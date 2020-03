StorieTouraine, 07/03/20 – Coronavirus : afflux d’appels au SAMU37 ; Camion en travers de la route à Ballan ; Collecte des Restos du Cœur…

Et un salon du vin pour La-Ville-aux-Dames.

Chaque jour, la StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi…

----------------

Coronavirus : le SAMU s’adapte à Tours…

Si une personne ressent des symptômes pouvant s’apparenter à ceux du coronavirus, il lui est conseillé de ne pas aller aux urgences ni chez son médecin mais d’appeler le 15. Et depuis plusieurs jours, le standard tourangeau du SAMU reçoit un grand nombre de coups de fil : 130 à 140 au quotidien, soit plus de 20% des communications. 2 personnes ont été dédiées à la prise en charge de ces appels, et cela pourra être plus si le nombre de sollicitations augmente encore. Car le problème c’est qu’à cause du Covid-19, les autres appels mettent plus de temps à être traités.

Un camion en travers des voies sur la RD 751…

Ce vendredi matin, dans le sens Tours-Chinon de la RD 751, un camion s’est mis en travers de la route, bloquant les deux voies

Au tribunal pour injures…

Un homme qui avait insulté le maire de Tours sur Facebook fin 2018 a été condamné par le tribunal de Tours ce vendredi : 3 mois de prison avec sursis, 1 000€ d’amende et 800€ de dommages et intérêts.

Grande collecte des Restos du Cœur…

Comme chaque année, les Restos du Cœur vont investir les supermarchés de la région pour leur grande collecte. Ce sont 1 500 bénévoles qui sont mobilisés dans 130 super et hyper du département jusqu’à dimanche, pour récolter les dons des clients, pâtes, riz, conserves... Cependant, les organisateurs redoutent les dommages collatéraux liés au coronavirus : moindre fréquentation des magasins, ruptures de stock liées aux stocks emmagasinés par une clientèle qui redoute de potentielles pénuries…

Sports : TVB vs Poitiers, TFC vs Saint-Cyr…

Le TVB, qui reste sur deux défaites consécutives, successivement à Narbonne et Toulouse, accueille ce samedi son voisin poitevin. Pour le traditionnel derby régional, les tourangeaux doivent se ressaisir, afin de pouvoir atteindre leur objectif de terminer la saison régulière à la 1ère place du classement. Ils pourront pour cela compter sur le joker Joao Rafael de Barros, arrivé cette semaine en provenance de du club de Sora, en Italie, et qui vient renforcer l’équipe pour la fin de saison. TVB-Stade Poitevin, c’est ce samedi à 19 heures 30, au Palais des Sports de Tours.

En football, le Tours FC accueille lui aussi son voisin, l’Etoile bleue de Saint-Cyr-sur-Loire. Le TFC, confortablement installé sur le fauteuil de leader, avec 8 points d’avance sur Bourges, cherchera à asseoir encore un peu plus sa domination sur la poule Centre-Val de Loire de National 3. Les saint-cyriens, de leur côté, embourbés dans les profondeurs du classement, tenteront de faire un coup, pour se donner l’espoir d’un maintien en fin de saison. Il reste 9 matches et l’étoile compte 7 points de retard sur le premier non-relégable, la réserve de Châteauroux. Début de la rencontre à 18 heures ce samedi, au stade de la Vallée du Cher.

Par ailleurs, samedi toujours, Avoine-Chinon, 3ème, accueille Châteauneuf-sur-loire à 18 heures 30, tandis que Montlouis, 9ème, reçoit Dreux à 19 heures.

En hockey, début des play-offs de D1 pour les Remparts de Tours qui se déplacent à Caen.

VinoTours édition 2020 samedi et dimanche…

La douzième édition de VinoTours débute ce samedi à La-Ville-aux-Dames, salle Maria Callas. Organisée par l’association Vin sur Vin, elle accueillera environ 25 viticulteurs bio des quatre coins du pays : de Touraine, bien sûr, mais également de Bourgogne, de Savoie, du bordelais ou encore de la vallée du Rhône. Tout au long du week-end, des stands gastronomiques seront également proposés aux visiteurs, mais également des ateliers d’initiation à la dégustation. Le droit d’entrée est de 5€. Par ailleurs, une conférence gratuite est organisée ce vendredi soir, avec pour thème : Les cépages rares du Val de Loire. Pour tout savoir de cette édition 2020 : https://www.vinotours.fr/