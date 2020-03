StorieTravaux, 08/03/20 - Ralentissements, fermetures, déviations : on vous dit tout !

A Tours mais aussi sur autoroute.

Chaque dimanche avec la StorieTravaux vous pouvez faire le point sur les chantiers annoncés dans les prochains jours en Indre-et-Loire, selon les informations portées à notre connaissance. Voici l'édition valable à partir du lundi 9 mars.

------------------

A10 :

Du lundi 9 mars à 10h au vendredi 13 mars à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre l'échangeur de Château-Renault (n°18) et la barrière de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation.

A10/A85 :



Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :



Du lundi 9 mars à 00h jusqu'au dimanche 15 mars à 00h, jour et nuit : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Tours :

A partir de mercredi 11 mars et jusqu'au 27 mars travaux pour refaire les trottoirs de la Rue des Vignes. Le stationnement ne sera pas possible pendant cette période et l'accès aux riverains sera maintenu.

Il reste 5 semaines de travaux rue Saint-François près du Jardin Botanique. Les places de stationnement sont neutralisées entre l'Avenue du Prieuré et la Place Charles VIII.

Encore quelques jours de travaux Rue Edgard Poé dans le quartier des Fontaines, notamment pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. La circulation est déviée.