Rappelons que les 5 premières personnes atteintes du coronavirus en Indre-et-Loire sont une femme de 73 ans tombée malade après être revenue d'une zone à risques et 4 personnels du CHU de Tours, dont 3 contaminés par une infirmière elle aussi de retour d'une zone à risques. Aucune de ces 5 personnes n'est hospitalisée.

Les conséquences locales de l'épidémie sont nombreuses avec plusieurs reports d'événements comme la Foire de Tours (décalée du 29 mai au 7 juin) ou le concert de Vitaa et Slimane (le 19 septembre). A Saint-Avertin, Nature en Fête est purement et simplement annulé le 1er week-end d'avril. Le Tours Volley Ball devrait attendre le mois de mai pour dispuuter sa demi-finale de Coupe de France initialement prévue ce vendredi. Le match de basket Tours-Avignon prévu vendredi soir à Monconseil se jouera devant 1 000 personnes maximum conformément aux consignes du gouvernement.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, la préfecture d'Indre-et-Loire annonce que 24 entreprises ont demandé à mettre en place du chômage partiel pour faire face aux conséquences économiques du coronavirus. C'est 18 de plus que lors du dernier pointage et cela concerne 228 salariés. L'industrie fait également face à des problèmes d'approvisionnement. Pour aider les sociétés, l'Etat a proposé des reports de charges ou des remises d'impôts directs dans les situations les plus délicates. Il peut aussi soutenir les demandes de réechelonnement de crédits bancaires.

Au sujet des élections municipales dont le 1er tour a lieu dimanche, les bureaux de vote seront désinfectés avant et après le scrutin. Ceux de Berthenay et Saint-Cyr-sur-Loire ouvriront jusqu'à 20h pour éviter les files d'attente, 19h à Tours, Joué ou Chambray. Les électeurs pourront se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique. Ils sont invités à amener leurs propres stylos pour signer les feuilles d'émargement mais des villes comme Saint-Avertin et La Riche ont aussi commandé leurs propres stylos qui seront remis aux personnes venant voter.