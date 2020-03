StorieTouraine, 09/03/20 – Reconstitution du meurtre d’Ali aux Atlantes ; Grève dans un EHPAD de Fondettes ; Les clubs de sport s’organisent face au coronavirus…

Et les Remparts de Tours en danger en play-offs…

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi…

Reconstitution aux Atlantes…

Un important dispositif policier surveillait le parking du centre commercial des Atlantes dimanche à Saint-Pierre-des-Corps. La justice y organisait une reconstitution du meurtre d’Ali Unlu, chauffeur Fil Bleu tué à cause d’un conflit pour une place de parking en septembre 2018. Deux frères sont accusés et incarcérés dans cette affaire. Ils se sont rendus sur les lieux pour rejouer la scène et tenter de lever les zones d’ombre. Pour l’instant on ignore quand un procès aura lieu dans ce dossier. L’affaire avait déclenché une vive émotion en Touraine et ailleurs.

Grève à Fondettes…

Le syndicat FO de l’EHPAD de la commune appelle les salariés à se mobiliser pour dénoncer une surcharge de travail, en l’occurrence que la direction demande au personnel de pratiquer des prises de sang sur les résidents ce qui était auparavant réalisé par un laboratoire externe. Cela occasionnerait 3 à 5h de travail en plus par semaine, les piqûres étant réalisées le matin. Un défilé des grévistes a été organise dans le centre-ville fondettois. Force Ouvrière demande à ce que, en échange de cette nouvelle tâche, le personnel soit déchargé de certaines tâches administratives. Une rencontre été programmée avec la direction, dépendante du groupe Korian.

Sport et coronavirus…

L’UTBM doit recevoir Avignon vendredi soir pour le début de la 2e phase du championnat de Nationale 1 de basket. Ce match ne pourra pas se tenir devant plus de 1 000 personnes pour respecter les consignes du gouvernement. Partenaires et abonnés seront prioritaires. Le Tours Volley Ball doit également jouer à domicile contre Cannes prochainement. Son président a demandé la suspension du championnat et de la phase finale de la Coupe de France car il craint de perdre de l’argent si l’affluence est moindre (1 000 personnes au lieu de 3 000 en tribune).

Hockey…

Les Remparts de Tours sont très mal en point : après une défaite 6-2 samedi ils ont été battus 3-0 par Caen ce dimanche. Deux défaites en deux jours contre les Normands ça handicape grandement leurs chances de se qualifier en demi-finale des play-offs. Pas impossible néanmoins mais ils doivent remporter leurs trois dernières rencontres. En revanche s’ils perdent leur match de mercredi ce sera fini. La rencontre est prévue à 20h à la patinoire, sauf avis contraire en lien avec l’épidémie de coronavirus. Le club annonce qu’il laissera entrer en priorité ses partenaires et abonnés.

Foot…

Ce dimanche, Ballan-Miré a été faire match nul 3-3 à Chartres dans le cadre du championnat de National 3. Le FCOT est 6e du classement régional dominé par Tours.

Patinage artistique…

Ce week-end la Tourangelle Sarah Chaumin participait à la finale du championnat de France B à Reims. Blessée cette saison, elle n’a pas pu en revenir avec un bon résultat. Son dernier objectif reste le championnat de Ligue Centre. Par ailleurs le CMP Tours accueillera plusieurs compétitions les 22 et 23 mars à la patinoire de Tours (événement en suspens à cause du coronavirus). L’entrée sera gratuite.