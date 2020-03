StorieTouraine, 08/03/20 – Coronavirus : 4 cas de plus dans la région ; 3e défaite consécutive du TVB ; Le Tours FC sauvé par un pénalty…

Et l’échec des Remparts au 1er match des play-offs.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche.

Le point coronavirus…

Le cap des 900 cas a été dépassé en France, avec 16 décès. On relève 11 personnes infectées en Centre-Val de Loire. On ne connait pas leur lieu d’origine. Vendredi 2 malades étaient recensés en Touraine. Le CHU de Tours fera probablement une conférence de presse ce lundi pour un point complet sur le sujet. Une réunion des acteurs économiques est également prévue en préfecture d’Indre-et-Loire. On rappelle que 6 entreprises ont déjà obtenu l’autorisation de mettre en place du chômage partiel (sans avoir encore appliqué la mesure).

Journée des droits des femmes…

Après un flash mob en centre-ville de Tours ce samedi, une manifestation part de la Place Velpeau à 11h ce dimanche pour dénoncer les inégalités femmes-hommes (salaires, réforme des retraites, charges domestiques…). Dans l’après-midi, plusieurs associations se rassembleront à La Riche pour un village féministe du côté de la Ressourcerie, Rue Marcel Dassault.

Le TVB en panne complète…

Le champion de France n’y arrive plus. 3e défaite consécutive en championnat ce samedi contre Poitiers, 3 sets à 2 pour les visiteurs. Le TVB menait pourtant 2 manches à 0 avant de perdre les trois suivantes. Tours reste leader de Ligue A mais va devoir se ressaisir sérieusement en vue du dernier carré de la Coupe de France le week-end prochain à Toulouse.

Echec des Remparts…

Pour leur 1er match des quarts de finale des play-offs à Caen les Tourangeaux ont perdu 6-2, écart conséquent sachant qu’ils ont un temps été menés 4-0. Tout n’est pas perdu pour autant : la victoire se joue maximum en 5 manches. Les Remparts rejouent dès ce dimanche 18h30 à Caen avant de recevoir les Normands à la Patinoire en milieu de semaine.

Foot…

En National 3 Tours a battu Saint-Cyr-sur-Loire 1-0… Un but sur pénalty. Les Tourangeaux restent donc leaders du championnat avec une large avance. Montlouis-sur-Loire – 6e au classement – a battu Dreux sur le même score. Le match Avoine / Châteauneuf-sur-Loire est reporté et le FC Ouest Tourangeau joue à Chartres ce dimanche à 15h.

Basket…

Les joueuses du CEST ont battu Nantes/Rezé chez elles, 78-55. Un succès après 3 défaites en Nationale 2.