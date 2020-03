StorieMunicipales J-6 – Xavier Dateu publie son programme ; Réunions publiques annulées à cause du coronavirus…

On parle aussi des procurations et de Chinon.

En attendant le 1er tour des élections municipales ce dimanche 15 mars en Indre-et-Loire, la StorieMunicipales vous propose un point régulier sur la campagne. Voici l’édition de ce lundi 9 mars :

------------

Le coronavirus perturbe la campagne à Tours…

Après Nicolas Gautreau (Les Indépendants) vendredi, c’est le candidat LREM Benoist Pierre (C’est votre Tours) qui annule ses réunions publiques de la semaine par mesure de précaution, pour ne pas accélérer une éventuelle diffusion de l’épidémie de coronavirus en Indre-et-Loire. Son meeting prévu jeudi soir à l’Hôtel de Ville de tours sera donc transformé en meeting diffusé en direct sur Internet. Pour l’instant, Emmanuel Denis (Pour Demain Tours 2020) n’a pas annoncé de mesures particulières quant à sa réunion de fin de campagne prévue vendredi soir à la mairie de Tours. Les autres candidats non plus. Des réunions publiques sont notamment prévues pour Christophe Bouchet ou Xavier Dateu. Pareil par exemple pour Frédéric Augis et Laurence Hervé à Joué-lès-Tours, Cyril Jeanneau et Emmanuel François à Saint-Pierre-des-Corps…

Coronavirus et bureaux de vote…

Un sondage IFOP publié en ce début de semaine indique que 28% des Français pourraient ne pas aller voter par peur du coronavirus. Dans un courrier publié ce week-end, le 1er ministre a confirmé que le scrutin se tiendrait normalement. A Tours, le maire communiquera sur le dispositif retenu en fin de semaine. Il devrait y avoir des masques et du gel hydroalcoolique dans les 84 bureaux de vote.

Procurations…

Il est encore temps de faire les démarches si vous ne pouvez pas aller voter dimanche 15 ou dimanche 22. Pour cela rendez-vous en gendarmerie ou en commissariat. La personne qui votera à votre place doit être inscrite dans la même commune, mais pas forcément dans le même bureau de vote.

TOURS - Xavier Dateu sort son programme…

C’est l’un des derniers candidats de Tours à le faire. Parmi ses propositions fortes on connaissait déjà sa volonté de flécher 40 millions de pour un vaste plan de rénovation des structures sportives ou son désir d’aménager un nouveau parc urbain en haut de la Tranchée. Le candidat centriste souhaite par ailleurs créer une mutuelle municipale, adopter un plan de déplacements urbains adapté aux handicaps, adapter les horaires des services municipaux aux modes de vie, recruter 20 nouveaux policiers municipaux, rétablir la brigade motorisée et installer de nouvelles caméras de surveillance.

Autres idées : augmenter le nombre d’éducateurs spécialisés, pas de 2e ligne de tram sur rails, créer un pédibus pour aller à l’école à pied, reprendre le dossier du bouclage du périphérique, créer une coopérative agricole, créer des ilots de fraîcheur, installer des urinoirs sur les trottoirs et augmenter le nombre de cendriers sur la voie publique, réexaminer le plan écoles pour sécuriser son financement et créer une maison du patrimoine tourangeau. Comme d’autres il propose un budget participatif : 750 000€ par an.

CHINON – Laurent Baumel en campagne…

Opposé à trois autres candidats, l’ancien député socialiste puis frondeur tiendra une réunion publique avant le 1er tour ce jeudi 12 mars à 20h à l’hôtel de ville. Parmi ses propositions : revenir au stationnement gratuit en centre-ville, la mise en place d’un médiateur de rue, pas de hausse de la dette de la commune…