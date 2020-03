Coronavirus et Municipales : quelles mesures pour les bureaux de vote en Touraine ?

La préfecture a prévu tout un dispositif.

Le nombre de cas de coronavirus progresse chaque jour dans le pays. Ce mardi 10 mars, on recensait toujours 5 cas en Indre-et-Loire, des personnes dont l’état de santé n’inspire pas d’inquiétude d’après les autorités. Pour éviter une diffusion trop rapide de l’épidémie, les événements rassemblant plus de 1 000 personnes sont interdits mais les élections municipales programmées dimanche 15 mars pour le 1er tour et dimanche 22 mars en cas de second tour sont maintenues.

Cela dit, le scrutin va devoir s’adapter à l’alerte sanitaire. La préfecture d’Indre-et-Loire a fait un premier point sur les mesures mises en place :

Les personnes chargées de tenir les bureaux de vote sont invitées à se laver les mains le plus régulièrement possible , notamment après avoir reçu le matériel de vote (bulletins, enveloppes…)

, notamment après avoir reçu le matériel de vote (bulletins, enveloppes…) Chaque bureau de vote devra mettre à disposition un coin pour se laver les mains ou du gel hydroalcoolique

Les assesseurs sont invités à vérifier l’identité des personnes qui viennent voter en regardant leur carte d’identité de loin, sans la prendre dans leurs mains

sans la prendre dans leurs mains Les personnes venant voter pourront utiliser leur propre stylo pour signer la feuille d’émargement. Il doit s’agir d’un stylo noir ou bleu à encre indélébile

Il doit s’agir d’un stylo noir ou bleu à encre indélébile Les isoloirs devront si possible être placés de façon à ce qu’on puisse garantir le secret du vote sans utiliser leur rideau. Par exemple, en les tournant vers le mur

Pour éviter de longues files d’attente dans les bureaux de vote, la préfecture a proposé aux communes d’élargir les horaires d’ouverture. Habituellement, le scrutin s’étend de 8h à 18h, voire 19h dans des villes comme Tours ou Joué-lès-Tours. Les mairies qui le souhaitent pourront fermer à 20h. On sait déjà que Joué-lès-Tours n’a pas fait ce choix, pareil à Tours. Le risque : que l’abstention soit forte. Dans un sondage publié lundi, 28% des personnes interrogées disaient avoir peur d’aller voter à cause du virus.

Les assesseurs auront donc du gel hydroalcoolique à disposition mais les gants sont déconseillés : « C’est une fausse bonne idée car on a tendance à moins se laver les mains » note François Chazot, directeur de cabinet de la préfecture.

Concernant les assesseurs, la préfecture n’a pas reçu d’alerte sur un manque de personnes disponibles pour gérer les bureaux. Si besoin elle pourra en réquisitionner le dimanche matin parmi les premières personnes qui se déplaceront. A noter que Tours cherche encore une trentaine de volontaires ce mardi. Une dizaine de personnes ont renoncé à venir par peur de la maladie. Enfin, pour les personnes hébergées en EHPAD, la préfecture autorise les directions d’établissements à rassembler les demandes de procuration avant de les transmettre à un officier de police judiciaire. Objectif : éviter que la police ou la gendarmerie fasse le tour des patients ce qui augmenterait le risque d’exposition des forces de l’ordre.

Voici les infos dont nous disposons à ce jour. Nous mettrons cet article à jour en fonction de l’évolution de la situation. Notez que la ville de Tours prévoit une communication sur le sujet d’ici la fin de la semaine.