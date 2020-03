StorieTouraine, 10/03/20 – L’A10 coupée après un accident ; La ville de Tours cherche des assesseurs…

Et des nouvelles de la 4S à Tours.

Chaque jour, la StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Accident sur l’A10…

Deux poids lourds et 5 voitures ont été impliqués dans un accident entre Vouvray et Tours ce mardi après-midi. La collision s’est produit aux environs de 14h, dans le sens Paris-Bordeaux et on déplore 3 blessés légers. Il a fallu couper totalement la circulation pendant plus d’1h30 car un camion était en travers des trois voies. L’autoroute a finalement rouvert en milieu d’après-midi avec d’importants bouchons. Déjà dans la matinée la circulation était particulièrement difficile sur l’autoroute.

Un corps repêché dans la Vienne…

Selon la NR, les pompiers tourangeaux ont repêché un corps vendredi à Cravant-les-Côteaux. Il s’agit d’un homme de 66 ans qui avait disparu le 5 février à Châtellerault. Il s’agirait d’un suicide.

Besoin urgent d’assesseurs…

On vote dimanche pour le 1er tour des élections municipales et chaque bureau de vote doit être tenu par des assesseurs. A Tours – qui en compte 84 – la mairie cherche encore du monde. A cause du coronavirus, une dizaine de personnes se sont désistées. Il manque donc une trentaine de personnes pour compléter les équipes. Si ça vous intéresse, vous pouvez candidater ici : https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/661-devenir-assesseur.htm. Si jamais il n’y a pas assez de personnes disponibles, la préfecture peut décider de procéder à des réquisitions parmi les 1ers votants.

Tennis de table…

Ce mardi à 19h30 Tours reçoit Miramas salle Cissé dans le cadre du championnat de Pro B. La 4S est actuellement en forme avec 2 victoires sur 3 matchs joués en 2020.