Coronavirus en Touraine : 20 événements sous surveillance, interrogations pour la Foire de Tours

Mais les manifestations revendicatives restent maintenues.

Ce mardi 10 mars, l’Agence Régionale de Santé recensait toujours 17 cas de coronavirus en Centre-Val de Loire, un chiffre qui n’a pas évolué depuis dimanche soir. 5 cas sont recensés en Touraine.

Le directeur de cabinet de la préfecture d’Indre-et-Loire François Chazot a fait un point sur l’application locale des consignes gouvernementales, en particulier l’interdiction d’organiser des événements qui rassemblent plus de 1 000 personnes en simultané. « C’est la règle mais il y a des modalités d’adaptation » précise le représentant de l’Etat. Ainsi, les manifestations revendicatives déclarées ne sont pas interdites. Une Marche pour le Climat est programmée ce samedi à Tours et si ses organisateurs font le choix de la maintenir elle aura bien lieu. Même chose dans l’hypothèse d’un nouveau rassemblement contre la réforme des retraites. Les concours ou les meetings électoraux restent autorisés même si trois candidats aux élections municipales de Tours ont choisi d’annuler les leurs, le dernier en date étant Xavier Dateu.

Pour les organisateurs d’événements sportifs ou culturels pouvant rassembler au moins un millier de personnes, trois options :

Le report à une date ultérieure (déjà fait pour le concert de Dadju en octobre ou le salon Tendances Créatives fin mai)

(déjà fait pour le concert de Dadju en octobre ou le salon Tendances Créatives fin mai) Le maintien en prouvant qu’il y aura maximum 1 000 personnes (ce qui comprend le public, l’encadrement de l’événement et les artistes ou sportifs)

(ce qui comprend le public, l’encadrement de l’événement et les artistes ou sportifs) L’annulation ou le huis clos

Afin de guider les organisateurs, la préfecture a mis en place une cellule spéciale. Elle suit actuellement une vingtaine d’événements prévus d’ici fin mars. Dans le cas d’un maintien, des contrôles seront possibles sur place avec demande d’extraits de billetterie afin de s’assurer qu’il y a bien un maximum de 1 000 personnes à un instant T. En cas de fraude, l’événement peut être fermé sur le champ. Le salon Zen et Bio pourrait ainsi être maintenu fin mars à Tours en respectant ces conditions. A noter que les matchs des Remparts de Tours (en hockey, contre Caen) et du CTHB (en handball, contre Dijon) sont maintenus ce mercredi soir, avec 1 000 personnes maximum.« On ne peut pas forcer au huis clos même si c’est le plus simple pour nous » précise François Chazot.

L’UTBM jouera bien contre les basketteurs d’Avignon vendredi à Monconseil, là aussi devant 1 000 personnes. Les organisateurs d’une compétition de BMX à Descartes n’ont pas encore pris leur décision mais la Nuit des Titans est annulée fin mars à Tours. Idem pour les Assises du Journalisme.

Concernant le concert de Vitaa & Slimane à Tours, le concert initialement prévu le mercredi 25 mars, est reporté au samedi 19 septembre 2020. Les billets restent valables pour la date de report. Les spectateurs ne pouvant assister au concert reporté sont invités à se rapprocher de leur point de vente jusqu'au 9 juin inclus.

La préfecture d’Indre-et-Loire précise bien que toutes ces mesures sont valables ce mardi 10 mars et qu’elles peuvent évoluer selon les annonces du gouvernement. Au-delà du 31 mars des réflexions sont déjà en cours pour les événements d’avril ou mai. On pense évidemment à la Foire de Tours qui rassemble autour de 200 000 personnes sur 10 jours. Son édition 2020 sur le thème de l’Espagne doit débuter le 1er mai. Tours Evénements n’a pas encore annoncé de décision. L’éventualité d’un report n’est pas exclue.