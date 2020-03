ReplayTouraine #25 – Coronavirus en Touraine, manifs, drive zéro déchet… 5 infos qui ont marqué la semaine

On parle aussi de la journée des droits des femmes.

1 – Le coronavirus est arrivé en Touraine

Ce vendredi, l’Agence Régionale de Santé précisait que 2 cas de coronavirus étaient confirmés en Indre-et-Loire et 7 en Centre-Val de Loire. Une femme de 73 ans est hospitalisée à Bretonneau et une infirmière du CHU qui revenait d’une zone à risques est confinée chez elle. Toutes les deux sont dans un état qui n’inspire pas d’inquiétude. Face au risque de diffusion du Covid-19, des événements ont été annulés comme un tournoi de judo à Ballan-Miré. Le concert de Dadju prévu le 14 mars au Parc Expo de Tours est reporté au 29 octobre (billets déjà achetés toujours valables, ou remboursables jusqu’au 8 juin).

La préfecture d’Indre-et-Loire indique que 6 entreprises impactées par le virus ont demandé des autorisations pour que leurs salariés travaillent moins. 41 personnes sont concernées. Le président de l’association Touraine Gilles Augereau estime que les pertes pour le secteur hôtelier sont déjà de 20 à 30% avec de nombreuses annulations mais aussi des projets de recrutements qui ne se confirment pas. Le festival du film italien de Tours Viva Il Cinema a maintenu toutes ses projections mais annulé la venue de ses invités. Un candidat aux municipales de Tours a annulé ses réunions publiques.

Les Restos du Cœur qui organisent leur collecte annuelle de pâtes, riz, boîtes de conserve ou produits pour bébé dans 130 magasins d’Indre-et-Loire s’attendent à des dons en baisse : 120-130 tonnes au lieu de 147 l’an dernier. Pour leur donner un coup de pouce vous pouvez aller les voir dans les supermarchés.

Enfin retenez que les services de l’Etat et le CHU feront un nouveau point sur la situation économique et sanitaire en Touraine ce lundi.

Pour plus d’infos tous nos articles sont ici.



2 – Retraites : des tensions après le 49-3

3 manifestations ont été organisées en 4 jours à Tours après la décision du gouvernement d’utiliser l’article 49-3 de la constitution pour adopter le projet de réforme des retraites en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale sans le vote des députés. Objectif : abréger les débats. Lundi soir, une centaine de personnes étaient rassemblées à Tours et ont manifesté sous les fenêtres du domicile personnel du candidat LREM aux élections municipales ce qui a été largement condamné par des personnalités politiques locales. Mardi soir un autre défilé a réuni un millier de personnes. Des appels à manifester ont également été diffusés à Chinon et à Loches.

Autre projet du gouvernement qui a mobilisé cette semaine : la réforme de l’Université avec une centaine de personnes dans les rues du centre-ville jeudi soir.

3 – Mobilisation pour le Plan B

Ce squat du quartier Velpeau est occupé depuis 15 mois par des jeunes migrants qui n’ont pas d’autre solution pour se loger. Ils sont plus de 500 à y être passés au moins une nuit, 40 à y dormir en ce moment. Le propriétaire a porté plainte et l’affaire devait être examinée ce jeudi au tribunal d’instance de Tours. A cause d’un magistrat malade le procès est reporté au jeudi 7 mai. Un sursis de deux mois. Mais les associations qui ont appelé à deux rassemblements dans la semaine demandent surtout aux autorités de trouver une solution pour loger ces réfugiés qui sont en cours de procédure judiciaire pour faire reconnaître leur minorité et leur droit à un accompagnement social.

4 – Mobilisation pour les droits des femmes

La journée internationale des droits des femmes c’est ce dimanche. Mais dès ce vendredi les associations féministes d’Indre-et-Loire ou d’autres structures se sont mobilisées. Un rassemblement contre les violences faites aux femmes aura lieu ce samedi dès 14h Place Jean Jaurès à Tours puis un autre ce dimanche à 11h Place Velpeau pour réclamer l’égalité, notamment pour les salaires. On vous explique tout dans cet article.



5 – Un drive zéro déchet à Chambray-lès-Tours

Il va ouvrir dans les tous prochains jours… Le Drive du Bon Sens fonctionne comme les drives des grandes enseignes de supermarché : on commande sur son site web, on récupère la marchandise avec sa voiture Rue des Frères Lumières à Chambray-lès-Tours. 600 références de produits seront disponibles, souvent en bio ou en local. Pâtes, riz, légumes, farine, croquettes pour chiens et chats, dentifrice, lessive, céréales du petit déjeuner, bières… Le tout dans des contenants consignés, recyclables, réutilisables. Objectif : réduire le poids de vos poubelles. Les gérants assurent que les prix sont comparables à ceux d’un magasin bio.

On vous explique tout dans cet article.



BONUS – On écoute la Rabière !

Le quartier de Joué-lès-Tours a sa webradio et on vous la présente en détails dans cet article sur 37 degrés.