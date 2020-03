Coronavirus en Touraine : on connait les nouvelles dates de la Foire de Tours ; Nature en Fête annulé à Saint-Avertin

Et de nouvelles mesures en lien avec les élections municipales.

Au moment de publier cet article mercredi 11 mars, toujours pas d’informations officielles sur de nouveaux cas de coronavirus en Indre-et-Loire. La région Centre-Val de Loire reste un des territoires les moins touchés du pays avec 17 cas (1% du total national) dont 5 en Touraine. Néanmoins notre département se doit d’adopter les consignes nationales, notamment celle qui impose des rassemblements avec 1 000 personnes maximum. A la Patinoire de Tours ce mercredi soir, l’affluence du match de hockey Tours-Caen sera donc contrôlée pour qu’il y ait au maximum 1 000 personnes dans l’enceinte sportive, joueurs et staff compris.

Mais l’information que beaucoup de monde attend depuis plusieurs jours c’est la décision prise pour la Foire de Tours. Initialement prévue du 1er au 10 mai, elle parait compromise depuis un bon moment vu les directives nationales. Et même si les consignes peuvent évoluer au jour le jour (pour se durcir ou s’assouplir), Tours Evénements a préféré jouer la sécurité en annonçant un report de l’événement.

Le communiqué officiel arrivé dans notre boîte mail mentionne donc de nouvelles dates :

Du 29 mai au 7 juin, toujours au Parc Expo.

On rappelle que pour son édition 2020 la Foire avait choisi le thème de l’Espagne. Un choix confirmé selon l’organisation. Reste à voir si tout ce qui avait été prévu pourra être maintenu. Si tous les exposants (professionnels et restaurateurs) seront présents… Même à la marge, il y aura forcément des conséquences, ne serait-ce que pour assurer une nouvelle communication autour de l’événement qui se déroulera un bon mois après ses dates historiques et au cœur d’un calendrier très chargé (Vitiloire + les Années Joué, notamment).

A noter que, comme on l’évoquait dès ce mardi, le concert de Vitaa et Slimane prévu le 25 mars au Vinci aura lieu le 19 septembre, Holiday on Ice est reporté à une date encore inconnue, Max Bird et Sellig sont maintenus.

La ville de Saint-Avertin a par ailleurs annoncé qu’à cause du COVID-19 elle annulait son événement Nature en Fête consacré au jardinage et à la biodiversité programmé le 1er week-end d’avril au Château de Cangé. De plus, la mairie indique que pour le 1er tour des élections municipales ce dimanche elle a commandé 7 000 stylos afin que les électeurs qui doivent signer les feuilles d’émargement ne soient pas obligés de partager leur stylo ce qui pourrait entraîner la diffusion potentielle du virus. Au passage, le maire Laurent Raymond candidat à sa succession annule ses deux dernières réunions publiques, pour les mêmes raisons.

A La Riche, les bureaux de vote seront désinfectés de fond en comble avant et après les élections, des stylos à usage unique seront également disponibles ainsi que des gants pour les assesseurs même si la préfecture estime que leur utilisation est « une fausse bonne idée » car ils pourraient au contraire accélérer la diffusion de la maladie.